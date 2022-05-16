Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada Статьи редакции
Машины будут собирать в Тольятти, объявил Минпромторг.
«Отдельно хочу сказать о возможности производства на „Автовазе“ автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.
Долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ, за который отвечает Минпромторг. В сделке учтено, что Renault может забрать долю обратно в течение шести лет, если решит вернуться в Россию.
По данным «Автостата», в 2021 году Renault заняла четвёртое место по продажам в России после Lada, Kia и Hyundai. Модель Duster заняла девятое место в списке самых продаваемых машин в стране.
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с гарантией на первые 10 километров
Без ремней безопасности
Где они возьмут детали для сборки?
Будут собирать рено, с деталей лада, под брендом лада. В итоге получится лада, но по цене рено. Вот ничего в бизнесе не понимаете, все нужно объяснять.
С новыми разрешениями можно выбросить все забугорное чуждое: подушки безопасности, абс, евро-5 двигатели
По сусекам поскребут
А в рено знают что с ними договоренность достигнута?
Презираю французов.
Оглядываясь на историю последних полутора веков - самая чмошная нация в мире.
а как же Бастилия)?
То ли дело русские💪🏾
и Daft Punk?
Будем как в Иране – 20 лет выпускать одну и ту же модель
как в Иране?
Как будто сейчас не так
Из говна и палок?
Из чего блядь, собирать?
Из запчастей
А Бигмак теперь будут выпускать под брендом Дядя Ваня?
Баба Маня.
В валенках и с красным флагом сср.
Тип-топ, лучший внедорожник бизнес класса.
не тип топ, а цап-царап. ты чи не патриот
С таким же успехом могут и Феррари разрешить производить
Конечно, только зачем разрешение и кого? Страна пират, че хочет то делает
ВАЗ выпускает Duster
Renault выпускает Москвич
На самом деле ни то, ни то ещё не выпускают.
Опа
Ну вот и обходы санкций подъехали
Лада Пылевик
Лада Тряпка.
ну так классно же
Это тот самый Пак, которого быдло футболисты опиздюлили.
Так делайте, только вот без реношных (а точнее Dacia, Дастер это не Рено) комплектующих, на здоровье
Интересно как пойдет
Дастер такой же не Рено, как шкода не Фольксваген
Ни одного электрокара.
Для начала достигнуть бы бесперебойной сборки хотя бы Гранты