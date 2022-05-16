«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса Статьи редакции
Сеть проработала в стране 30 лет.
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Компания заявила, что окончательно покинет российский рынок, сообщает Reuters.
В компании отметили, что оставлять сотни своих ресторанов в стране больше нерентабельно. «Макдоналдс» намерен найти местного покупателя сети, который бы платил 62 тысячам работников ресторанов до тех пор, пока сделка не закроется.
ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщает, что «Макдоналдс» возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.
8 марта компания заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. «Макдоналдс» обещал продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.
Материал дополнен редакцией
Больше нет котлеты гриль,
Нет специальный соус, сыр,
Огурцы, салат и лук.
Нету булочки с кунжутом.
Вот так. Закрылся Макдак.
Ушла епоха
прослезилась
Где все те россиянцы, кричавшие, что всё это временно, что никто не захочет терять «такой большой рынок»?
И да, кстати, где вы были восимь лет? 😂
У них все зависело от взятия Киева за 3 суток. И тогда бы никто не ушел из России, так как в папочке лежал план действий: угрожать компаниям навсегда закрыть бизнес, если они не откроются снова, после первоначального закрытия. И затем подкупленные компании в Германии и Австрии пошли бы назад, ну классическое "разделяй и властвуй" в виде обучения с помощью примера, чистая ФСБшная работа.
Донецк все эти восемь лет:
Жрали и терпели
бамбас данбили
Они же наивные думали, что это все будет длиться месяца 2.
А тут конца и края не видно
Так не ушли же.Переименовались ,нет?
8 лет искали место, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Теперь будет массовое высвобождение и мощный отрицательный карьерный рост :(
Сменят название на ZacDonaltZ и продолжат работать
"социальные лифты резко с хлопком релокацируются"))))
Все остаётся так же, читай новость внимательнее
Произошла дебургеризация
Те, что по франшизе, вряд ли куда-то денутся
Пахнет ростом недовольства. Надо понимать, что там были относительные требования и к фабрикам, и к работникам, и даже по стандартам зарплаты, так как платили адекватно. Без такого примера будет все намного хуже. Мак мог спокойно приехать на фабрику мяса и прощерстить там все на предмет качества и он единственный так делал. А теперь крысы в колбасе и все по-старинке как после 90-ых, хуже не придумаешь.
Я не специалист канеш, но читал про ДонМак. Это отжатый Мак в Донецке. Народ пишет, что поначалу было еще ок. Сейчас просто гавнище лютое.
На машинном масле, как в СССР
Куда теперь идти работать студентам после получения диплома?
в армию ебать
вебкам тоже прикрыли, остались закладки
В тот же мак
Они же не закрываются, просто по франшизе будут работать
Машины мыть
яндекс еда курьер
в дядю ваню
Пиздец. Пиздеееец.
И тут дело даже не в еде, а в том, что культура, которую Макдак нес в российские массы просто исчезает из-за того что один ёбнутый старикашка решил поиграть в геополитику
еще больший пиздец, что это прецедент для крупного бизнеса и корпораций. До последнего надеялся, что мак будет держаться и не уходить, чтобы не потерять свои локации/инфраструктуру. Теперь есть ощущение, что даже когда всё закончится уже всем будет поебать, россия останется пустыней для инвестирования и строительства глобального бизнеса, но все будут говорить лишь, да хули этот мак нахуй не нужон с их котлетами не вкусными
щи и каша - служба наша
ну да, а вот подрастающее поколение зумеров щас такое должно просто отказаться от всего просто потому что
Сейчас выкупят, назовут как-нибудь типа РусБургер или Z-Хавчик и будут кормить бумажными котлетами
Сеть каликов будет, никаких бургеров
никакого Z. Только F
Спутникдак
Это значит, что и те, что по франшизе работают — В С Ё?
Да
Нет, не все. Все остаётся на своих местах, кроме самого названия и названия блюд. Фактически, для клиента ничего не меняется.
щас россияне похудеют , только польза от санкций
в танки залазить проще будет. Все идет по плану.
30 лет - неплохо для бизнеса в россии, почти возраст Христа, когда его распяли. А так 10-15 лет и к тебе дяди из ФСБ приходят и такие - «это для меня?»👉👈☺️
при чем здесь вообще...
а ладно, похуй.
да , для тебя. надевай фартук и на кухню, майор .
Если прекратят платить 62к орков - прекрасная новость.
Орки — это ты про батальон Торнадо?
после продажи нет, платить будет тот кому они продадут бизнес
Что прекрасного то? То, что часть из них с радостью возьмет оружие и пойдет убивать людей в соседнюю страну?
хоть один оставьте
нах ты так орешь в левое ухо
Подожди, так они же ведь уходили уже?
Они закрыли свои магазы без франшизы, но оплачивали сотрудникам всем базовую ставку.
Плюс кое как работали подрядчики.
Теперь совсем всё.
Останавливали работу, а франшизники и вовсе работали во всю. Теперь продают.
30 лет проработал. Интересно что сейчас думают об этом всё люди, которые отстояли тогда в такой большей очереди.
я в ней стоял. довольно бысро кстати двигалась.
Интересно, в Сербии они оставались все 10 лет войны. Мда
дык в Сербии всё это было в рамках бывшей Югославии, то бишь внутри.
Вне не так однозначно, лицемерные русофобы-фашистонацисто-националисты.
Интересно, кому
Донской Табак Корпорейшн
Интересно, на каких условиях. Как у Рено с правом на возвращение и обратный выкуп через 2 года?
Дон Маку Силе
Ставлю на Мираторг, не зря Медведев так старается последнее время.
Московской мэрии.
«Макдоналдс» возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню – источник ТАСС
чет самая быстрая зрада на диком западе
итого, поменяют названия бургеров и хэпимилов и продолжат работать как обычно.
источник ТАСС
Дык Макдональдс продает всю сеть, где здесь "работать как обычно"? Макдональдс все, никак не будет связан с этим (управление, получение прибыли, etc).
Или чтоб была не зрада нужно чтоб Макдональдс обязал нового владельца уничтожить всё оборудование и помещения?)
Зависит от того готово ли будет новое руководство соблюдать те же стандарты или победит желание побольше заработать здесь и сейчас за счёт качества. Второй вариант выглядит сильно вероятнее.
очень жаль
есть подработка временная для высвободивших сотрудников на востоке украины, работа не пыльная
покупатель найден
Неиронично, видел похожу Wаверму в Новосибе.
А зачем вообще россиянам работать на западную американскую компанию? С их же денег оплачиваются джавелины, которыми стреляют по российским танкам.
эмм, не совсем так, сейчас вывод иностранного капитала из России запрещен, поэтому их деньги с февраля в России оставались
По рашистским танкам
это же просто булочка из магнита , три куска плавленного сыра и котлета по киевски, разогретая в микрухе
Бешбармак
БигТейсти самый вкусный по моему :) Из всего меню. Это чисто мое мнение, как любителя Мака
Вот Бургер Кинг сейчас на такой позитивной новости поднимет цены на продукцию еще на 50%. Они собственно после первого ухода Мака подняли цены на 40%, а сейчас, без конкурентов можно будет не стесняться. Интересно, что же такого случилось, что побудило одних уйти, а вторых поднять цены в 2-3 раза по сравнению с январскими ценами?
Вот даже раньше не очень понимал существование БК, а теперь тем более. Там бургеры уже стоят как в каком нибудь приличном месте, где тебе какой нибудь Бородач в модном костюмчике ебанет крафтовый бургер с медиум прожаркой
а это всё разве не одна корпорация , ну на высоком уровне менеджмента ?типа это ж вроде как всё суббренды , оптимизируют прцоессы так сказать просто
Доллар по рублю стал, ты не видел?
через полгода там будут те же бургеры с тех же заводов с той же картошкой, руколой и руссиано под какой нибудь желто-красной вывеской на кириллице. скриньте
Только без Американского надзора и с крысиным мясом из соседнего Магнита бигмак превратится в бабушкину лепёшку.
Дело было не в бутербродах, а в технике приготовления и надзоре за качеством. Потому-то бомжатский Мак был намного лучше всех "Баба Шаверма у Равшана" и "столовая ПОДСОЛНУХ" вместе взятых.
Я знаю что они продолжают работать в аэропортах сейчас, теперь совсем сворачиваются?
У вас тут тоже Елистратов есть?
Всё, путину конец теперь.
Ну, нет худа без добра: теперь мой стеклянный стакан, полученный на юбилей их прихода в Россию, имеет шансы стать реальным раритетом.
Осталось только отмудохать миллион человек, у которых есть такие же стаканы. Когда я их разобью, мой будет стоить целое состояние!
Очень жаль, будем скучать
Пара-па-па-пааа
Санлайт: подержите моё пиво
Останутся...
Не пережили путина
Теперь вместо бигмака будет литлпутин.
Не понял. Так мак уходит с рынка или делает ребрендинг с июня?
Невозможно вытащить бизнес из мордора, чтобы вас при этом не ограбили.
Ну все, Путин доигрался! Выходим на протесты! жжём автозаки.