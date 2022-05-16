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Эмбер Хёрд заявила, что не испражнялась в кровать Джонни Деппа, и обвинила в этом йоркширского терьера Статьи редакции

Актриса впервые публично прокомментировала обвинение со стороны бывшего мужа.

Эмбер Хёрд на слушаниях в Вирджинии 16 мая. Стив Хелбер/AFP.

В суде Эмбер Хёрд ответила на показания охранника, свидетельствовавшего о том, что актриса взяла на себя ответственность за фекалии и назвала это «розыгрышем». Об этом пишет издание Vice.

Во-первых, я не думаю, что это смешно. Я не знаю, что делает взрослая женщина.

Я была не в настроении разыгрывать. Моя жизнь рушилась. <...> В мой тридцатый день рождения на меня напал мой жестокий муж, в которого я была отчаянно влюблена.

Эмбер Хёрд
Актриса, бывшая жена Джонни Деппа

В 2020 году Джонни Депп обвинил Хёрд в том, что она или «кто-то из её друзей» испачкали кровать пары в апреле 2016 года после вечеринки по случаю дня рождения актрисы. 29 апреля 2022 года на очередном судебном заседании охранник пары под присягой заявил, что Хёрд говорила ему, что сама испражнялась на кровать бывшего мужа. Актриса в разговоре с ним назвала это «розыгрышем».

Интернет
Газетный рак
Эмбер Хёрд испражнилась на кровать Джонни Деппа: откуда появилась история и правдива ли она Статьи редакции

В суде охранник под присягой заявил, что история, которая с начала разбирательства генерирует мемы, произошла в реальности.

Эмбер Хёрд на суде с Джонни Деппом. Майкл Рейнольдс/Reuters.

#новости #деппихёрд

1734 просмотров
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40 комментариев
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Чрезвычайный Абдужаббор

Новости, которые мы заслужили.

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Максим Соколовский

Хотелось бы что бы только такие новости и были, а не вот это все

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Чрезвычайный Абдужаббор

Мне больше новости про науку и технологии нравятся)

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ХАНТЕР73

Новости военной науки и военных технологий так и летят

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Печальный глобус

Срать тоже надо уметь.

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Чрезвычайный Абдужаббор

ну про это уже малышева рассказала

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ХАНТЕР73

Восточное полушарие: ВОЙНА
Западное полушарие: Суд за срач в кровати

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immaculate crucifixion

Эмбер Хёрд заявила, что не испражнялась в кровать Джонни Деппа, а проводила специальную операцию по дефекации.

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Медицинский огонь

Не таблоид

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Чрезвычайный Абдужаббор

не таблоид, а йоркширский терьер

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Газетный рак
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Ответственный Мурод

Вот примерно с таким ебальником она в кровать Деппу и срала

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Священный Мурод

Эксклюзивные кадры кучи дерьма:

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Печальный глобус

АААААААААААААА

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keka

А анализ говна Джонни сделал? Думаю нет проблем определить в лаборатории, собачье оно или человеческое.

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Алексей Иванов

Предлагаю отправить бригаду экспертов от Пикабу для изучения образца

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Кляр Клецков

Группу дегустаторов

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Бандерiвець

кака

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Trident Force

Почему просто не сверили диаметр кального тубусу с диаметром ануса Эмбер Херд?

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Trident Force
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Lockheed Martin Goose F-45

Ждём показаний йорка

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Александр Гончаров

Депп - поехавший наркоман, к тому же белый мужчина, которого "угнетают злые SJW". А таких глубинарии любят, что западные что (даже в особенности) - российские. Могу только пожелать здоровья и крепких нервов Эмбер в противостоянии с этим мудаком. Кохайтеся, дiвчини, та не з мудаками - вот вся мораль этой истории)

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Кляр Клецков

Йоркширский терьер это же подпиздулька, думаю, можно понять, кто насрал

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Печальный глобус

Охранник!

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Бандерiвець
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Клуб фанатов Skrillex

Ну да, ну да

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Железный занавес

Твердо и четко?

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Кот Cerny

я бы все равно ее трахнул! но в кровати своей спать бы ей не позволил!)

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Ответственный Мурод

у неё жопа в говне

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Кот Cerny

да главное чтобы рот чистый был!)

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Ответственный Мурод
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Закомплексованная Душа

Она кстати похожа на Илона Маска, если он был бы женщиной. Кстати у них были бы идеальные дети

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Бессмысленный бас

Слава богу Илон достаточно умён и сбежал от этой фурии асап

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Печальный глобус

Может, это он насрал?

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Агрессивный блик

Терьер маленький, а куча будто слон насрал 🌚

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TJaba

в 2 захода просто

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Это было раньше

Блядь,чем это воняет

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пепси

🌞

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плюшевый батон

Говно не переваришь вспять

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Dmytry Kovalsky

Так срала или нет.
Срала ???!

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