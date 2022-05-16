Российские хакеры Killnet объявили о начале кибератаки против стран, поддерживающих «нацистов и русофобов» Статьи редакции
В число государств вошли США, Британия, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва и Украина.
О начале атаки говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале группировки.
11 мая итальянские СМИ сообщали о кибератаке на сайты Сената и Минобороны Италии. Ответственность за нее взяла на себя Killnet — хакеры заявили, что «проводили учения».
Killnet также намекнули на DDoS-атаке во время голосования на «Евровидении». После этого итальянские власти рассказали, что предотвратили эту атаку. В итоге хакеры заявили, что «не нападали» на конкурс.
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О нет, только не очередные взломы сайтов районных администраций для размещения буквы Z на главной странице под новостями о посевной
Будут взламывать группы селян в Вайбере и писать, что Украины больше нет.
Ну чому тільки Z? Ще й V можуть їбануть.
То есть Российская хакерская группа объявила войну самой себе? Все как учил Сунь Цзи учил:Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
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Ути госпаде ты бозе мой
Где они были 8 лет?
В школе.
Ебали друг-друга в жопы.
Заняты были.
Это же фсбшные хакеры.
А кто сейчас ещё за Россию впрягаться будет.
Так в перечисленных странах демократическая форма правления. Правительства сами будут меняться периодически, даже если ничего не делать.
В этом и суть. Каждую смену власти будут брать "на себя", рассказывая как они круто сменили власть и освободили людей
Почему обращение на русском? Они английский не знают?
Хакеры 1С.
может это для внутреннего зрителя
Они начнут с Воронежа
Спойлер: больше мы про них не услышим, всё закончится этим заявлением.
Войну они решили развязать. Пупок не развяжется против всего мира воевать?
Так это чистый вброс для внутреннего скота, господи, эти угрозы на уровне "ну сейчас я вас всех побьюн".
То есть с 24 февраля они сосали хуй и не кукарекали, а тут ВНЕЗАПНО проснулись.
дойдет до того что их сольют другие хакеры))
А чёё не через год, а только почти на третий месяц войны?
Страшно пизда
Добровольцев по УДО освобождали
Скажи спасибо что вообще записывают видео... а то обещали что не будут обращаться. Да и вообще "очень скоро победят"
https://t.me/killnet_channel/35
- Информация подлежит немедленному распространению!
#Zанаших #killnet
#нетвойне #zанаших #Украинабратья #мир
А у меня была надежда, что они развалят систему изнутри. Понятно, они тоже орки просто в очках.
Дак у них посыл же точно такой же, как у госухи - нацисты и русофобы.
В Фейсбуке Джонсону репортов на страницу накидают или шо? Или Зеленскому в Твиттере писюнов накидают под посты?
Причем своих писюнов. Ах даа, они ж своих не бросают
У меня хуй встал
Но есть нюанс.
но ведь ты тян
так это они rutube задудосили?
не, это просто кто-то решил видео в hd включить
Анонимусы
Обосраться
Куча прыщавых пиздюков, уверен. Интернету нихуя не будет
лексус и вован взяли новое амплуа хакеров-клоунов?
Английский язык в школе плохо учили, поэтому обращение к другим странам записали на русском?
Интересно а кого эти горе-хакеры будут взламывать, если эти страны возьмут и обрежут все магистральные интернет каналы связанные с рф?
атака будет такой: ало эта сергей николивич сотруднек службы бизопасности сбербанка мы заподозрили сомнительные апирации по вашей карте во избежании потерь мы перенаправим ваши средства на спец щета. Естесственно атаковать недружественные страны будут на русском языке
правительство этих стран будет ликвидировано!😂 - фантазер, ты меня называла!)))
А есть история этой лихой группировки с виртуальными нагайками?
Можешь почитать статью про ФСБ, это их отдел.
Прятаца или ыщо нет?🤔
Будут взламывать аську и вконтакте. Накатим
Какие жалкие, так насмешили мои искандеры, не могу!
Small dick energy
А почему 8 лет не объявляли?
это не хакеры, это фуфел
Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительству десяти стран. Два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец их уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы.
@Кхалиси Бот
Сегёдня мы официяйно объявляим гебейвойну пьявитийству десяти стьян. Двя месяца ми исследовяи гёсюдяйствя, пёддейзивяюсие няцистёв и люсёфобию. Пойа няконец их уничтёзить. Мийным гьяздяням этих стьян ничего ни угьозяет. Пьявитействя этих стьян бюдют ликвидийовяни.
это те самые, которые несуществующий сайт анонимусов "взломали"?
Ну интересно чего они там за 2 месяца наисследовали то...