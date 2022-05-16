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vc.ru

Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada Статьи редакции

Машины будут собирать в Тольятти, объявил Минпромторг.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на „Автовазе“ автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

Долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ, за который отвечает Минпромторг. В сделке учтено, что Renault может забрать долю обратно в течение шести лет, если решит вернуться в Россию.

По данным «Автостата», в 2021 году Renault заняла четвёртое место по продажам в России после Lada, Kia и Hyundai. Модель Duster заняла девятое место в списке самых продаваемых машин в стране.

#новости #авто

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55 комментариев
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Отвратительный турник

с гарантией на первые 10 километров

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Чрезвычайный ихтиандр

Без ремней безопасности

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Морской крюк

Где они возьмут детали для сборки?

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One More

Будут собирать рено, с деталей лада, под брендом лада. В итоге получится лада, но по цене рено. Вот ничего в бизнесе не понимаете, все нужно объяснять.

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1 комментарий
Александр Прохоренко

С новыми разрешениями можно выбросить все забугорное чуждое: подушки безопасности, абс, евро-5 двигатели

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2 комментария
морская улиточка

По сусекам поскребут

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sneaky b

А в рено знают что с ними договоренность достигнута?

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морская улиточка

Презираю французов.
Оглядываясь на историю последних полутора веков - самая чмошная нация в мире.

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Игорь Зимин

а как же Бастилия)?

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3 комментария
Александр Прохоренко

То ли дело русские💪🏾

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4 комментария
russian user 1

и Daft Punk?

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1 комментарий
Рядовой Илья

Будем как в Иране – 20 лет выпускать одну и ту же модель

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Alex Fielding

как в Иране?

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4 комментария
Пластиковое Окно

Как будто сейчас не так

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MikeArc

Из говна и палок?

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Распространенный нос
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wolik

Из чего блядь, собирать?

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испанский смех

Из запчастей

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Константин Иванов

А Бигмак теперь будут выпускать под брендом Дядя Ваня?

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морская улиточка

Баба Маня.
В валенках и с красным флагом сср.

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Борат Сагдиев
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Стальной корабль

Тип-топ, лучший внедорожник бизнес класса.

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Отвратительный турник

не тип топ, а цап-царап. ты чи не патриот

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2 комментария
Soulis

С таким же успехом могут и Феррари разрешить производить

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Самостоятельный дебаркадер

Конечно, только зачем разрешение и кого? Страна пират, че хочет то делает

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Психический огонь

ВАЗ выпускает Duster
Renault выпускает Москвич

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Алексей Бутурлакин

На самом деле ни то, ни то ещё не выпускают.

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1 комментарий
Медицинский огонь

Опа

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Senya

Ну вот и обходы санкций подъехали

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Максим Энкель

Лада Пылевик

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Фываолдж

Лада Тряпка.

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Игорь Зимин

ну так классно же

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Shtirneer
сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

Это тот самый Пак, которого быдло футболисты опиздюлили.

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Boris Gaykovich

Так делайте, только вот без реношных (а точнее Dacia, Дастер это не Рено) комплектующих, на здоровье
Интересно как пойдет

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Александр Прохоренко

Дастер такой же не Рено, как шкода не Фольксваген

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bor.vn

Ни одного электрокара.

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Александр Прохоренко

Для начала достигнуть бы бесперебойной сборки хотя бы Гранты

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