Машины будут собирать в Тольятти, объявил Минпромторг.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на „Автовазе“ автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

Долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ, за который отвечает Минпромторг. В сделке учтено, что Renault может забрать долю обратно в течение шести лет, если решит вернуться в Россию.

По данным «Автостата», в 2021 году Renault заняла четвёртое место по продажам в России после Lada, Kia и Hyundai. Модель Duster заняла девятое место в списке самых продаваемых машин в стране.