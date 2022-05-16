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Новости

NashStore, российский аналог магазина приложений Google Play, стал доступен для загрузки на Android Статьи редакции

В сервисе доступно около тысячи приложений. В день запуска он подвергся DDoS-атаке.

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АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Среди преимуществ NashStore на официальном сайте указана «защита от санкций»: «Мы не допустим санкционной цензуры. Ваши приложения снова в сторе».

Создатели NashStore сообщают, что для загрузки доступно более тысячи приложений, среди которых приложения подсанкционных банков, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы: «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет» и Совкомбанк.

Чтобы установить сервис, нужно скачать файл с «Яндекс.Диска» — туда ведёт ссылка с официального сайта. После этого нужно разрешить в системных настройках загрузку приложений из сторонних источников. Редактор TJ с первой попытки не смог войти в сервис — ошибка появлялась и с VPN, и без.

В NashStore заявили, что перед запуском магазин подвергся «сильнейшей DDoS-атаке»: «Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой».

  • Запуск сервиса анонсировали 29 марта на фоне удаления ряда российских приложений из Google Play и App Store — например, «Аэрофлота», «Сбера» и «Альфа-банка». Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что магазин решили создать из-за того, что россияне больше не могут «нормально использовать Google Play, а разработчики лишились источника заработка».
  • 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.
  • В апреле Минцифры заявило, что группа компаний во главе с VK разработает российский аналог Google Play. Его должны запустить в конце мая — проект реализуется не за бюджетные деньги.

#новости #санкции

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97 комментариев
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Федеральный танк88

Понравилось, что apk скачивается с яндекс.диска.

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tuorqai

действительно. пиздец, ну и колхоз

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4 комментария
ядерная зима

Ха-ха-ха, рашин техноледжен днище эдишен

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Тонкий волк

Бляяяяяя, я чет не поверил даж аааааааааа

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Отвратительный турник

чей наш то блять

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Настоящий корабль

Их.

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24 комментария
zero endorphine

ну а чьё наше радио было
нормальный кстати бренд, обывателям зайдёт

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2 комментария
Вероятный клуб

крымский

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Древний глобус

Опять всратые названия

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Вероятный клуб

мы русские с нами наш

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1 комментарий
Бедный самолет

Росмобилразрабстор.

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Nowar

Стор наш!

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ИгорьOK

Всё наше!

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Тонкий волк

Теперь вирусы можно скачать официально

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Настоящий корабль

Всегда под присмотром товарища майора. Очередная победа!

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Nick Nick

Не вирусы а закладки

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Arugin

Более ублюдский бренд было сложно придумать.

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Агент Госдепа

🤡

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Товарищ Майор

Целых три юзера пытались че-то скачать, ога, дудос атака

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Антон

Я поставил.
• Если включить на смартфоне тёмную тему, почти весь шрифт в приложении становится белым. Фон тёмным не становится. Передал пресс-службе, через 10 минут прислали исправленную версию (но она ничего не исправила).
• В каталоге и вправду, похоже, 1000 приложений или около того. Но все более-менее известные перечислены в этой статье, остальной хлам — «Калькулятор Pro Extended» и прочие «2048 Official». На пресс-фото мелькают приложения «Яндекса» и всяких «РИА Новостей», но в реальном каталоге магазина их нет.
• В каталоге нет «Госуслуг», зато есть «Гос налог». Это левое приложение, которое копирует стилистику «Госуслуг».
• Рядом с вполне легальным онлайн-кинотеатром Wink есть пиратский онлайн-кинотеатр Zona.
• При регистрации зачем-то просит телефон, но профиль к нему не привязывается, так что можно указать любой.

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Тонкий волк

Стор? Ебать вздор

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Стальной корабль

Топ!

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Классный калькулятор

За свои деньги?

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2 комментария
Настоящий корабль

Уже скачал на свой ксиоме??

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3 комментария
Случайный поезд

"NashStore, российский аналог магазина приложений"

Эээээ, если это российский аналог, то хер ли название написано на латинице? Не патриотишно

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Распространенный нос

Тут символы спецоперации латинские V, Z, O никого не смущают.

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Справедливый микроскоп
Мы не допустим санкционной цензуры

Вангую, туда не пустят приложения Навального, Медузы и прочих

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Alice Wonder

Так они про санкционную. Национал-предателей и террористов сколько угодно щемить будем.

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Егор Лебедев

Опять ворованные картинки со стоков, ммм

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Alex Blake

Почему ворованные? Не видно чтобы ватермарки замазаны были

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1 комментарий
Отвратительный турник

почему нельзя было просто прийти в Яндекс и попросить оживить их Яндекс.Store ? он же был относительно нормально сделал. Ну почему всё черех жопу должно быть

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zero endorphine

потому что яндекс не захотел бы замазываться в этой стрёмной инициативе, очевидно

а мейлу уже на всё насрать, с понятно каким руководством

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2 комментария
Nikolay Fomincev

С точки зрения ватников круто конечно, но вот я не понимаю, за счёт чего разрабы внутренней экосистемы будут монетизировать свои разработки?
Это в Китае рынок на 1 миллиард пользователей, у нас же это ~100 миллионов максимум, из которых платежеспособных сколько, процентов 10?
Или будут гос баблом закидывать? Но там же все попилят, да и бюджет ограничен, на войну надо много тратить.
Как разработчики будут государству оправдывать свои зарплаты в 300к?

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Отвратительный турник

да это тема чисто для распила госзаказа, отчитаются что заебись работает в надежде что всё скоро закончится и пустят назад в цивилизацию

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Товарищ Майор

разрабы в госсекторе 300 тыщ не получают. От 12 тыс, 30-40 максимум для сениор-фулстек с докторской степенью. 300 тыщ получат мальчики/девочки чьи надо дети, а на разработку в итоге наймут студентов за пиво или немамонтов, согласных на 12 тыс.

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4 комментария
Справедливый микроскоп
у нас же это ~100 миллионов максимум

У нас нет столько внутренних пользователей Инета

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zero endorphine

да такой стор в поддержке стоит примерно ничего, проблемы денег там нет вообще. не знаю, 4 танка в год, грубо говоря.

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Драматический магнит

Няш

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Лабудидадудай

Прочитал как "нах" с первого раза)

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Капитан Сосулька

Видела в двух местах новость, оба раза так и прочитала

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Агент Госдепа

Ахахпхахах, а номер телефона нахуя??? Почему придожение находится на Яндекс диске ???

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IvanDurov

От установленных приложений пуш уведомления приходят сразу?

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Справедливый микроскоп

Пуш на электронную почту

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Adel Prokurov

Пушат сразу в автозак

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Гордон Фриман

Запомни, ни слова по русски!

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Dan

Надеюсь россия сама себя от интернета отключит

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ядерная зима

Спасибо, но нахуй. Надеюсь dedos им поможет

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Настоящий корабль

NyashaStore

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Северин

Наташа Стор! Только отечественные Наташи!

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Михаил Неизвестный

справится

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Пашок золотой гребешок

Съешь какашик в нашем стор)00)0. Это ж так крута!!!11 Свой родной НАШ!

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Jast Ilya

Яблочники опять соусут) *в хорошем смысле

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Rond

Наше время, наш сортир. RosOchko

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Слюнявый снайпер

Дизайн всратый какой-то. Особенно на адаптиве

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