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Газетный рак

Видео: Очередь в «Макдоналдс» на Ленинградском вокзале Статьи редакции

Посетители ожидают заказов больше часа, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Ранее «Макдоналдс» объявил о том, что полностью уходит из России и ищет покупателя для своего бизнеса. Источник ТАСС сообщил, что сеть ресторанов возобновит работу в середине июня под новым брендом.

Новости
Отвратительный турник
«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса Статьи редакции

Сеть проработала в стране 30 лет.

#видео

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26 комментариев
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Настоящий корабль

Преемственность поколений.

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Настоящий корабль

Как удобно, что я уже сегодня костил её.

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Nick Rosenberg

Смогли повторить
И ты смог

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Пятая колонка

2022 год прифотошопить эту очередь к военкомату 😂

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Приличный Валера

я поел утром еще там збс

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Медицинский огонь

Покакал хоть на прощание?

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Справедливый микроскоп

Теперь придётся в себе держать в знак памяти

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Уютный Багажник

Зачем, если можно просто съесть второй раз

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Справедливый микроскоп

фу блять фу нахер

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Справедливый микроскоп

продолжай

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Сейлор Мунк

Пиздец, зачем я это представил

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Уютный Багажник

Любишь современное искусство?

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Сейлор Мунк

1 cup 2 girls?

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Уютный Багажник
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Медицинский огонь

Фотоальбом джексон поллок стайл

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Ржавый Тромбон
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Медицинский огонь

Штош. Придётся ждать

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Sergei Timofeyev

Ага, был рядом. Не рискнул идти

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Справедливый микроскоп

Sunlight:

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Уютный Багажник

Неизлечимые долбоёбы

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Синий кiт

Это поминальная служба, нет у вас ничего святого!!1

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Leyk

Опять будут перепродавать соусы в 50 раз дороже на авито?

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Sergei Timofeyev

Они в БК уже так стоят

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Serena Frost

Я бы за час штук 100 пельменей налепила...или не налепила? Завтра проверю пельменепроизводительность.

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Рецессия

спасибо, буду ждать результатов проверки

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Лысина Арика

Эх, надо хоть сходить на прощанье. Хоть и не в России, но такая эпоха/

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