Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии с июня из-за ухода рекламодателей и подорожания производства Статьи редакции
Редакция продолжит работать на сайт.
О временной приостановке выпуска журнала рассказал РБК директор по развитию издания Дмитрий Озман.
«Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — сказал Озман.
Сайт и редакция продолжит деятельность в прежнем режиме.
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Миллиардеров стало меньше ста, издание теперь бессмысленно.
а как же 30 до 30, половина из которых там - геймеры?
Про это напишет D*F
Бля, такая ирония. У форбса нет денег на бумагу
Дешевки
Что не день то победы
Путин же обещал десятилетие ярких побед и прорывов. Не обманул
Его электорат только будет рад, если не станет богатых)
А что случилось то?
Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии с июня из-за ухода рекламодателей и подорожания производства
Писать не о чем
Бумаги нет
Бумажная уходит - подорожная приходит?
Давно пора печатать на туалетной, почитал подтёрся, экологичненько. Тем более инфа более чем бесполезная. Я пытался оставить в закладках этот форбс, не проканало.