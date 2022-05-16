NashStore, российский аналог магазина приложений Google Play, стал доступен для загрузки на Android Статьи редакции
В сервисе доступно около тысячи приложений. В день запуска он подвергся DDoS-атаке.
АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Среди преимуществ NashStore на официальном сайте указана «защита от санкций»: «Мы не допустим санкционной цензуры. Ваши приложения снова в сторе».
Создатели NashStore сообщают, что для загрузки доступно более тысячи приложений, среди которых приложения подсанкционных банков, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы: «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет» и Совкомбанк.
Чтобы установить сервис, нужно скачать файл с «Яндекс.Диска» — туда ведёт ссылка с официального сайта. После этого нужно разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников. Редактор TJ с первой попытки не смог войти в сервис — ошибка появлялась и с VPN, и без.
В NashStore заявили, что перед запуском магазин подвергся «сильнейшей DDoS-атаке»: «Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой».
- Запуск сервиса анонсировали 29 марта на фоне удаления ряда российских приложений из Google Play и App Store — например, «Аэрофлота», «Сбера» и «Альфа-банка». Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что магазин решили создать из-за того, что россияне больше не могут «нормально использовать Google Play, а разработчики лишились источника заработка».
- 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.
- В апреле Минцифры заявило, что группа компаний во главе с VK разработает российский аналог Google Play. Его должны запустить в конце мая — проект реализуется не за бюджетные деньги.
Понравилось, что apk скачивается с яндекс.диска.
действительно. пиздец, ну и колхоз
Ха-ха-ха, рашин техноледжен днище эдишен
Бляяяяяя, я чет не поверил даж аааааааааа
чей наш то блять
Их.
ну а чьё наше радио было
нормальный кстати бренд, обывателям зайдёт
крымский
Опять всратые названия
мы русские с нами наш
Росмобилразрабстор.
Стор наш!
Всё наше!
Теперь вирусы можно скачать официально
Всегда под присмотром товарища майора. Очередная победа!
Не вирусы а закладки
Более ублюдский бренд было сложно придумать.
🤡
Целых три юзера пытались че-то скачать, ога, дудос атака
Я поставил.
• Если включить на смартфоне тёмную тему, почти весь шрифт в приложении становится белым. Фон тёмным не становится. Передал пресс-службе, через 10 минут прислали исправленную версию (но она ничего не исправила).
• В каталоге и вправду, похоже, 1000 приложений или около того. Но все более-менее известные перечислены в этой статье, остальной хлам — «Калькулятор Pro Extended» и прочие «2048 Official». На пресс-фото мелькают приложения «Яндекса» и всяких «РИА Новостей», но в реальном каталоге магазина их нет.
• В каталоге нет «Госуслуг», зато есть «Гос налог». Это левое приложение, которое копирует стилистику «Госуслуг».
• Рядом с вполне легальным онлайн-кинотеатром Wink есть пиратский онлайн-кинотеатр Zona.
• При регистрации зачем-то просит телефон, но профиль к нему не привязывается, так что можно указать любой.
Стор? Ебать вздор
Топ!
За свои деньги?
Уже скачал на свой ксиоме??
"NashStore, российский аналог магазина приложений"
Эээээ, если это российский аналог, то хер ли название написано на латинице? Не патриотишно
Тут символы спецоперации латинские V, Z, O никого не смущают.
Вангую, туда не пустят приложения Навального, Медузы и прочих
Так они про санкционную. Национал-предателей и террористов сколько угодно щемить будем.
Опять ворованные картинки со стоков, ммм
Почему ворованные? Не видно чтобы ватермарки замазаны были
почему нельзя было просто прийти в Яндекс и попросить оживить их Яндекс.Store ? он же был относительно нормально сделал. Ну почему всё черех жопу должно быть
потому что яндекс не захотел бы замазываться в этой стрёмной инициативе, очевидно
а мейлу уже на всё насрать, с понятно каким руководством
С точки зрения ватников круто конечно, но вот я не понимаю, за счёт чего разрабы внутренней экосистемы будут монетизировать свои разработки?
Это в Китае рынок на 1 миллиард пользователей, у нас же это ~100 миллионов максимум, из которых платежеспособных сколько, процентов 10?
Или будут гос баблом закидывать? Но там же все попилят, да и бюджет ограничен, на войну надо много тратить.
Как разработчики будут государству оправдывать свои зарплаты в 300к?
да это тема чисто для распила госзаказа, отчитаются что заебись работает в надежде что всё скоро закончится и пустят назад в цивилизацию
разрабы в госсекторе 300 тыщ не получают. От 12 тыс, 30-40 максимум для сениор-фулстек с докторской степенью. 300 тыщ получат мальчики/девочки чьи надо дети, а на разработку в итоге наймут студентов за пиво или немамонтов, согласных на 12 тыс.
У нас нет столько внутренних пользователей Инета
да такой стор в поддержке стоит примерно ничего, проблемы денег там нет вообще. не знаю, 4 танка в год, грубо говоря.
Няш
Прочитал как "нах" с первого раза)
Видела в двух местах новость, оба раза так и прочитала
Ахахпхахах, а номер телефона нахуя??? Почему придожение находится на Яндекс диске ???
От установленных приложений пуш уведомления приходят сразу?
Пуш на электронную почту
Пушат сразу в автозак
Запомни, ни слова по русски!
Надеюсь россия сама себя от интернета отключит
Спасибо, но нахуй. Надеюсь dedos им поможет
NyashaStore
Наташа Стор! Только отечественные Наташи!
справится
Съешь какашик в нашем стор)00)0. Это ж так крута!!!11 Свой родной НАШ!
Яблочники опять соусут) *в хорошем смысле
Наше время, наш сортир. RosOchko
Дизайн всратый какой-то. Особенно на адаптиве