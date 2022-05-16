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CoolCola, Fancy и Street: «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite Статьи редакции

С «классическими вкусами» оригинальных напитков.

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Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Как отмечает производитель, новая линейка — это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».

В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Fancy и Street повторяют дизайн Fanta и Sprite, а в дизайн CoolCola добавлен синий цвет. Похожие цвета — синий, белый и красный — использует Pepsi.

  • В марте 2022-го Coca-Cola объявила, что приостановит деятельность в России. По данным Baza, речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.
  • В России Coca-Cola представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия». В стране работают 10 заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.
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#новости #ктоушёл #импортозамещение

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84 комментария
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Отвратительный турник

ну к слову , этих "наших" вариантов спрайтов , кол и фанты и до этого было много

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Прошлый пистолет

Вот только они пятикратной дешевизной брали, а у этих новых - ценник как у копируемых оригиналов…

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3 комментария
Одинокий лолипоп
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Вольдемаръ Дурбовскiй
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TJaba

Маспо тред объявляется открытым

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Настоящий корабль
Маспо тред

Ооо, моё любимое.

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TJaba
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Классный калькулятор

О, это как «не могу поверить, что это не МАСЛО»

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3 комментария
Михаил Кометов

Не тред, а спред

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Чрезвычайный Абдужаббор
Маспо спред объявляется открытым

вот так

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Последовательный бокал
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Саратовский корабль

Заебись нахуй

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Роман Мельник

Почему вся замена ВСЕГДА выглядит как ебаный вторяк? Росграм, рутюб, эта хуита
Ни капли оригинальности

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Должностной ихтиандр

А мне как раз дизайн нравится сам по себе.

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9 комментариев
Процентный Илья

потому что это и есть вторяк

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Всрато

"Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра"

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испанский смех

И так сойдёт, альтернатив нет, можно не париться

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Михаил

Если бы передо мной стояла задача импортозаместить "Фанту", я бы назвал свой напиток "Сладкая моча".

Не потому что она мне не нравится, вовсе нет.

Это же уникальный шанс прогреметь на весь мир! Ну, то есть заменой "Фанты" каким-нибудь подражательством владельцев бренда и мировое сообщество не удивишь, а вот если вместо "Фанты" запустить производство "Сладкой мочи" - об этом же весь мир греметь будет. Может, даже туристы попрут, чтобы лично увидеть такой охуительный ренейм.

Опять же, подход вполне привычный, есть же сладкая вата, которая так называется, потому что похожа на реальную фату, а "Фанта" по цвету похожа на концентрированную мочу (пусть и не вполне совпадает по оттенку, скажем так), пусть будет сладкая моча.

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Промышленный Илья

Фэнси блять ахахахаха

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ШАБАШ

Chronic fatigue syndrome (CFS)

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Удивительный ящик

Попутно и KFC скопировали

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Yggdrasil

Блять какой же кринж. Ебаная свора дедов, оторванная от реальности думает, что вот так одним махом может заменить всё импортное, всё, к чему привык современный россиянин и за что он боготворил эту ссаную стабильность

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SexKamaz

Это для нас он ничего заменить не может нормально. Остальным абсолютно поебать на происходящее, окружающие опять все схавают. У ублюдков дети на войне умирают и им поебать а ты про воду с сахаром.
Кстати, колу без сахара они хуй заменят я так понимаю

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Искусственный кубок

Сепсис и Шлёпс передают привет

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Классный калькулятор

Кстати, Фанту придумали в нацистской Германии в 40х, когда из-за американских санкций перестали завозить сироп для кока-колы

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MMM123

Дас ист фантастиш!

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Борат Сагдиев

замена замены

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Petr Friendship

Ну на ЯПе на новости об уходе Coca-Cola/Sprite/Fanta - настроения однозначные "Да нахуй эти очистители унитазов, никада их не пил".
Так зачем правительство FantaZирует их аналоги? Значит все таки не похуй и большая часть их пьёт??
Вопрос риторический, просто лицемерные мраzи на ЯПе от которых не перестаю охуевать

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Никита Борисова

Я просто хуею от тупости этих дегенератов. Очиститель унитазов нахуй.
А подумать головой, что напиток имеет такой эффект от трёх граммов лимонной кислоты — непосильно?

Как лимонадик попить — ядовитые химикаты, вызывающие рак, жир и русофобию. Как чайник уксусом очищать — "правильна природная" химия.

Ебанутые. У нас в школе на классном часе ёбнутая преподавательница рассказывала, что Американцы подсыпают ядовитые E-добавки в свои продукты, чтобы истреблять русских. И что эти "химикаты" вызывают русофобию и желание голосовать против власти путина. Вот эти идиоты и выросли.

Навязывания свободы и равенства через вкусовую добавку «Клубника»-15 и свержение власти через лимонную кислоту.

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1 комментарий
Зянон

Очаково - правильное пиво.

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Хенрик Квинто

Ловите олдфага! В компании с толстяком время летит незаметно. Нужно чаще встречаться с тремя медведями. Хочешь, я угадаю, как тебя зовуууут? Перейдём на т, короче.

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5 комментариев
Андрей Васильев
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DerRaccoon

Ты ̶г̶е̶н̶и̶й̶ чудовище.

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Искусственный кубок

Привет от таракана кста)

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Искусственный кубок
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1 комментарий
Классный калькулятор

Этот Apparent походу уже замешанный шпритц с шампунем

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Blessed
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Evgeniy 4

Как странно что там нет Z V

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Іван Сахно

Намёк выше есть, картинки кинули)). Хотя может совпадение

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прекрасная грусть

А в США продают свои аналоги Дюшес, Тархун и Буратино?

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Никита Борисова

Старый русский напиток ЖИДКОЕ МЯСО.

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испанский смех
пиво-безалкогольный комбинат
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DerRaccoon

Пристрелите меня нахуй кто-нибудь.
Я не могу выдержать этот кринж.

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Павел Сергеев

Это только начало кринжа)В Магните,вчера,"Кофе-Кола" видел,ценник,как за Кока-кола,даже повыше)

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Алмаз Бекбаев

Имхо маркетологи ГТА лучше копируют бренды, а не это г…

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Хармс

Пц позорище

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Искусственный кубок

Квас - не кола, пей николу! Пелевина вам в сраку, авторы названий

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johny64 XZ

Это уже победа?

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Dmitry Morenov

Москоvский пиvо-беzалкогольный комбинат «Мудакоvо»: импортоzамещение v дейстvии

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Морской крюк

Пиво у них было говенное

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DerRaccoon

Да и квас мерзотный.

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2 комментария
Денежный корабль

Хорошая компания для Швепеса и Мартуни.

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Roman Gromov

Дизайн ок

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Just Whatever

Дизайн норм кстати. Может даже попробую, если не будет на вкус как ссаньё.

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Борат Сагдиев

а как ты узнаешь вкус, не попробовав?

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Тимурчик

И как на вкус кола? У нас в Украине пока не было Кока-Колы, я перепробовал много разных версий отечественной Колы, со вкусом там всё печально.

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Dra

Абибас

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Dan

Кринжанул

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Печеньки Госдепа

Ну а хули вы ржете? Поставьте себя на место дирекции завода очаково. Как назвать бренд так,чтобы безголовые пориджи не заметили подмены? Будут вот такие твикерсы и школа-колы. А если назвать чисто по понятиям скреп, например "чёрносиропка" или "газопельсинка",то даже пориджи почуят лютый кринж

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Борат Сагдиев

можно например вместо копирования западных брендов взять пример с других отечественных производителей и заняться развитием своих брендов, коих у нас уйма. черноголовский «Байкал», например, просто космос, рецепт, проверенный временем. и это не сарказм

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