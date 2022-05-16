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Агрегатор такси Gett прекратит работу в России 31 мая Статьи редакции

Компания закроет местное подразделение из-за «ухода многих корпоративных клиентов».

Водители, которые сотрудничали с компанией, начали получать сообщения о том, что 31 мая будет последним рабочим днем приложения, пишет The Bell со ссылкой на письмо компании. После этого сервис не будет отправлять заказы партнерам.

11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения. «Многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — объяснили представители сервиса.

Для Gett Россия приносила порядка 14% выручки.

#новости #такси #ктоушёл

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20 комментариев
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Стальной корабль

Идите к хуям пендосы! Ваше место пусто не бывает - придут китайцы из didi.!

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Стальной корабль

oh wait//////////////

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испанский смех

ididiqdi

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Max Yankov

Но Дейв израильтянин

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Dan

Еще хуже. Гитлер вроде был наполовину евреем, а Израиль вообще поддерживает неонацистов в Украине

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Законодательный теркин30см

Как говорят мудрые русофилы, нет большего антисемита, чем еврей

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Алексей Елистратов

Уххх!Какой ты грозный))Кто ж им даст прийти то))Вторичные санкции никто не отменил,а китайцы не идиоты,знают каково это,идти супротив хозяина,да и коммерсанты они,не чета россиянам.Денежку считать умеют.Столько,сколько можно заработать в западном мире,не идет ни в какое сравнение с нищей Россией.Так.что мимо,"патриот"))

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Не говорить

слышь патриот, нам никакой там диди не нужон, мы можен и рукой поймать машину.

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qweqwe

Они уже приходили и не пошло как то

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new_comment
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Petr Friendship

Мне от череды этих новостей уже ПА маленькое начинает развиваться.
Дальше что? Господь Бог приостановил работу своих архангелов на территории россии и Белоруссии?? Галактика приостановила свои законы физики?

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Бандерiвець

нет, просто Россия возвращается к такой жизни, о которой мечтали.

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Rostilj je najbolje

Не переживай, просто прими сразу - уйдут все. Будет жопа. Все по плану.

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Sdafs 156

теперь то можно национализировать

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Либеральный Паша

Да сложно всю эту IT-хуйню национализировать. Ни складов с товаром, ни недвижки, ни цехов хотя бы со станками или там сейфов с золотыми слитками. Максимум несколько арендованных офисов с эпол прибамбасами на пару газелей загрузить.

Откуда деньги это жульё берёт, как зарабатывает - нихера непонятно, пятая колонна, как пить дать.

Если серьёзно - у меня есть ощущение, что вот вся эта рейдерская херня из нулевых возможно отчасти стимулировала в России развитие современных бизнесов. Которые не завязаны на эксплуатацию физических активов. Все активы - код да менеджмент. Код надо поддерживать, та ещё ебатория, да и не работает он сам по себе, это просто хлипкая конструкция для решения постоянно меняющихся задач, чтобы хоть какую-то пользу извлечь, нужен менеджмент, а он разбегается, стоит только хоть раз маски-шоу устроить. В итоге не отобрать никак, всё в руках рассыпается.

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Бандерiвець

А есть хештэг #ктоостался ? так будет проще уже смотреть

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Exorcist

многоходовочка от яндекса

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испанский смех

санкции только на пользу

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Bill Hicks

По какой-то причине заблокировали мой аккаунт года 4 назад, писал в техподдержку, там они просили самые разные документы, отсылал им, но так и не разлочили.

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Олег Кулаженко
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