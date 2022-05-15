Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО — вслед за Финляндией Статьи редакции
В случае одобрения заявки страна намерена добиться неразмещения ядерного оружия и постоянных баз альянса на своей территории.
Швеция приняла официальное решение подать заявку о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии (S/SAP). Премьер Швеции Магдалена Андерссон пояснила, что ранее нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.
Швеция собирается отправить заявку на вступление в Североатлантический союз вместе с финской стороной. Правительство Финляндии также приняло официальное решение вступить НАТО, теперь этот шаг должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку.
Однако Турция может блокировать вступление обеих северных стран в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Эрдоган, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Впрочем, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Очередное геополитическое достижение - теперь НАТО вокруг всего Балтийского моря
Кольцо вокруг Балтийского флота сжимается
Пока нет, но скоро будет
Сейчас выяснится что там тоже нацисты.
И наркоманы
Маннергеймские банды и белофинны, не путайте =)
Это как Бандеровские банды и нацисты =)
Газета Правда, это как Соловьёв множенный на Скабееву:
выяснится, и что?
Как писали в твиттере, одним нужно просто заполнить заявку, а другим умирать.
Тот, кто это писал, пусть почитает правила вступления в НАТО. Позорится своей тупостью
Ботоксный открывает второй и третий фронт или нахуй надо?
Силёнок не хватит. И техники тоже.
Невидимый причём.
Сам пойдет открывать,с клюшкой наперевес?)))
Хлясь сцанной тряпкой по ботоксному рылу.
Это такая пынинская многоходовочка. Беглый банкир Пугачев рассказывал, что у пыни есть дурная манера затыкать проблему еще большей проблемой. Типа возмущение во всем мире захватом Крыма он надеялся перебить ЛДНРами, в надежде что на их фоне про Крым забудут, и так далее. С недопущением Украины в НАТО получилась та же херня…
А какую проблему он затыкает нападением на Украину?
Ведь на начало 22-го года Путин вроде как уже победитель. С оппозицией всей разобрались, ковид подрассосался, экономику после него стабилизировали. Сиди себе да кайфуй на аквадискотеке.
Интересно, теперь наш король позвонит великому стратегу всех времён и народов? Ну, финляндский президент звонил же, объяснялся.
Растрёпа какой 😀 А где корона, держава, скипетр, гелик с мигалкой на худой конец??
думаю после этого не о каком нейтральном статусе украины не может быть и речи а кто заикнется об этом ......сложно написать ко он такой веде нету божьего создания которого можно наректуты таким именем
Не нейтральный статус будет означать вступление в войну всех стран НАТО. Им это надо?
Путину водят по губам так часто, что должны были уже их стереть.
А давайте сами в НАТО вступим?) Прикольно же 😂
Началось
Да вроде давно уже
Швейцария во время первой и второй мировой:
Объясните на пальцах чем это всё грозит? Естественно без рамсов, выебонов и агрессии с нашей стороны. Они что будут нападать всем альянсом или вероятность войны выше? (опять же если наши кретины выебыыаться и агрессировать и насаинать войну первыми не будут ((а они будут)))
Если просто: страны НАТО приходят на помощь другим странам НАТО, если на них совершено нападение. Агрессия против одной страны = нападение на весь блок, если грубо говорить. Финны со шведами решили подстраховаться на случай возникновения "народных республик"