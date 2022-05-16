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Правительство разрешило выпускать в России автомобили без антиблокировочной системы и подушек безопасности Статьи редакции

Из-за санкций у производителей больше нет доступа к некоторым системам.

  • Правительство опубликовало постановление с упрощёнными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов.
  • Разрешён выпуск новых автомобилей без ABS (антиблокировочной системы) и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля). Экстренное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС» может автоматически не срабатывать после аварии, необязательна установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
  • Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года.
  • Также теперь действуют все экологические стандарты — от «Евро-0» до «Евро-5». Это позволяет выпускать автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года.

В Европе, США и Японии «Евро-0» действовал до 1992 года, «Евро-1» — до 1995 года, а РФ только в 2002 году ввела стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса.

Фактически предлагаемые меры откатывают автопром РФ к стандартам 1990-х годов: в рамках «особого порядка» предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0», для лёгких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), газовыми — «Евро-3».

из материала «Коммерсанта»

#новости #автомобили

4591 просмотров
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95 комментариев
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Ржавый Тромбон
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игралые усташки
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6 комментариев
Dra

Ожидание: Киев падёт за 3 дня, мы успешно противостоим США.

Реальность: машины из 80-х, жёлтая бумага, абибас.

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испанский смех

машина без крыши, вино старое, сыр с плесенью

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1 комментарий
Павел Сергеев

Ждем продукты на развес-станки упаковочные-импорт,упаковка-тоже импорт)

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Новорегус
Также теперь действуют все экологические стандарты — от «Евро-0» до «Евро-5». Это позволяет выпускать автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года. 
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Artem IQ
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Рандомный Вбегатель

Ценность хорошей экологии - ноль. Ценность человеческой жизни - ноль.
Узнаю тебя, Россия-матушка.

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new_comment

Всё ради спасения имиджа царя!
Царь не может ошибаться! Царь не может проиграть!
Россия будет бороться до последнего россиянина!

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Ukrainian

C каждым днём новости с России всё абсурднее и комичнее.

Жду дня, когда разрешат ездить на повозках с лошадьми. Так победим!

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Kind soul

Езда на повозках разрешена. Гужевые повозки

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3 комментария
Смертный дебаркадер

Повозки с лошадьми экологичнее любого "евро".

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1 комментарий
Драгоценный Паша

И ведь найдутся долбоебы, которые будут рассказывать, мол, наконец-то снова машины настоящие и неубиваемые стали делать, не то что эти ваши иномарки, загнанные в рамки экологических классов и с излишней сложностью конструкции.

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Kind soul

Я например сразу так подумал. Раньше мог сам машину починить, сейчас уже нет. Открываю капот и смотрю как баран на новые ворота

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7 комментариев
испанский смех

что значит найдутся

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Пластиковое Окно

А лошадок то сколько будет... Целых 50!

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Нелепый космос

готовы убивать россиян, лишь бы убивать украинцев

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Отвратительный турник

теперь ABS это пиздатый тюнинг

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Чрезвычайный ихтиандр

Давно мечтал о ретро автомобиле.

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1 комментарий
Пластиковое Окно

Запретят. Не нужны нам эти ваши ABS!

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Evil Prime

произошел отрицательный рывок

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Павел Сергеев

Прорыв,вставание с колен-это вечный список "достижений")))

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Yggdrasil

Экономика на нулевом уровне? Весь мир против нас? Нам скоро нечего будет жрать, нечего будет носить и не на чем ездить?
ДАВАЙТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПИЗДИТЬ
УКРАИНЦЕВ.

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Игорь Зимин

ДАВАЙТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ
ПОЛУЧАТЬ
ПИЗДЫ
ОТ УКРАИНЦЕВ

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испанский смех

зато независимое государство и никто нам не может диктовать свои условия!

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wolik
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Wolfsbane

И по классике поднять цену

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Пластиковое Окно

Так теперь и конкурентов не будет! Лада гранда победила!

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Драгтеатр

Только лучше стало

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Организационный пистолет

Плохо что ли? Хорошо! С)

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Arseny Shubin

Правительство России, комментируя данное решение: "хороший русский – мертвый русский"

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Kikaxa

звучит как_то по_украински...

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1 комментарий
Anton Zakharikhin

Надо ещё корпуса делать из листов железа, чтобы кинетическая энергия в салон проходила при аварии

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Гражданин постиронии

Так и будет

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Ракетный завод

Массу побольше, и весь импульс будет передаваться противнику, а не водителю

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Хохлокiт

Так АБС для баб, а от подушек вообще умирают, когда они в лицо стреляют. Ещё бы ремни запретили, и вообще победа 💪🇷🇺

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Sedoy

Это все ,как и тормоза,придумали трусы.)

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кляйне швайне фон додо

Я очень боялась попасть в аварию, когда носила очки.

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Alex V

Чё, даже с китайцами не договорились?

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Kikaxa

"Глупый лаовай, думал что Китай его поддержит! Лижи нефритовый стержень!"(Китай)

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2 комментария
Павел Сергеев

Китайцы не идиоты)

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Хрустальный творожок

Вернутся гаражные загорания под Ласточкой)

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wolik

см. ниже :)

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Мюллер против войны
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Не палимося

Наконец-то разрешили вьіпускать лучшие видьі машин из когда-либо существовавших

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Удобный украинец

Ты не с того континента пример привёл.

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1 комментарий
Депутат миллионов

Эх как же хочется новенький электрический "Москвич" без ABS

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Сергей Крашевич

В случае ДТП с таким автомобилем, виновник должен освобождаться от ответственности по 264й УК РФ

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Подозрительный Кот

выхлопы убьют окологией больше россиян чем биологические лаборатории нато в украине? нет?

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Yozhyk

А особенно несуществующие лаборатории

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Shtirneer

Эконом в такси теперь будет без этих излишеств, а старая калина с подушками перекочует в комфорт плюс.

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Depeche Mode

Welcom to hell

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CatWithTail

Лада седан - БАКЛАЖАН!

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TpeuAugep

хааххааххаха

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Николай Колчин

Жестяные гробы возвращаются на дороги...

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Исполнительный ихтиандр

ну и ремни безопасности, тоже нахуй
прадеды на повозках ездили без ремней, и ничего!

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Ракетный завод

Ура! Вперёд в прошлое!

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Алексей Алексеев

Любишь зиговать, люби и роzzийский автопром

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Иван Бурданов

Импортозамещение: от слов – к делу

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masloriy

Выкинули абс, но ебучий ГЛОНАСС жопы собаки Кони оставили))) классика

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базований кавун

так нахуя эти подушки безопасности, если многие ремень безопасности освоить не могут?

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Законодательный теркин30см

Пахую, нарожают новых водил. И пассажиров.

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Alex V

Сейчас не 1945, не нарожают

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2 комментария
Правый Даниль

Гроб в подарок будет?

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Bill Hicks

А можно ещё отменить ремни безопасности? И убрать ограничения скорости?

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Dmytry Kovalsky
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Dmytry Kovalsky
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Дед Макар

хахахахахахаххахах

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Медицинский огонь

Как включаю я тэже - жизнь наладилась уже.
А, вникая в Соловьева и прослушав Киселева,
Так вообще прекрасен свет от лихих одних побед!

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Небесный дым

Ну вот и началось внедрение современных военных технологий российской оборонки. В танке нет подушки, значит она и в машине не нужна.

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