Агрегатор такси Gett прекратит работу в России 31 мая Статьи редакции
Компания закроет местное подразделение из-за «ухода многих корпоративных клиентов».
Водители, которые сотрудничали с компанией, начали получать сообщения о том, что 31 мая будет последним рабочим днем приложения, пишет The Bell со ссылкой на письмо компании. После этого сервис не будет отправлять заказы партнерам.
11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения. «Многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — объяснили представители сервиса.
Для Gett Россия приносила порядка 14% выручки.
1358 просмотров
Идите к хуям пендосы! Ваше место пусто не бывает - придут китайцы из didi.!
oh wait//////////////
ididiqdi
Но Дейв израильтянин
Еще хуже. Гитлер вроде был наполовину евреем, а Израиль вообще поддерживает неонацистов в Украине
Как говорят мудрые русофилы, нет большего антисемита, чем еврей
Уххх!Какой ты грозный))Кто ж им даст прийти то))Вторичные санкции никто не отменил,а китайцы не идиоты,знают каково это,идти супротив хозяина,да и коммерсанты они,не чета россиянам.Денежку считать умеют.Столько,сколько можно заработать в западном мире,не идет ни в какое сравнение с нищей Россией.Так.что мимо,"патриот"))
слышь патриот, нам никакой там диди не нужон, мы можен и рукой поймать машину.
Они уже приходили и не пошло как то
Мне от череды этих новостей уже ПА маленькое начинает развиваться.
Дальше что? Господь Бог приостановил работу своих архангелов на территории россии и Белоруссии?? Галактика приостановила свои законы физики?
нет, просто Россия возвращается к такой жизни, о которой мечтали.
Не переживай, просто прими сразу - уйдут все. Будет жопа. Все по плану.
теперь то можно национализировать
Да сложно всю эту IT-хуйню национализировать. Ни складов с товаром, ни недвижки, ни цехов хотя бы со станками или там сейфов с золотыми слитками. Максимум несколько арендованных офисов с эпол прибамбасами на пару газелей загрузить.
Откуда деньги это жульё берёт, как зарабатывает - нихера непонятно, пятая колонна, как пить дать.
Если серьёзно - у меня есть ощущение, что вот вся эта рейдерская херня из нулевых возможно отчасти стимулировала в России развитие современных бизнесов. Которые не завязаны на эксплуатацию физических активов. Все активы - код да менеджмент. Код надо поддерживать, та ещё ебатория, да и не работает он сам по себе, это просто хлипкая конструкция для решения постоянно меняющихся задач, чтобы хоть какую-то пользу извлечь, нужен менеджмент, а он разбегается, стоит только хоть раз маски-шоу устроить. В итоге не отобрать никак, всё в руках рассыпается.
А есть хештэг #ктоостался ? так будет проще уже смотреть
многоходовочка от яндекса
санкции только на пользу
По какой-то причине заблокировали мой аккаунт года 4 назад, писал в техподдержку, там они просили самые разные документы, отсылал им, но так и не разлочили.