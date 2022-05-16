Правительство разрешило выпускать в России автомобили без антиблокировочной системы и подушек безопасности Статьи редакции
Из-за санкций у производителей больше нет доступа к некоторым системам.
- Правительство опубликовало постановление с упрощёнными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов.
- Разрешён выпуск новых автомобилей без ABS (антиблокировочной системы) и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля). Экстренное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС» может автоматически не срабатывать после аварии, необязательна установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
- Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года.
- Также теперь действуют все экологические стандарты — от «Евро-0» до «Евро-5». Это позволяет выпускать автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года.
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Ожидание: Киев падёт за 3 дня, мы успешно противостоим США.
Реальность: машины из 80-х, жёлтая бумага, абибас.
машина без крыши, вино старое, сыр с плесенью
Ждем продукты на развес-станки упаковочные-импорт,упаковка-тоже импорт)
Ценность хорошей экологии - ноль. Ценность человеческой жизни - ноль.
Узнаю тебя, Россия-матушка.
Всё ради спасения имиджа царя!
Царь не может ошибаться! Царь не может проиграть!
Россия будет бороться до последнего россиянина!
C каждым днём новости с России всё абсурднее и комичнее.
Жду дня, когда разрешат ездить на повозках с лошадьми. Так победим!
Езда на повозках разрешена. Гужевые повозки
Повозки с лошадьми экологичнее любого "евро".
И ведь найдутся долбоебы, которые будут рассказывать, мол, наконец-то снова машины настоящие и неубиваемые стали делать, не то что эти ваши иномарки, загнанные в рамки экологических классов и с излишней сложностью конструкции.
Я например сразу так подумал. Раньше мог сам машину починить, сейчас уже нет. Открываю капот и смотрю как баран на новые ворота
что значит найдутся
А лошадок то сколько будет... Целых 50!
готовы убивать россиян, лишь бы убивать украинцев
теперь ABS это пиздатый тюнинг
Давно мечтал о ретро автомобиле.
Запретят. Не нужны нам эти ваши ABS!
произошел отрицательный рывок
Прорыв,вставание с колен-это вечный список "достижений")))
Экономика на нулевом уровне? Весь мир против нас? Нам скоро нечего будет жрать, нечего будет носить и не на чем ездить?
ДАВАЙТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПИЗДИТЬ
УКРАИНЦЕВ.
ДАВАЙТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПОЛУЧАТЬ
ПИЗДЫ
ОТ УКРАИНЦЕВ
зато независимое государство и никто нам не может диктовать свои условия!
И по классике поднять цену
Так теперь и конкурентов не будет! Лада гранда победила!
Только лучше стало
Плохо что ли? Хорошо! С)
Правительство России, комментируя данное решение: "хороший русский – мертвый русский"
звучит как_то по_украински...
Надо ещё корпуса делать из листов железа, чтобы кинетическая энергия в салон проходила при аварии
Так и будет
Массу побольше, и весь импульс будет передаваться противнику, а не водителю
Так АБС для баб, а от подушек вообще умирают, когда они в лицо стреляют. Ещё бы ремни запретили, и вообще победа 💪🇷🇺
Это все ,как и тормоза,придумали трусы.)
Я очень боялась попасть в аварию, когда носила очки.
Чё, даже с китайцами не договорились?
"Глупый лаовай, думал что Китай его поддержит! Лижи нефритовый стержень!"(Китай)
Китайцы не идиоты)
Вернутся гаражные загорания под Ласточкой)
см. ниже :)
Наконец-то разрешили вьіпускать лучшие видьі машин из когда-либо существовавших
Ты не с того континента пример привёл.
Эх как же хочется новенький электрический "Москвич" без ABS
В случае ДТП с таким автомобилем, виновник должен освобождаться от ответственности по 264й УК РФ
выхлопы убьют окологией больше россиян чем биологические лаборатории нато в украине? нет?
А особенно несуществующие лаборатории
Эконом в такси теперь будет без этих излишеств, а старая калина с подушками перекочует в комфорт плюс.
Welcom to hell
Лада седан - БАКЛАЖАН!
хааххааххаха
Жестяные гробы возвращаются на дороги...
ну и ремни безопасности, тоже нахуй
прадеды на повозках ездили без ремней, и ничего!
Ура! Вперёд в прошлое!
Любишь зиговать, люби и роzzийский автопром
Импортозамещение: от слов – к делу
Выкинули абс, но ебучий ГЛОНАСС жопы собаки Кони оставили))) классика
так нахуя эти подушки безопасности, если многие ремень безопасности освоить не могут?
Пахую, нарожают новых водил. И пассажиров.
Сейчас не 1945, не нарожают
Гроб в подарок будет?
А можно ещё отменить ремни безопасности? И убрать ограничения скорости?
хахахахахахаххахах
Как включаю я тэже - жизнь наладилась уже.
А, вникая в Соловьева и прослушав Киселева,
Так вообще прекрасен свет от лихих одних побед!
Ну вот и началось внедрение современных военных технологий российской оборонки. В танке нет подушки, значит она и в машине не нужна.