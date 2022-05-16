Российские и белорусские телеканалы не смогут транслировать Олимпиады 2026 и 2028 годов Статьи редакции
Страны не допустили к тендеру.
Международный олимпийский комитет не допустил обе страны к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году и Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.
«Отсутствие прав на трансляцию — прямые и заметные потери прежде всего для главных российских телеканалов. Олимпиады остаются одними из главных телевизионных событий ever. Это не только продажи прямой рекламы, но и огромные спонсорские контракты», — отмечает директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» Ксения Болецкая.
«Просто те телетрансляции, за которые раньше приходилось платить сотни тысяч и миллионы евродолларов, сейчас будут забирать бесплатно и транслировать на РБ. А что они сделают тому же БТ? Исключат из ЕВС? Так уже исключили…», — прокомментировал новость белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы». Это сообщение репостнул телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей».
Переименуем Олимпиаду в Эльбрусиаду. Твердо и четко.
Путиниада.
Это про другое.
Не нужны нам эти гейские олимпиады, построим в Чечне новый стадион стоимостью 70 миллиардов долларов, и там будем проводить свою борьбу и самбо.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ОЛИМПИАДА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ
Del
Смогут
Доживём, думаешь??
Свою проведём
Но БНР-то сможет?
Вставлять кадры хуесосящие Россию каждые X минут. Сами перестанут вещать.
Бррррр
новость от 2-го марта, если что
Пресс-релиз только вышел.
https://sports.ru/biathlon/1108994100-rossiya-i-belarus-ne-dopushheny-k-tenderu-na-priobretenie-teleprav-dly.html
Пусть транслируют конкурс по украшению могил. Вместо олимпиады и евровидения.