С «классическими вкусами» оригинальных напитков.

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Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Как отмечает производитель, новая линейка — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».

В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite, а в дизайн CoolCola добавлен синий цвет. Похожие цвета — синий, белый и красный — использует Pepsi.

В марте 2022-го Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.

В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.