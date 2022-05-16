В апреле «Медуза» рассказывала о возможном разделе компании на две части и переносе штаб-квартиры зарубежной структуры в Тель-Авив или Ереван.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь компании с переездом в Израиль, сообщила израильская газета Calcalist со ссылкой на письмо Воложа.

В письме он сообщает, что решил перенести штаб-квартиру в Тель-Авив и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям, поэтому просит предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами. Источник Forbes, близкий к «Яндексу», подтвердил, что письмо действительно было отправлено, но не стал комментировать его содержание.

В «Яндексе» опровергли сообщение о переезде и заявили, что причиной новости в израильском издании стал неправильный перевод с английского на иврит попавшего к Calcalist документа. В компании сообщили, что не планируют релокацию или перенос штаб-квартиры и напомнили, что их офис в Тель-Авиве работает много лет.

В компании отметили, что продолжают нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле: некоторые из них допускают возможность релокации. Также «Яндекс» хочет помочь сотрудникам, работающим удалённо, получать зарплату удобным для них способом.

В апреле 2022 года «Медуза» со ссылкой на источник в «Яндексе» сообщила, что компания разделится на две части: российскую и международную. При этом штаб-квартира зарубежной структуры может находиться в Ереване или Тель-Авиве.