На заводе ушедшей из России Renault запланировали возобновить производство машин «Москвич» Статьи редакции
Собянин пообещал выпускать там в том числе электромобили.
- Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге заявил, что забрал московский завод французской компании Renault на баланс города, и пообещал возобновить производство легковых машин под брендом «Москвич».
- Собянин назвал уход Renault «его правом», но написал, что московские власти «не могут допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы». Мэр заявил, что останется большая часть сотрудников завода и у его субподрядчиков.
- Основным технологическим партнёром «возрождённого» Московского автомобильного завода станет КАМАЗ. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», — пообещал Собянин.
- На московском заводе Renault, который контролировал предприятие с 1998 года, выпускали в том числе Logan, Duster и Sandero. В конце марта 2022 года французская компания приостановила деятельность в России на фоне боевых действий в Украине.
- По данным Renault, на неё в России работало 45 тысяч человек. Компании до этого момента принадлежало 68% «АвтоВАЗа». Утром 16 мая Минпромторг объявил, что Renault передало 100% акций ЗАО «Рено Россия» правительству Москвы, а долю в «АвтоВАЗе» — российскому государству в лице Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Эти акции выкупит «Ростех», которому принадлежит остальная доля. У Renault сохраняется возможность обратного выкупа в течение шести лет: глава Минпромторга заявлял, что стоимость такой сделки составит один рубль.
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И батуты в космос летать
Это типичное чиновничье планирование. Ещё надо назвать это типа «электро-стратегия 2030»
Ожидание - реальность
Электромосквич
Не удивлюсь, что 408-ой и будут клепать – карбюратор, евро-0, никакой электроники.
Да, а ещё он сыпется как сволоч после каждой поездки.
Ну если не мертвый, то не сыпется. Жаль, только что устарел лет на 70
Ничего там не начнут клепать, будут часть ЗП платить, пока все не уволятся
Ухх, чуваки возвращают мое детство. Один шаг остался - надо с богомерзких Эпплов и прочей Леновы пересесть на Искру и станет заебок!
Скучив за мною?
Могут заставит людей красить траву, рыть от сюда и до обеда, а после обеда засыпать обратно, перекладывать бумажки с места на место, перепродавать барахло, оказывать консультации по перепродаже барахла и т.д. В общем все то, что составляет основу ввп страны.
Ты утверждаешь, что сотрудники завода пойдут в армию?
Вперёд в прошлое!
Будут производить то же самое что и производили но под брендом москвич.
Все права на бренд к слову тоже рено купили в 15 году.
https://www.zr.ru/content/news/820159-renault-registriruet-brend-moskvich-i-ego-logotip/
Будут производить, если комплектующие доедут)
Главное, чтобы что-то делали, а что именно - кого ебет уже? Очередная куча дармоедов будет получать деньги за то, что делает бесполезное говно и создаёт видимость работы. Впрочем, always has been.
Вот такие
Оку начнут снова выпускать (изначально ее КАМАЗ делал) видимо. Куда там до Москвича )
Ура, куплю себе Ивана Калиту. Буду самым крутым на районе
Да-да
Так а хули, с рашкинсим быдлом только и надо на КАМАЗе по дорогам ездить, чтобы было безопасно. А лучше на 537 мазе
Я бы хотел себе электрический москвич
Держи
А запорожцы?
а запорожцы - в Запорожье
...которые были копией Opel Kadett . разница лишь в том что СССР не был под санкциями
Не, самый прикол в том, что они сейчас ищут, кто бы КАМАЗу помог бы. Каличный помогает убогому, прикольно...
У камаза то производство даже не останавливалось. Там все норм
Скоро будут выходить в Тольятти 5-ки и 7-ки. Потому что Веста слишком дорого
Слишком прошлый век. Хотел сказать, пусть восьмое - десятое семейство возрождают, но уэйт, его и не переставали производить, гранта та же самая 8, крабы на месте, рулевые тяги на амортизаторах на месте, 8клоп присутствует, сварной шов по порогу тоже, январь 5.1 только надо извлечь со складов
И кто это говно будет покупать? С таким подходом проще б/ушные искать.
ну зашибись, че?) орнул
Надо вернуть аббревиатуру АЗЛК: автомобиль заранее лишенный качества.
Собянин, подари, я тебя буду больше Тимати восхвалять
Ща Собянин Теслу с рынка выдавит.
Трепещи, Тесла! Электро-Князь Владимир грядет
220-й Москвич. А слоган: «Не влезай, убьёт!»
бренд москвич вроде фольксвагену принадлежал
интересно, а прозводств.линия Рено вообще готова к тому, шо планируется "новая страница в истории москвича"? Прост, может, работники сами охуеют когда им из говна и палок технологии принесут и скажут - делай
А может эту дуру гигантскую снести нафиг, а то она уже почти в центре находится