Видео: Очередь в «Макдоналдс» на Ленинградском вокзале Статьи редакции
Посетители ожидают заказов больше часа, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Ранее «Макдоналдс» объявил о том, что полностью уходит из России и ищет покупателя для своего бизнеса. Источник ТАСС сообщил, что сеть ресторанов возобновит работу в середине июня под новым брендом.
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Преемственность поколений.
Как удобно, что я уже сегодня костил её.
Смогли повторить
И ты смог
2022 год прифотошопить эту очередь к военкомату 😂
я поел утром еще там збс
Покакал хоть на прощание?
Теперь придётся в себе держать в знак памяти
Зачем, если можно просто съесть второй раз
фу блять фу нахер
продолжай
Пиздец, зачем я это представил
Любишь современное искусство?
1 cup 2 girls?
Фотоальбом джексон поллок стайл
Штош. Придётся ждать
Ага, был рядом. Не рискнул идти
Sunlight:
Неизлечимые долбоёбы
Это поминальная служба, нет у вас ничего святого!!1
Опять будут перепродавать соусы в 50 раз дороже на авито?
Они в БК уже так стоят
Я бы за час штук 100 пельменей налепила...или не налепила? Завтра проверю пельменепроизводительность.
спасибо, буду ждать результатов проверки
Эх, надо хоть сходить на прощанье. Хоть и не в России, но такая эпоха/