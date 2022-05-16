Чиновники сослались на выводы учёных РАН, но профильные академики заявили, что выступали против поправок.

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Фото Юрия Тимофеева

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило поправки к приказу, контролирующему состояние Байкала, сообщает «Коммерсантъ». Чиновники намерены ослабить нормы вредных веществ, попадающих в озеро и питающие его реки из промышленных стоков.

В новом документе предлагается снизить нормы по содержанию в сбросах взвешенных веществ — в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в 2 раза, адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Поправки также снизят требования к сбросам в центральной и буферной экологических зонах Байкала: в 3 раза по АОХ и в 1,5 раза по АСПАВ.

Представители министерства заявили, что действующие ограничения «сильно завышены»: концентрацию веществ в некоторых случаях «просто невозможно измерить», а в других — добиться необходимого качества очистки.

Для промышленных стоков были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке. Новый приказ всё так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод. представители Минприроды РФ

В своём решении министерство сослалось на выводы Российской академии наук. Однако научный совет Сибирского отделения РАН, изучающий проблемы Байкала, считает, что такие изменения повлекут серьезные угрозы экосистеме озера. Тем не менее, президент РАН Александр Сергеев направил Минприроды письмо о том, что учёные согласились с поправками — в Сибирском отделении считают, что по ошибке. Сергеев пока не комментировал решение.

В научной среде часто бывают разногласия по тем или иным вопросам. Минприроды России обратилось за экспертной поддержкой к президенту РАН и получило экспертное заключение, подписанное президентом Российской академии наук. Научные диспуты оставим ученым. представители Минприроды РФ