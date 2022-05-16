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Новости
Отвратительный турник

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса Статьи редакции

Сеть проработала в стране 30 лет.

6503 просмотров

Компания заявила, что окончательно покинет российский рынок, сообщает Reuters.

Компания намерена продать весь свой портфель ресторанов «Макдоналдс» в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс «деархизации» этих ресторанов, что влечет за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню «Макдоналдс», хотя компания продолжит сохранять свои товарные знаки в России.

заявление компании

В компании отметили, что оставлять сотни своих ресторанов в стране больше нерентабельно. «Макдоналдс» намерен найти местного покупателя сети, который бы платил 62 тысячам работников ресторанов до тех пор, пока сделка не закроется.

ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщает, что «Макдоналдс» возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.

8 марта компания заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. «Макдоналдс» обещал продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.

#новости #макдоналдс

Материал дополнен редакцией
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218 комментариев
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Ответственный Мурод

Больше нет котлеты гриль,
Нет специальный соус, сыр,
Огурцы, салат и лук.
Нету булочки с кунжутом.
Вот так. Закрылся Макдак.

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Стальной корабль

Ушла епоха

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1 комментарий
Временной глобус

прослезилась

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1 комментарий
Leo Galina

Где все те россиянцы, кричавшие, что всё это временно, что никто не захочет терять «такой большой рынок»?

И да, кстати, где вы были восимь лет? 😂

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Jag25

У них все зависело от взятия Киева за 3 суток. И тогда бы никто не ушел из России, так как в папочке лежал план действий: угрожать компаниям навсегда закрыть бизнес, если они не откроются снова, после первоначального закрытия. И затем подкупленные компании в Германии и Австрии пошли бы назад, ну классическое "разделяй и властвуй" в виде обучения с помощью примера, чистая ФСБшная работа.

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1 комментарий
Dmitry Morenov

Донецк все эти восемь лет:

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8 комментариев
Тонкий волк

Жрали и терпели

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2 комментария
Руководящий танк88

бамбас данбили

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Ingvar K

Они же наивные думали, что это все будет длиться месяца 2.
А тут конца и края не видно

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LKF KungFu

Так не ушли же.Переименовались ,нет?

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Криста

8 лет искали место, откуда на Беларусь готовилось нападение.

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Турецкий чайник

Теперь будет массовое высвобождение и мощный отрицательный карьерный рост :(

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Саратовский корабль

Сменят название на ZacDonaltZ и продолжат работать

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4 комментария
Yelena Clever

"социальные лифты резко с хлопком релокацируются"))))

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1 комментарий
TJ Pro Plus

Все остаётся так же, читай новость внимательнее

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Промышленный Илья

Произошла дебургеризация

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умный человек

Те, что по франшизе, вряд ли куда-то денутся

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3 комментария
Jag25

Пахнет ростом недовольства. Надо понимать, что там были относительные требования и к фабрикам, и к работникам, и даже по стандартам зарплаты, так как платили адекватно. Без такого примера будет все намного хуже. Мак мог спокойно приехать на фабрику мяса и прощерстить там все на предмет качества и он единственный так делал. А теперь крысы в колбасе и все по-старинке как после 90-ых, хуже не придумаешь.

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Рядовой Zалупко

Я не специалист канеш, но читал про ДонМак. Это отжатый Мак в Донецке. Народ пишет, что поначалу было еще ок. Сейчас просто гавнище лютое.

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1 комментарий
Yelena Clever

На машинном масле, как в СССР

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Лёша

Куда теперь идти работать студентам после получения диплома?

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Alex Pushkin

в армию ебать

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2 комментария
TJaba

вебкам тоже прикрыли, остались закладки

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4 комментария
Ingvar K

В тот же мак
Они же не закрываются, просто по франшизе будут работать

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2 комментария
Yelena Clever

Машины мыть

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3 комментария
Самостоятельный дебаркадер

яндекс еда курьер

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1 комментарий
Деловой Никита

в дядю ваню

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Yggdrasil

Пиздец. Пиздеееец.
И тут дело даже не в еде, а в том, что культура, которую Макдак нес в российские массы просто исчезает из-за того что один ёбнутый старикашка решил поиграть в геополитику

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Вероятный клуб

еще больший пиздец, что это прецедент для крупного бизнеса и корпораций. До последнего надеялся, что мак будет держаться и не уходить, чтобы не потерять свои локации/инфраструктуру. Теперь есть ощущение, что даже когда всё закончится уже всем будет поебать, россия останется пустыней для инвестирования и строительства глобального бизнеса, но все будут говорить лишь, да хули этот мак нахуй не нужон с их котлетами не вкусными

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1 комментарий
Yelena Clever

щи и каша - служба наша

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Отвратительный турник

ну да, а вот подрастающее поколение зумеров щас такое должно просто отказаться от всего просто потому что

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Британский Абдужаббор

Сейчас выкупят, назовут как-нибудь типа РусБургер или Z-Хавчик и будут кормить бумажными котлетами

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Стальной корабль

Сеть каликов будет, никаких бургеров

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5 комментариев
Отвратительный турник

никакого Z. Только F

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Никита Борисова

Спутникдак

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meow

Это значит, что и те, что по франшизе работают — В С Ё?

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Babadook

Да

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3 комментария
TJ Pro Plus

Нет, не все. Все остаётся на своих местах, кроме самого названия и названия блюд. Фактически, для клиента ничего не меняется.

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23 комментария
Отвратительный турник

щас россияне похудеют , только польза от санкций

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Генномодифицированный голуб

в танки залазить проще будет. Все идет по плану.

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Коровка спасла Россию

30 лет - неплохо для бизнеса в россии, почти возраст Христа, когда его распяли. А так 10-15 лет и к тебе дяди из ФСБ приходят и такие - «это для меня?»👉👈☺️

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Кривой фонарь

при чем здесь вообще...
а ладно, похуй.

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Отвратительный турник

да , для тебя. надевай фартук и на кухню, майор .

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Бедный самолет
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Dr. Acula
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Гражданин постиронии

Если прекратят платить 62к орков - прекрасная новость.

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Денежный корабль

Орки — это ты про батальон Торнадо?

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3 комментария
Самостоятельный дебаркадер

после продажи нет, платить будет тот кому они продадут бизнес

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1 комментарий
Ingvar K

Что прекрасного то? То, что часть из них с радостью возьмет оружие и пойдет убивать людей в соседнюю страну?

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8 комментариев
Самостоятельный дебаркадер

хоть один оставьте

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Кривой фонарь

нах ты так орешь в левое ухо

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sf

Подожди, так они же ведь уходили уже?

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Турецкий чайник

Они закрыли свои магазы без франшизы, но оплачивали сотрудникам всем базовую ставку.
Плюс кое как работали подрядчики.

Теперь совсем всё.

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2 комментария
Лёша

Останавливали работу, а франшизники и вовсе работали во всю. Теперь продают.

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Настоящий корабль

30 лет проработал. Интересно что сейчас думают об этом всё люди, которые отстояли тогда в такой большей очереди.

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Trade Scum

я в ней стоял. довольно бысро кстати двигалась.

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Angel Predochranitel

Интересно, в Сербии они оставались все 10 лет войны. Мда

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Отвратительный турник

дык в Сербии всё это было в рамках бывшей Югославии, то бишь внутри.

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9 комментариев
Никита Борисова

Вне не так однозначно, лицемерные русофобы-фашистонацисто-националисты.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Интересно, кому

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Отвратительный турник

Донской Табак Корпорейшн

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2 комментария
Angel Predochranitel

Интересно, на каких условиях. Как у Рено с правом на возвращение и обратный выкуп через 2 года?

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5 комментариев
Babadook

Дон Маку Силе

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Я в другом городе

Ставлю на Мираторг, не зря Медведев так старается последнее время.

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Уютный Багажник

Московской мэрии.

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1 комментарий
Михаил Горлов

«Макдоналдс» возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню – источник ТАСС

чет самая быстрая зрада на диком западе
итого, поменяют названия бургеров и хэпимилов и продолжат работать как обычно.

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Тимурчик

источник ТАСС

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1 комментарий
Матвей Коновалов

Дык Макдональдс продает всю сеть, где здесь "работать как обычно"? Макдональдс все, никак не будет связан с этим (управление, получение прибыли, etc).

Или чтоб была не зрада нужно чтоб Макдональдс обязал нового владельца уничтожить всё оборудование и помещения?)

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Theoden
поменяют названия бургеров и хэпимилов и продолжат работать как обычно.

Зависит от того готово ли будет новое руководство соблюдать те же стандарты или победит желание побольше заработать здесь и сейчас за счёт качества. Второй вариант выглядит сильно вероятнее.

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Senya

очень жаль

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Самостоятельный дебаркадер
обещал продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране

есть подработка временная для высвободивших сотрудников на востоке украины, работа не пыльная

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Процентный Илья

покупатель найден

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Никита Борисова

Неиронично, видел похожу Wаверму в Новосибе.

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1 комментарий
Vendel

А зачем вообще россиянам работать на западную американскую компанию? С их же денег оплачиваются джавелины, которыми стреляют по российским танкам.

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Надежный будильник

эмм, не совсем так, сейчас вывод иностранного капитала из России запрещен, поэтому их деньги с февраля в России оставались

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3 комментария
Yelena Clever

По рашистским танкам

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Одинокий лолипоп
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Отвратительный турник

это же просто булочка из магнита , три куска плавленного сыра и котлета по киевски, разогретая в микрухе

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1 комментарий
Катя Лукаверова

Бешбармак

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Рядовой Zалупко

БигТейсти самый вкусный по моему :) Из всего меню. Это чисто мое мнение, как любителя Мака

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Женщина, я не танцую

Вот Бургер Кинг сейчас на такой позитивной новости поднимет цены на продукцию еще на 50%. Они собственно после первого ухода Мака подняли цены на 40%, а сейчас, без конкурентов можно будет не стесняться. Интересно, что же такого случилось, что побудило одних уйти, а вторых поднять цены в 2-3 раза по сравнению с январскими ценами?

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Ingvar K
Вот Бургер Кинг сейчас на такой позитивной новости поднимет цены на продукцию еще на 50%.

Вот даже раньше не очень понимал существование БК, а теперь тем более. Там бургеры уже стоят как в каком нибудь приличном месте, где тебе какой нибудь Бородач в модном костюмчике ебанет крафтовый бургер с медиум прожаркой

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3 комментария
Отвратительный турник

а это всё разве не одна корпорация , ну на высоком уровне менеджмента ?типа это ж вроде как всё суббренды , оптимизируют прцоессы так сказать просто

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Никита Борисова

Доллар по рублю стал, ты не видел?

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Муги
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ваш ханимун

через полгода там будут те же бургеры с тех же заводов с той же картошкой, руколой и руссиано под какой нибудь желто-красной вывеской на кириллице. скриньте

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Никита Борисова
те же бургеры

Только без Американского надзора и с крысиным мясом из соседнего Магнита бигмак превратится в бабушкину лепёшку.

Дело было не в бутербродах, а в технике приготовления и надзоре за качеством. Потому-то бомжатский Мак был намного лучше всех "Баба Шаверма у Равшана" и "столовая ПОДСОЛНУХ" вместе взятых.

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Sulti

Я знаю что они продолжают работать в аэропортах сейчас, теперь совсем сворачиваются?

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1 комментарий
Scrawder Man

У вас тут тоже Елистратов есть?

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3 комментария
Мне только спросить

Всё, путину конец теперь.

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Михаил

Ну, нет худа без добра: теперь мой стеклянный стакан, полученный на юбилей их прихода в Россию, имеет шансы стать реальным раритетом.

Осталось только отмудохать миллион человек, у которых есть такие же стаканы. Когда я их разобью, мой будет стоить целое состояние!

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3 комментария
Rehaze

Очень жаль, будем скучать

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Различный колос

Пара-па-па-пааа

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Искусственный кубок

Санлайт: подержите моё пиво

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Joel Miller

Останутся...

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Террористический Никита

Не пережили путина

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Егор Павлюк

Теперь вместо бигмака будет литлпутин.

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Печеньки Госдепа

Не понял. Так мак уходит с рынка или делает ребрендинг с июня?

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морская улиточка

Невозможно вытащить бизнес из мордора, чтобы вас при этом не ограбили.

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подпись нераzборчивa

Ну все, Путин доигрался! Выходим на протесты! жжём автозаки.

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