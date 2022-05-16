Во-первых, я не думаю, что это смешно. Я не знаю, что делает взрослая женщина.



Я была не в настроении разыгрывать. Моя жизнь рушилась. <...> В мой тридцатый день рождения на меня напал мой жестокий муж, в которого я была отчаянно влюблена.