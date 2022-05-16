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Российские и белорусские телеканалы не смогут транслировать Олимпиады 2026 и 2028 годов Статьи редакции

Страны не допустили к тендеру.

Международный олимпийский комитет не допустил обе страны к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году и Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

«Отсутствие прав на трансляцию — прямые и заметные потери прежде всего для главных российских телеканалов. Олимпиады остаются одними из главных телевизионных событий ever. Это не только продажи прямой рекламы, но и огромные спонсорские контракты», — отмечает директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» Ксения Болецкая.

«Просто те телетрансляции, за которые раньше приходилось платить сотни тысяч и миллионы евродолларов, сейчас будут забирать бесплатно и транслировать на РБ. А что они сделают тому же БТ? Исключат из ЕВС? Так уже исключили…», — прокомментировал новость белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы». Это сообщение репостнул телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей».

#новости #олимпиада #санкции

457 просмотров
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15 комментариев
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Федеральный танк88

Переименуем Олимпиаду в Эльбрусиаду. Твердо и четко.

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Ukrainian

Путиниада.

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Федеральный танк88

Это про другое.

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Din

Не нужны нам эти гейские олимпиады, построим в Чечне новый стадион стоимостью 70 миллиардов долларов, и там будем проводить свою борьбу и самбо.

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Вероятный клуб

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОЛИМПИАДА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ

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norm

Del

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Чрезвычайный ихтиандр
Не смогут

Смогут

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Настоящий корабль

Доживём, думаешь??

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Лев Ботвинник

Свою проведём

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Добро и позитив

Но БНР-то сможет?

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Nick Nick

Вставлять кадры хуесосящие Россию каждые X минут. Сами перестанут вещать.

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Igor Ivanov
Олимпиады остаются одними из главных телевизионных событий ever.

Бррррр

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Кузькин отец

новость от 2-го марта, если что

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Лев Ботвинник

Пресс-релиз только вышел.
https://sports.ru/biathlon/1108994100-rossiya-i-belarus-ne-dopushheny-k-tenderu-na-priobretenie-teleprav-dly.html

💥 Россия и Беларусь не допущены к тендеру на…
Россия и Беларусь не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов.
sports.ru
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Искусственный кубок

Пусть транслируют конкурс по украшению могил. Вместо олимпиады и евровидения.

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