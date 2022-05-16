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Израильская газета сообщила о переезде «Яндекса» в Тель-Авив. Компания говорит, что СМИ ошиблось при переводе Статьи редакции

В апреле «Медуза» рассказывала о возможном разделе компании на две части и переносе штаб-квартиры зарубежной структуры в Тель-Авив или Ереван.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь компании с переездом в Израиль, сообщила израильская газета Calcalist со ссылкой на письмо Воложа.

В письме он сообщает, что решил перенести штаб-квартиру в Тель-Авив и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям, поэтому просит предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами. Источник Forbes, близкий к «Яндексу», подтвердил, что письмо действительно было отправлено, но не стал комментировать его содержание.

В «Яндексе» опровергли сообщение о переезде и заявили, что причиной новости в израильском издании стал неправильный перевод с английского на иврит попавшего к Calcalist документа. В компании сообщили, что не планируют релокацию или перенос штаб-квартиры и напомнили, что их офис в Тель-Авиве работает много лет.

В компании отметили, что продолжают нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле: некоторые из них допускают возможность релокации. Также «Яндекс» хочет помочь сотрудникам, работающим удалённо, получать зарплату удобным для них способом.

В апреле 2022 года «Медуза» со ссылкой на источник в «Яндексе» сообщила, что компания разделится на две части: российскую и международную. При этом штаб-квартира зарубежной структуры может находиться в Ереване или Тель-Авиве.

#новости #яндекс

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13 комментариев
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Сумасшедший диод

Яндекс.Трактор

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Пластиковое Окно

А нахуя им Израиль? Пусть в любимую роисю переезжают.

Сначала выращивают вату на своих новостях, а потом дел не хотят вести с этой ватой. На двух стульях не получилось усидеть, да?

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yoshiwara

они просто хотят писать код и мечтают чтобы их не трогали!!!

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Классный калькулятор

переезжает Яндекс в Ереван, а там армяне в нарды играют

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ДЕДос Атака

В чем опровержение? Звучит так будто "что вы, мы никого не перевозим, мы просто начинаем платить желающим переехать зарплату в израиле, а они сами туда переедут."

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Bombyx Mori

Это не перенос штаб-квартиры, это другое, оно там всегда было и вообще трудности перевода.

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Bombyx Mori

Чисто по-человечески, хочется поддержать их и пожелать удачи, но бесконечный список говноедства постоянно всплывает в памяти и убивает эмпатию.

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Искусственный кубок

У Яндекса большие проблемы, как и у любой крупной айти конторы, которая была в РФ, но решила освоить международный рынок.

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Закомплексованная Душа

я думаю им сложно будет выйти на новые рынки, так за ними тянется шлейф прогосударственной компании

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Sergei Timofeyev

Они раньше выходили на иностранные рынки, но закрепиться там особо не смогли. Проблемы в менеджменте и методах.

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Небесный Орзэмэс

По долгу службы общаюсь в большим количеством егропейских и американских компаний, от самых маленьких, до огромных.
У большинства запрет на ведение деятельности с Россией. У кого-то официальный, у кого-то морально-нравственный.
Некоторые даже запрашивают Declaration of Ownership дабы проверить, нет ли каких бы то ни было связей со страной-агрессором.

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Европейский якорь
Израильская газета сообщила о переезде «Яндекса» в Тель-Авив
Вы неправильно перевели. Правильно будет "побег «Яндекса» в Тель-Авив"
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Chef

Опроверг? В палестине пущай филиал делает, с прямым коннектом в ад

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