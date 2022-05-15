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Новости

В Новосибирске прошёл первый в России конкурс по украшению могил Статьи редакции

Три команды должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов.

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NGS.ru

14 мая в Новосибирске прошёл первый в России конкурс оформления могил, в котором приняли участие команды из Новосибирска, Севастополя и Омска. Победила последняя, за что получила 20 тысяч рублей.

Члены жюри конкурса оценивали не только дизайн, но и технологию и материалы, которые позволили бы как можно дольше сохранить могилу в первоначальном виде.

Дизайн команды-победителя, NGS.ru
NGS.ru
NGS.ru

В мае 2021 года в Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тогда победителем стала также команда из Омска, получившая в качестве приза 30 тысяч рублей.

#новости #новосибирск

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41 комментарий
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Rostilj je najbolje

Хорошая страна. И конкурсы интересные.

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Романтический торшер

Украшению могил посвящена центральная площадь этой страны

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Vas Tupovets

Ждём конкурс по тому, как выйти на улицу и купить еду в магазине, среди инвалидов

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Rostilj je najbolje

Как человек однажды серьезно повредивший ногу, и вынужденный какое-то время перемещаться в центре Москвы пешком, имею сообщить, этот конкурс идет постоянно.

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Michael Konovalov

Конкурс на самый оптимальный борщевой набор, купленный на пенсию.

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Lui Wong

Это Вы ещё японских конкурсных телешоу не видели!

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Адекватный химик

Участвовать соседям разрешили?

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Andrew McLaren

эх, единственный нормальный кадр не добавили

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Неизбежный ихтиандр

большинство тэджэщников такое не интересует

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Андрей Анатольевич

Почему то вспоминался фильм ДМБ и момент с вдовами на кладбище...интересно, к чему бы это?)

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norm
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Разный бинокль

Раньше мой фаворит был "Весёлый коровяк", где люди кидаются коровьими лепёшками, но теперь даже не знаю.

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Разный бинокль

Если кто не знал, то рекомендую погуглить. Столько счастливых людей с говном в руках больше нигде не увидеть.

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Выходной ящик

“В мае 2021 года в Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тогда победителем стала также команда из Омска, получившая в качестве приза 30 тысяч рублей.”

Победителей отправили на гранд-финал в Украину.

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Романтический торшер
В мае 2021 года <...> победителем стала также команда из Омска,

Почему всегда побеждает команда из Омска?

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Разный бинокль

Единственный способ его покинуть.

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Павел Венский

Ну это заблуждение. Еще Карл Шварцшильд доказал, что административные границы Омска совпадают с горизонтом событий, и покинуть их неспособны даже фотоны света.

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Романтический торшер

А частицы тьмы (они должны называться скотоны) способны.

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Никита Борисова

Особенно в Новосибирске.

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Принудительный кофе

Могилизация

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Theoden

Но зачем?

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Бандерiвець

готовятся, скоро поезда-рефрежераторы с Украины приедут, нужно будет быстро хоронить

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Йозеф Кампанелла

Конкурс на скорость разгрузки!

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ValenTiny

Одно из главных правил успешного мероприятия - угадать со временем проведения.

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Totorimoto

пиздец

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Леонид Гудимов

Напомню что есть конкурсы по метанию засохших коровьих какашек, игры на воображаемой гитаре, метанию мышек и клавиатур, так что, чего только не придумает человечество чтобы посоревноваться

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Егор Павлюк

Интересно, а для живых в этой стране что-то делается?

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Michael Konovalov

Вещает первый канал.

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Бандерiвець

Красивое

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Пятая колонка

It сфера фигня... Вот эти парни точно без работы не останутся

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Тэнк

приемлемо

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Dmytry Kovalsky

Полезное дело

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Скрепный кремпай

Могли бы посоревноваться в реальных условиях.

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Револьвер

Россиянам

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Никита Захаров

What the…

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Vitaly Tokin

"по укрощению могил"

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Выходной ящик

Можно открывать стартап, заказы будут со всей России

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Michael Konovalov

Бурятия уже заключила долгосрочный контракт с победителем из Омска.

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INNOспички

Они понять не могут что их расчеловечивают. Объясните им кто нибудь, мне мамка не разрешает ругаться в интернете

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Ахах чел забыл почту и пароль

"за что получила 20 тысяч рублей." стонкс момент

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Сергей Крастус

Почему конкурс по закапыванию оценен (в призовом плане) дороже конкурса по привидению зарытого в "приятный глазу" вид?
Хотя за такие убогие конкурсные работы я б этих рукожопов через крематорий пропустил. Ну и развеял бы оставшееся.

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