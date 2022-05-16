Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. Два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец их уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы.