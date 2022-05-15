В Новосибирске прошёл первый в России конкурс по украшению могил Статьи редакции
Три команды должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов.
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14 мая в Новосибирске прошёл первый в России конкурс оформления могил, в котором приняли участие команды из Новосибирска, Севастополя и Омска. Победила последняя, за что получила 20 тысяч рублей.
Члены жюри конкурса оценивали не только дизайн, но и технологию и материалы, которые позволили бы как можно дольше сохранить могилу в первоначальном виде.
В мае 2021 года в Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тогда победителем стала также команда из Омска, получившая в качестве приза 30 тысяч рублей.
Хорошая страна. И конкурсы интересные.
Украшению могил посвящена центральная площадь этой страны
Ждём конкурс по тому, как выйти на улицу и купить еду в магазине, среди инвалидов
Как человек однажды серьезно повредивший ногу, и вынужденный какое-то время перемещаться в центре Москвы пешком, имею сообщить, этот конкурс идет постоянно.
Конкурс на самый оптимальный борщевой набор, купленный на пенсию.
Это Вы ещё японских конкурсных телешоу не видели!
Участвовать соседям разрешили?
эх, единственный нормальный кадр не добавили
большинство тэджэщников такое не интересует
Почему то вспоминался фильм ДМБ и момент с вдовами на кладбище...интересно, к чему бы это?)
Раньше мой фаворит был "Весёлый коровяк", где люди кидаются коровьими лепёшками, но теперь даже не знаю.
Если кто не знал, то рекомендую погуглить. Столько счастливых людей с говном в руках больше нигде не увидеть.
“В мае 2021 года в Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тогда победителем стала также команда из Омска, получившая в качестве приза 30 тысяч рублей.”
Победителей отправили на гранд-финал в Украину.
Почему всегда побеждает команда из Омска?
Единственный способ его покинуть.
Ну это заблуждение. Еще Карл Шварцшильд доказал, что административные границы Омска совпадают с горизонтом событий, и покинуть их неспособны даже фотоны света.
А частицы тьмы (они должны называться скотоны) способны.
Особенно в Новосибирске.
Могилизация
Но зачем?
готовятся, скоро поезда-рефрежераторы с Украины приедут, нужно будет быстро хоронить
Конкурс на скорость разгрузки!
Одно из главных правил успешного мероприятия - угадать со временем проведения.
пиздец
Напомню что есть конкурсы по метанию засохших коровьих какашек, игры на воображаемой гитаре, метанию мышек и клавиатур, так что, чего только не придумает человечество чтобы посоревноваться
Интересно, а для живых в этой стране что-то делается?
Вещает первый канал.
Красивое
It сфера фигня... Вот эти парни точно без работы не останутся
приемлемо
Полезное дело
Могли бы посоревноваться в реальных условиях.
Россиянам
What the…
"по укрощению могил"
Можно открывать стартап, заказы будут со всей России
Бурятия уже заключила долгосрочный контракт с победителем из Омска.
Они понять не могут что их расчеловечивают. Объясните им кто нибудь, мне мамка не разрешает ругаться в интернете
"за что получила 20 тысяч рублей." стонкс момент
Почему конкурс по закапыванию оценен (в призовом плане) дороже конкурса по привидению зарытого в "приятный глазу" вид?
Хотя за такие убогие конкурсные работы я б этих рукожопов через крематорий пропустил. Ну и развеял бы оставшееся.