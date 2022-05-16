В Европе, США и Японии «Евро-0» действовал до 1992 года, «Евро-1» — до 1995 года, а РФ только в 2002 году ввела стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса.

Фактически предлагаемые меры откатывают автопром РФ к стандартам 1990-х годов: в рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0», для лёгких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), газовыми — «Евро-3».