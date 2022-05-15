Три команды должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов.

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NGS.ru

14 мая в Новосибирске прошёл первый в России конкурс оформления могил, в котором приняли участие команды из Новосибирска, Севастополя и Омска. Победила последняя, за что получила 20 тысяч рублей.

Члены жюри конкурса оценивали не только дизайн, но и технологию и материалы, которые позволили бы как можно дольше сохранить могилу в первоначальном виде.

Дизайн команды-победителя, NGS.ru

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