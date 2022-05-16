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Новости

Минприроды предложило снизить требования к сбросам сточных вод в Байкал — нынешние нормы якобы «невозможно соблюдать» Статьи редакции

Чиновники сослались на выводы учёных РАН, но профильные академики заявили, что выступали против поправок.

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Фото Юрия Тимофеева

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило поправки к приказу, контролирующему состояние Байкала, сообщает «Коммерсантъ». Чиновники намерены ослабить нормы вредных веществ, попадающих в озеро и питающие его реки из промышленных стоков.

В новом документе предлагается снизить нормы по содержанию в сбросах взвешенных веществ — в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в 2 раза, адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Поправки также снизят требования к сбросам в центральной и буферной экологических зонах Байкала: в 3 раза по АОХ и в 1,5 раза по АСПАВ.

Представители министерства заявили, что действующие ограничения «сильно завышены»: концентрацию веществ в некоторых случаях «просто невозможно измерить», а в других — добиться необходимого качества очистки.

Для промышленных стоков были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке. Новый приказ всё так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод.

представители Минприроды РФ

В своём решении министерство сослалось на выводы Российской академии наук. Однако научный совет Сибирского отделения РАН, изучающий проблемы Байкала, считает, что такие изменения повлекут серьезные угрозы экосистеме озера. Тем не менее, президент РАН Александр Сергеев направил Минприроды письмо о том, что учёные согласились с поправками — в Сибирском отделении считают, что по ошибке. Сергеев пока не комментировал решение.

В научной среде часто бывают разногласия по тем или иным вопросам. Минприроды России обратилось за экспертной поддержкой к президенту РАН и получило экспертное заключение, подписанное президентом Российской академии наук. Научные диспуты оставим ученым.

представители Минприроды РФ

Требования к сбросу сточных вод в озеро Байкал касаются в первую очередь Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он закрылся ещё в 2013 году, но за 50 лет на предприятии накопилось около 6,5 тонн опасных отходов. Они должны были постепенно извлекаться из хранилищ и компостироваться, но весной 2022 года из-за политики импортозамещения токсичные вещества решили «очищать» химическими составами, что вызвало критику со стороны учёных и экологических активистов.

#новости #экология #законы #байкал

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34 комментария
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Медицинский огонь

Пизда байкалу

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Медицинский огонь

Лучше бы кооперативу озеро, конечно

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drama llama

Адаптирую старый мем: «Опять не то озеро».

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испанский смех

Подрываешь основы конституционного строя?

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Медицинский огонь

Очобы

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Клаус Шульце

Путинизм после себя оставит безжизненную помойку.

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Dmytry Kovalsky

Засирать еще комуняки начали.
Я уже молчу про ядерку на новой земле.

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Настоящий корабль

Ну охуеть, давайте ещё и Байкал засрите, пидоры.

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Хех.

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Добро и позитив

И вообще поправки были за все хорошее

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Dra

Ну сейчас бы спойлерные законы вспоминать!

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sorry girls i prefer PC

"Текущие нормы невозможно соблюдать" - так можно вообще ничего не сбрасывать в байкал

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Alexey Kochetkov

так они сбрасывают и явно не соблюдают, иначе нахуя что-то было бы менять

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Игорь Зимин
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Стальной корабль

@Нейроорлов почему поправка в конституцию не срботала??

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Нейроорлов

После этих слов в барнауле начался сущий кошмар

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Стальной корабль

Сообщение удалено

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Нейроорлов

Я против троллинга и буллинга

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Стальной корабль

Я за

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Нейроорлов

После этих слов в барнауле начался сущий кошмар

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Стальной корабль

Тупица

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Нейроорлов

РАЗБАНЬ

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Отвратительный турник

блять а сбрасывать НЕ в Байкал вариант не рассматривается ? ёбнутые.

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Отвратительный турник

может если переименовать Байкал в Водичка Путина, его возьмут под охрану ФСО и может хотя бы так никто не будет трогать

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Искусственный кубок

Я бы предложил сбрасывать сточные воды за щеку тжшникам, капасити на стотыщ триллионов кубометров в год обеспечено.

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Олег Кулаженко

а китайцев спросили? А то у них качество водички в бутылках уменьшится, расстроятся...

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Искусственный кубок

Если сбросы такие безопасные, что их можно хуярить в байкал, то всех подписавших мразей из РАН поить надо исключительно этими сбросами. Будет краштест

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Dmytry Kovalsky

Блядь..хуй с Россией..но Байкал это вечное.
Это будет и должно быть. Мочить уродов.
Миллионы лет это озеро было кристально чистым запасом питьевой воды. И эти суки загадили его за 100 лет блядь.
Сжечь всех чиновников напалмом.

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Стальной корабль
Миллионы лет это озеро было кристально чистым запасом питьевой воды

не факт

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Dmytry Kovalsky

Постой ты что хочешь сказать ?

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испанский смех

Не все так однозначно

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Dmytry Kovalsky

Пиздец.
Вы что там ебанулись ?
В фаллоут хотите при жизни попасть ?

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Медицинский огонь

Да, хочу синий комбинезон

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Зачем роботу комбинезон?

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