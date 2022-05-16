CoolCola, Fancy и Street: «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite Статьи редакции
С «классическими вкусами» оригинальных напитков.
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Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Как отмечает производитель, новая линейка — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».
В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite, а в дизайн CoolCola добавлен синий цвет. Похожие цвета — синий, белый и красный — использует Pepsi.
- В марте 2022-го Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
- В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
ну к слову , этих "наших" вариантов спрайтов , кол и фанты и до этого было много
Вот только они пятикратной дешевизной брали, а у этих новых - ценник как у копируемых оригиналов…
Маспо тред объявляется открытым
Ооо, моё любимое.
О, это как «не могу поверить, что это не МАСЛО»
Не тред, а спред
вот так
Заебись нахуй
Почему вся замена ВСЕГДА выглядит как ебаный вторяк? Росграм, рутюб, эта хуита
Ни капли оригинальности
А мне как раз дизайн нравится сам по себе.
потому что это и есть вторяк
"Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра"
И так сойдёт, альтернатив нет, можно не париться
Если бы передо мной стояла задача импортозаместить "Фанту", я бы назвал свой напиток "Сладкая моча".
Не потому что она мне не нравится, вовсе нет.
Это же уникальный шанс прогреметь на весь мир! Ну, то есть заменой "Фанты" каким-нибудь подражательством владельцев бренда и мировое сообщество не удивишь, а вот если вместо "Фанты" запустить производство "Сладкой мочи" - об этом же весь мир греметь будет. Может, даже туристы попрут, чтобы лично увидеть такой охуительный ренейм.
Опять же, подход вполне привычный, есть же сладкая вата, которая так называется, потому что похожа на реальную фату, а "Фанта" по цвету похожа на концентрированную мочу (пусть и не вполне совпадает по оттенку, скажем так), пусть будет сладкая моча.
Фэнси блять ахахахаха
Chronic fatigue syndrome (CFS)
Попутно и KFC скопировали
Блять какой же кринж. Ебаная свора дедов, оторванная от реальности думает, что вот так одним махом может заменить всё импортное, всё, к чему привык современный россиянин и за что он боготворил эту ссаную стабильность
Это для нас он ничего заменить не может нормально. Остальным абсолютно поебать на происходящее, окружающие опять все схавают. У ублюдков дети на войне умирают и им поебать а ты про воду с сахаром.
Кстати, колу без сахара они хуй заменят я так понимаю
Сепсис и Шлёпс передают привет
Кстати, Фанту придумали в нацистской Германии в 40х, когда из-за американских санкций перестали завозить сироп для кока-колы
Дас ист фантастиш!
замена замены
Ну на ЯПе на новости об уходе Coca-Cola/Sprite/Fanta - настроения однозначные "Да нахуй эти очистители унитазов, никада их не пил".
Так зачем правительство FantaZирует их аналоги? Значит все таки не похуй и большая часть их пьёт??
Вопрос риторический, просто лицемерные мраzи на ЯПе от которых не перестаю охуевать
Я просто хуею от тупости этих дегенератов. Очиститель унитазов нахуй.
А подумать головой, что напиток имеет такой эффект от трёх граммов лимонной кислоты — непосильно?
Как лимонадик попить — ядовитые химикаты, вызывающие рак, жир и русофобию. Как чайник уксусом очищать — "правильна природная" химия.
Ебанутые. У нас в школе на классном часе ёбнутая преподавательница рассказывала, что Американцы подсыпают ядовитые E-добавки в свои продукты, чтобы истреблять русских. И что эти "химикаты" вызывают русофобию и желание голосовать против власти путина. Вот эти идиоты и выросли.
Навязывания свободы и равенства через вкусовую добавку «Клубника»-15 и свержение власти через лимонную кислоту.
Очаково - правильное пиво.
Ловите олдфага! В компании с толстяком время летит незаметно. Нужно чаще встречаться с тремя медведями. Хочешь, я угадаю, как тебя зовуууут? Перейдём на т, короче.
Ты ̶г̶е̶н̶и̶й̶ чудовище.
Привет от таракана кста)
Этот Apparent походу уже замешанный шпритц с шампунем
Как странно что там нет Z V
Намёк выше есть, картинки кинули)). Хотя может совпадение
А в США продают свои аналоги Дюшес, Тархун и Буратино?
Старый русский напиток ЖИДКОЕ МЯСО.
Пристрелите меня нахуй кто-нибудь.
Я не могу выдержать этот кринж.
Это только начало кринжа)В Магните,вчера,"Кофе-Кола" видел,ценник,как за Кока-кола,даже повыше)
Имхо маркетологи ГТА лучше копируют бренды, а не это г…
Пц позорище
Квас - не кола, пей николу! Пелевина вам в сраку, авторы названий
Это уже победа?
Москоvский пиvо-беzалкогольный комбинат «Мудакоvо»: импортоzамещение v дейстvии
Пиво у них было говенное
Да и квас мерзотный.
Хорошая компания для Швепеса и Мартуни.
Дизайн ок
Дизайн норм кстати. Может даже попробую, если не будет на вкус как ссаньё.
а как ты узнаешь вкус, не попробовав?
И как на вкус кола? У нас в Украине пока не было Кока-Колы, я перепробовал много разных версий отечественной Колы, со вкусом там всё печально.
Абибас
Кринжанул
Ну а хули вы ржете? Поставьте себя на место дирекции завода очаково. Как назвать бренд так,чтобы безголовые пориджи не заметили подмены? Будут вот такие твикерсы и школа-колы. А если назвать чисто по понятиям скреп, например "чёрносиропка" или "газопельсинка",то даже пориджи почуят лютый кринж
можно например вместо копирования западных брендов взять пример с других отечественных производителей и заняться развитием своих брендов, коих у нас уйма. черноголовский «Байкал», например, просто космос, рецепт, проверенный временем. и это не сарказм