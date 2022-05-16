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На заводе ушедшей из России Renault запланировали возобновить производство машин «Москвич» Статьи редакции

Собянин пообещал выпускать там в том числе электромобили.

Москвич-408. Фото Антона Денисова, РИА «Новости»
  • Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге заявил, что забрал московский завод французской компании Renault на баланс города, и пообещал возобновить производство легковых машин под брендом «Москвич».
  • Собянин назвал уход Renault «его правом», но написал, что московские власти «не могут допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы». Мэр заявил, что останется большая часть сотрудников завода и у его субподрядчиков.
  • Основным технологическим партнёром «возрождённого» Московского автомобильного завода станет КАМАЗ. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», — пообещал Собянин.
  • На московском заводе Renault, который контролировал предприятие с 1998 года, выпускали в том числе Logan, Duster и Sandero. В конце марта 2022 года французская компания приостановила деятельность в России на фоне боевых действий в Украине.
  • По данным Renault, на неё в России работало 45 тысяч человек. Компании до этого момента принадлежало 68% «АвтоВАЗа». Утром 16 мая Минпромторг объявил, что Renault передало 100% акций ЗАО «Рено Россия» правительству Москвы, а долю в «АвтоВАЗе» — российскому государству в лице Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Эти акции выкупит «Ростех», которому принадлежит остальная доля. У Renault сохраняется возможность обратного выкупа в течение шести лет: глава Минпромторга заявлял, что стоимость такой сделки составит один рубль.

#новости #автомобили #ктоушёл

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65 комментариев
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Чрезвычайный ихтиандр
Собянин пообещал выпускать там в том числе электромобили

И батуты в космос летать

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Соросята спасают Темнова

Это типичное чиновничье планирование. Ещё надо назвать это типа «электро-стратегия 2030»

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5 комментариев
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Руденко Сергей против войны

Ожидание - реальность

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1 комментарий
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Михаил Октябрьский

Электромосквич

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Дебила Попродольный

Не удивлюсь, что 408-ой и будут клепать – карбюратор, евро-0, никакой электроники.

Да, а ещё он сыпется как сволоч после каждой поездки.

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masloriy

Ну если не мертвый, то не сыпется. Жаль, только что устарел лет на 70

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2 комментария
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Redneck

Ничего там не начнут клепать, будут часть ЗП платить, пока все не уволятся

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Дуб-Дерево

Ухх, чуваки возвращают мое детство. Один шаг остался - надо с богомерзких Эпплов и прочей Леновы пересесть на Искру и станет заебок!

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ziggy stardust

Скучив за мною?

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10 комментариев
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Пiгулка
московские власти «не могут допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы».

Могут заставит людей красить траву, рыть от сюда и до обеда, а после обеда засыпать обратно, перекладывать бумажки с места на место, перепродавать барахло, оказывать консультации по перепродаже барахла и т.д. В общем все то, что составляет основу ввп страны.

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masloriy

Ты утверждаешь, что сотрудники завода пойдут в армию?

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Ракетный завод

Вперёд в прошлое!

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Здоровый дебаркадер

Будут производить то же самое что и производили но под брендом москвич.
Все права на бренд к слову тоже рено купили в 15 году.
https://www.zr.ru/content/news/820159-renault-registriruet-brend-moskvich-i-ego-logotip/

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masloriy

Будут производить, если комплектующие доедут)

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1 комментарий
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Драгоценный Паша
власти «не могут допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы».

Главное, чтобы что-то делали, а что именно - кого ебет уже? Очередная куча дармоедов будет получать деньги за то, что делает бесполезное говно и создаёт видимость работы. Впрочем, always has been.

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Александр Коровников

Вот такие

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Организационный пистолет

Оку начнут снова выпускать (изначально ее КАМАЗ делал) видимо. Куда там до Москвича )

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Angel Predochranitel

Ура, куплю себе Ивана Калиту. Буду самым крутым на районе

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SergeB
Основным технологическим партнёром «возрождённого» Московского автомобильного завода станет КАМАЗ. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Да-да

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masloriy

Так а хули, с рашкинсим быдлом только и надо на КАМАЗе по дорогам ездить, чтобы было безопасно. А лучше на 537 мазе

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Чрезвычайный ихтиандр

Я бы хотел себе электрический москвич

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SergeB

Держи

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Svetocopy

А запорожцы?

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Дуб-Дерево

а запорожцы - в Запорожье

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Отвратительный турник

...которые были копией Opel Kadett . разница лишь в том что СССР не был под санкциями

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SergeB

Не, самый прикол в том, что они сейчас ищут, кто бы КАМАЗу помог бы. Каличный помогает убогому, прикольно...

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Здоровый дебаркадер

У камаза то производство даже не останавливалось. Там все норм

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4 комментария
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Соросята спасают Темнова

Скоро будут выходить в Тольятти 5-ки и 7-ки. Потому что Веста слишком дорого

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masloriy

Слишком прошлый век. Хотел сказать, пусть восьмое - десятое семейство возрождают, но уэйт, его и не переставали производить, гранта та же самая 8, крабы на месте, рулевые тяги на амортизаторах на месте, 8клоп присутствует, сварной шов по порогу тоже, январь 5.1 только надо извлечь со складов

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2 комментария
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Морской крюк

И кто это говно будет покупать? С таким подходом проще б/ушные искать.

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Bink Orrie

ну зашибись, че?) орнул

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Зянон

Надо вернуть аббревиатуру АЗЛК: автомобиль заранее лишенный качества.

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masloriy

Собянин, подари, я тебя буду больше Тимати восхвалять

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Мохнатый шмель

Ща Собянин Теслу с рынка выдавит.

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Massey Ferguson

Трепещи, Тесла! Электро-Князь Владимир грядет

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Алекс Косс

220-й Москвич. А слоган: «Не влезай, убьёт!»

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Нелепый космос

бренд москвич вроде фольксвагену принадлежал

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Александр Авдеев
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Тэнк

интересно, а прозводств.линия Рено вообще готова к тому, шо планируется "новая страница в истории москвича"? Прост, может, работники сами охуеют когда им из говна и палок технологии принесут и скажут - делай

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удалился с рейтингом 7777

А может эту дуру гигантскую снести нафиг, а то она уже почти в центре находится

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