Страны не допустили к тендеру.

Международный олимпийский комитет не допустил обе страны к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году и Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

«Отсутствие прав на трансляцию — прямые и заметные потери прежде всего для главных российских телеканалов. Олимпиады остаются одними из главных телевизионных событий ever. Это не только продажи прямой рекламы, но и огромные спонсорские контракты», — отмечает директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» Ксения Болецкая.

«Просто те телетрансляции, за которые раньше приходилось платить сотни тысяч и миллионы евродолларов, сейчас будут забирать бесплатно и транслировать на РБ. А что они сделают тому же БТ? Исключат из ЕВС? Так уже исключили…», — прокомментировал новость белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы». Это сообщение репостнул телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей».