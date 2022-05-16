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Российские хакеры Killnet объявили о начале кибератаки против стран, поддерживающих «нацистов и русофобов» Статьи редакции

В число государств вошли США, Британия, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва и Украина.

О начале атаки говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале группировки.

Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. Два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец их уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы.

заявление группировки

11 мая итальянские СМИ сообщали о кибератаке на сайты Сената и Минобороны Италии. Ответственность за нее взяла на себя Killnet — хакеры заявили, что «проводили учения».

Killnet также намекнули на DDoS-атаке во время голосования на «Евровидении». После этого итальянские власти рассказали, что предотвратили эту атаку. В итоге хакеры заявили, что «не нападали» на конкурс.

#новости #хакеры

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65 комментариев
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Igor Gorbenko

О нет, только не очередные взломы сайтов районных администраций для размещения буквы Z на главной странице под новостями о посевной

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Ukrainian

Будут взламывать группы селян в Вайбере и писать, что Украины больше нет.

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1 комментарий
ziggy stardust

Ну чому тільки Z? Ще й V можуть їбануть.

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max payne

То есть Российская хакерская группа объявила войну самой себе? Все как учил Сунь Цзи учил:Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.

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базований кавун

rm -rf /*

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Алексей Ефименко
Правительства этих стран будут ликвидированы.

Ути госпаде ты бозе мой

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RAA

Где они были 8 лет?

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Just Greg

В школе.

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Скрепный кремпай

Ебали друг-друга в жопы.
Заняты были.

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Морской крюк

Это же фсбшные хакеры.

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Настоящий корабль

А кто сейчас ещё за Россию впрягаться будет.

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1 комментарий
Либеральный Паша
Правительства этих стран будут ликвидированы.

Так в перечисленных странах демократическая форма правления. Правительства сами будут меняться периодически, даже если ничего не делать.

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ZloYa

В этом и суть. Каждую смену власти будут брать "на себя", рассказывая как они круто сменили власть и освободили людей

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apple

Почему обращение на русском? Они английский не знают?

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Just Greg

Хакеры 1С.

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Чрезвычайный Абдужаббор

может это для внутреннего зрителя

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Bombyx Mori

Они начнут с Воронежа

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Украинский беспилотник

Спойлер: больше мы про них не услышим, всё закончится этим заявлением.

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Террористический Никита

Войну они решили развязать. Пупок не развяжется против всего мира воевать?

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Ukrainian

Так это чистый вброс для внутреннего скота, господи, эти угрозы на уровне "ну сейчас я вас всех побьюн".

То есть с 24 февраля они сосали хуй и не кукарекали, а тут ВНЕЗАПНО проснулись.

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Larry

дойдет до того что их сольют другие хакеры))

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Ломтик Сахара

А чёё не через год, а только почти на третий месяц войны?

Страшно пизда

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игралые усташки

Добровольцев по УДО освобождали

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Dmitry Sursin

Скажи спасибо что вообще записывают видео... а то обещали что не будут обращаться. Да и вообще "очень скоро победят"
https://t.me/killnet_channel/35

WE ARE KILLNET ✪
Forwarded from КИБЕР АРМИЯ РОССИИ 🇷🇺 CYBER WAR
Это наше последнее обращение!

- Информация подлежит немедленному распространению!

#Zанаших #killnet
#нетвойне #zанаших #Украинабратья #мир
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1 комментарий
ХАНТЕР73

А у меня была надежда, что они развалят систему изнутри. Понятно, они тоже орки просто в очках.

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ZloYa

Дак у них посыл же точно такой же, как у госухи - нацисты и русофобы.

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7 комментариев
Ukrainian
Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы.

В Фейсбуке Джонсону репортов на страницу накидают или шо? Или Зеленскому в Твиттере писюнов накидают под посты?

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Сейлор Мунк

Причем своих писюнов. Ах даа, они ж своих не бросают

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Стальной корабль

У меня хуй встал

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Настоящий корабль

Но есть нюанс.

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Trade Scum

но ведь ты тян

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1 комментарий
Dmitry Pasyutin

так это они rutube задудосили?

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Различный колос

не, это просто кто-то решил видео в hd включить

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Агент Госдепа

Анонимусы

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Ростислав Вакуленко

Обосраться

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Depeche Mode

Куча прыщавых пиздюков, уверен. Интернету нихуя не будет

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Подозрительный Кот

лексус и вован взяли новое амплуа хакеров-клоунов?

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Konstantin Kulikov

Английский язык в школе плохо учили, поэтому обращение к другим странам записали на русском?

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Марта Сапожонкова

Интересно а кого эти горе-хакеры будут взламывать, если эти страны возьмут и обрежут все магистральные интернет каналы связанные с рф?

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Мохнатый шмель

атака будет такой: ало эта сергей николивич сотруднек службы бизопасности сбербанка мы заподозрили сомнительные апирации по вашей карте во избежании потерь мы перенаправим ваши средства на спец щета. Естесственно атаковать недружественные страны будут на русском языке

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Кот Cerny

правительство этих стран будет ликвидировано!😂 - фантазер, ты меня называла!)))

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Дед Макар

А есть история этой лихой группировки с виртуальными нагайками?

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Ukrainian

Можешь почитать статью про ФСБ, это их отдел.

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Соленный Бриз

Прятаца или ыщо нет?🤔

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Степан Пантера

Будут взламывать аську и вконтакте. Накатим

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Голая харизма

Какие жалкие, так насмешили мои искандеры, не могу!

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Лим Кирсанов

Small dick energy

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Агент Госдепа

А почему 8 лет не объявляли?

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Dmitry Volkov

это не хакеры, это фуфел

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Различный колос

Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. Два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец их уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы.

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Различный колос

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

Сегёдня мы официяйно объявляим гебейвойну пьявитийству десяти стьян. Двя месяца ми исследовяи гёсюдяйствя, пёддейзивяюсие няцистёв и люсёфобию. Пойа няконец их уничтёзить. Мийным гьяздяням этих стьян ничего ни угьозяет. Пьявитействя этих стьян бюдют ликвидийовяни.

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Марк

это те самые, которые несуществующий сайт анонимусов "взломали"?

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Noname nonamer

Ну интересно чего они там за 2 месяца наисследовали то...

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