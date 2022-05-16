Минприроды предложило снизить требования к сбросам сточных вод в Байкал — нынешние нормы якобы «невозможно соблюдать» Статьи редакции
Чиновники сослались на выводы учёных РАН, но профильные академики заявили, что выступали против поправок.
Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило поправки к приказу, контролирующему состояние Байкала, сообщает «Коммерсантъ». Чиновники намерены ослабить нормы вредных веществ, попадающих в озеро и питающие его реки из промышленных стоков.
В новом документе предлагается снизить нормы по содержанию в сбросах взвешенных веществ — в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, анионных поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в 2 раза, адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. Поправки также снизят требования к сбросам в центральной и буферной экологических зонах Байкала: в 3 раза по АОХ и в 1,5 раза по АСПАВ.
Представители министерства заявили, что действующие ограничения «сильно завышены»: концентрацию веществ в некоторых случаях «просто невозможно измерить», а в других — добиться необходимого качества очистки.
В своём решении министерство сослалось на выводы Российской академии наук. Однако научный совет Сибирского отделения РАН, изучающий проблемы Байкала, считает, что такие изменения повлекут серьезные угрозы экосистеме озера. Тем не менее, президент РАН Александр Сергеев направил Минприроды письмо о том, что учёные согласились с поправками — в Сибирском отделении считают, что по ошибке. Сергеев пока не комментировал решение.
Требования к сбросу сточных вод в озеро Байкал касаются в первую очередь Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он закрылся ещё в 2013 году, но за 50 лет на предприятии накопилось около 6,5 тонн опасных отходов. Они должны были постепенно извлекаться из хранилищ и компостироваться, но весной 2022 года из-за политики импортозамещения токсичные вещества решили «очищать» химическими составами, что вызвало критику со стороны учёных и экологических активистов.
Пизда байкалу
Лучше бы кооперативу озеро, конечно
Адаптирую старый мем: «Опять не то озеро».
Подрываешь основы конституционного строя?
Очобы
Путинизм после себя оставит безжизненную помойку.
Засирать еще комуняки начали.
Я уже молчу про ядерку на новой земле.
Ну охуеть, давайте ещё и Байкал засрите, пидоры.
Хех.
И вообще поправки были за все хорошее
Ну сейчас бы спойлерные законы вспоминать!
"Текущие нормы невозможно соблюдать" - так можно вообще ничего не сбрасывать в байкал
так они сбрасывают и явно не соблюдают, иначе нахуя что-то было бы менять
@Нейроорлов почему поправка в конституцию не срботала??
После этих слов в барнауле начался сущий кошмар
Сообщение удалено
Я против троллинга и буллинга
Я за
После этих слов в барнауле начался сущий кошмар
Тупица
РАЗБАНЬ
блять а сбрасывать НЕ в Байкал вариант не рассматривается ? ёбнутые.
может если переименовать Байкал в Водичка Путина, его возьмут под охрану ФСО и может хотя бы так никто не будет трогать
Я бы предложил сбрасывать сточные воды за щеку тжшникам, капасити на стотыщ триллионов кубометров в год обеспечено.
а китайцев спросили? А то у них качество водички в бутылках уменьшится, расстроятся...
Если сбросы такие безопасные, что их можно хуярить в байкал, то всех подписавших мразей из РАН поить надо исключительно этими сбросами. Будет краштест
Блядь..хуй с Россией..но Байкал это вечное.
Это будет и должно быть. Мочить уродов.
Миллионы лет это озеро было кристально чистым запасом питьевой воды. И эти суки загадили его за 100 лет блядь.
Сжечь всех чиновников напалмом.
не факт
Постой ты что хочешь сказать ?
Не все так однозначно
Пиздец.
Вы что там ебанулись ?
В фаллоут хотите при жизни попасть ?
Да, хочу синий комбинезон
Зачем роботу комбинезон?