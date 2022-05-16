Эмбер Хёрд заявила, что не испражнялась в кровать Джонни Деппа, и обвинила в этом йоркширского терьера Статьи редакции
Актриса впервые публично прокомментировала обвинение со стороны бывшего мужа.
В суде Эмбер Хёрд ответила на показания охранника, свидетельствовавшего о том, что актриса взяла на себя ответственность за фекалии и назвала это «розыгрышем». Об этом пишет издание Vice.
В 2020 году Джонни Депп обвинил Хёрд в том, что она или «кто-то из её друзей» испачкали кровать пары в апреле 2016 года после вечеринки по случаю дня рождения актрисы. 29 апреля 2022 года на очередном судебном заседании охранник пары под присягой заявил, что Хёрд говорила ему, что сама испражнялась на кровать бывшего мужа. Актриса в разговоре с ним назвала это «розыгрышем».
1734 просмотров
Новости, которые мы заслужили.
Хотелось бы что бы только такие новости и были, а не вот это все
Мне больше новости про науку и технологии нравятся)
Новости военной науки и военных технологий так и летят
Срать тоже надо уметь.
ну про это уже малышева рассказала
Восточное полушарие: ВОЙНА
Западное полушарие: Суд за срач в кровати
Эмбер Хёрд заявила, что не испражнялась в кровать Джонни Деппа, а проводила специальную операцию по дефекации.
Не таблоид
не таблоид, а йоркширский терьер
Вот примерно с таким ебальником она в кровать Деппу и срала
Эксклюзивные кадры кучи дерьма:
АААААААААААААА
А анализ говна Джонни сделал? Думаю нет проблем определить в лаборатории, собачье оно или человеческое.
Предлагаю отправить бригаду экспертов от Пикабу для изучения образца
Группу дегустаторов
кака
Почему просто не сверили диаметр кального тубусу с диаметром ануса Эмбер Херд?
Ждём показаний йорка
Депп - поехавший наркоман, к тому же белый мужчина, которого "угнетают злые SJW". А таких глубинарии любят, что западные что (даже в особенности) - российские. Могу только пожелать здоровья и крепких нервов Эмбер в противостоянии с этим мудаком. Кохайтеся, дiвчини, та не з мудаками - вот вся мораль этой истории)
Йоркширский терьер это же подпиздулька, думаю, можно понять, кто насрал
Охранник!
Ну да, ну да
Твердо и четко?
я бы все равно ее трахнул! но в кровати своей спать бы ей не позволил!)
у неё жопа в говне
да главное чтобы рот чистый был!)
Она кстати похожа на Илона Маска, если он был бы женщиной. Кстати у них были бы идеальные дети
Слава богу Илон достаточно умён и сбежал от этой фурии асап
Может, это он насрал?
Терьер маленький, а куча будто слон насрал 🌚
в 2 захода просто
Блядь,чем это воняет
🌞
Говно не переваришь вспять
Так срала или нет.
Срала ???!