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Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО — вслед за Финляндией Статьи редакции

В случае одобрения заявки страна намерена добиться неразмещения ядерного оружия и постоянных баз альянса на своей территории.

Швеция приняла официальное решение подать заявку о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии (S/SAP). Премьер Швеции Магдалена Андерссон пояснила, что ранее нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.

Если бы Швеция стала единственной страной в регионе Балтийского моря, не входящей в НАТО, мы оказались бы в уязвимом положении.

Магдалена Андерссон

Швеция собирается отправить заявку на вступление в Североатлантический союз вместе с финской стороной. Правительство Финляндии также приняло официальное решение вступить НАТО, теперь этот шаг должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку.

Однако Турция может блокировать вступление обеих северных стран в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Эрдоган, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Впрочем, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.

#новости #нато #швеция

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51 комментарий
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Принудительный кофе

Очередное геополитическое достижение - теперь НАТО вокруг всего Балтийского моря

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KZ Forever

Кольцо вокруг Балтийского флота сжимается

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5 комментариев
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Милицейский цвет

Пока нет, но скоро будет

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Внимательный блик

Сейчас выяснится что там тоже нацисты.

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KZ Forever

И наркоманы

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2 комментария
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Архангел Валька

Маннергеймские банды и белофинны, не путайте =)
Это как Бандеровские банды и нацисты =)

Газета Правда, это как Соловьёв множенный на Скабееву:

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Петров-Васечкин.

выяснится, и что?

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xqdc

Как писали в твиттере, одним нужно просто заполнить заявку, а другим умирать.

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Vas Tupovets

Тот, кто это писал, пусть почитает правила вступления в НАТО. Позорится своей тупостью

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TJaba

Ботоксный открывает второй и третий фронт или нахуй надо?

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norm
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Ukrainian

Силёнок не хватит. И техники тоже.

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морская улиточка

Невидимый причём.

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Павел Сергеев

Сам пойдет открывать,с клюшкой наперевес?)))

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Ukrainian

Хлясь сцанной тряпкой по ботоксному рылу.

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Лягуха Квакуха

Это такая пынинская многоходовочка. Беглый банкир Пугачев рассказывал, что у пыни есть дурная манера затыкать проблему еще большей проблемой. Типа возмущение во всем мире захватом Крыма он надеялся перебить ЛДНРами, в надежде что на их фоне про Крым забудут, и так далее. С недопущением Украины в НАТО получилась та же херня…

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Задний корабль

А какую проблему он затыкает нападением на Украину?
Ведь на начало 22-го года Путин вроде как уже победитель. С оппозицией всей разобрались, ковид подрассосался, экономику после него стабилизировали. Сиди себе да кайфуй на аквадискотеке.

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7 комментариев
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Dmitry Morenov

Интересно, теперь наш король позвонит великому стратегу всех времён и народов? Ну, финляндский президент звонил же, объяснялся.

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Лягуха Квакуха

Растрёпа какой 😀 А где корона, держава, скипетр, гелик с мигалкой на худой конец??

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6 комментариев
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Szabo Geza

думаю после этого не о каком нейтральном статусе украины не может быть и речи а кто заикнется об этом ......сложно написать ко он такой веде нету божьего создания которого можно наректуты таким именем

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Vas Tupovets

Не нейтральный статус будет означать вступление в войну всех стран НАТО. Им это надо?

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Егор Павлюк

Путину водят по губам так часто, что должны были уже их стереть.

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PeaceDETZ

А давайте сами в НАТО вступим?) Прикольно же 😂

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Романтический торшер
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одинокая филифьонка

Началось

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морская улиточка

Да вроде давно уже

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2 комментария
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Сегодняшний химик
Если бы Швеция стала единственной страной в регионе, не входящей в НАТО, мы оказались бы в уязвимом положении.

Швейцария во время первой и второй мировой:

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Petr Friendship

Объясните на пальцах чем это всё грозит? Естественно без рамсов, выебонов и агрессии с нашей стороны. Они что будут нападать всем альянсом или вероятность войны выше? (опять же если наши кретины выебыыаться и агрессировать и насаинать войну первыми не будут ((а они будут)))

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Сём

Если просто: страны НАТО приходят на помощь другим странам НАТО, если на них совершено нападение. Агрессия против одной страны = нападение на весь блок, если грубо говорить. Финны со шведами решили подстраховаться на случай возникновения "народных республик"

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