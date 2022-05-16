В сервисе доступно около тысячи приложений. В день запуска он подвергся DDoS-атаке.

{"id":623261,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":623261,"gtm":null} 2067 просмотров

АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Среди преимуществ NashStore на официальном сайте указана «защита от санкций»: «Мы не допустим санкционной цензуры. Ваши приложения снова в сторе».

Создатели NashStore сообщают, что для загрузки доступно более тысячи приложений, среди которых приложения подсанкционных банков, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы: «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет» и Совкомбанк.

Чтобы установить сервис, нужно скачать файл с «Яндекс.Диска» — туда ведёт ссылка с официального сайта. После этого нужно разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников. Редактор TJ с первой попытки не смог войти в сервис — ошибка появлялась и с VPN, и без.

В NashStore заявили, что перед запуском магазин подвергся «сильнейшей DDoS-атаке»: «Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой».