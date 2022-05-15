В случае одобрения заявки страна намерена добиться неразмещения ядерного оружия и постоянных баз альянса на своей территории.

Швеция приняла официальное решение подать заявку о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии (S/SAP). Премьер Швеции Магдалена Андерссон пояснила, что ранее нейтралитет страны «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной. Она добавила, что не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.

Если бы Швеция стала единственной страной в регионе Балтийского моря, не входящей в НАТО, мы оказались бы в уязвимом положении. Магдалена Андерссон

Швеция собирается отправить заявку на вступление в Североатлантический союз вместе с финской стороной. Правительство Финляндии также приняло официальное решение вступить НАТО, теперь этот шаг должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку.

Однако Турция может блокировать вступление обеих северных стран в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Эрдоган, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Впрочем, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.