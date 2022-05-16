Компания намерена продать весь свой портфель ресторанов «Макдоналдс» в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс «деархизации» этих ресторанов, что влечет за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню «Макдоналдс», хотя компания продолжит сохранять свои товарные знаки в России.

В компании отметили, что оставлять сотни своих ресторанов в стране больше нерентабельно. «Макдоналдс» намерен найти местного покупателя сети, который бы платил 62 тысячам работников ресторанов до тех пор, пока сделка не закроется.