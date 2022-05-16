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Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии с июня из-за ухода рекламодателей и подорожания производства Статьи редакции

Редакция продолжит работать на сайт.

О временной приостановке выпуска журнала рассказал РБК директор по развитию издания Дмитрий Озман.

«Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — сказал Озман.

Сайт и редакция продолжит деятельность в прежнем режиме.

#новости #медиа

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14 комментариев
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Организационный пистолет

Миллиардеров стало меньше ста, издание теперь бессмысленно.

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Бандерiвець

а как же 30 до 30, половина из которых там - геймеры?

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Организационный пистолет

Про это напишет D*F

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Однако здравствуйте

Бля, такая ирония. У форбса нет денег на бумагу

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Дешевки

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Не говорить

Что не день то победы

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Медицинский огонь

Путин же обещал десятилетие ярких побед и прорывов. Не обманул

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Драматический магнит

Его электорат только будет рад, если не станет богатых)

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Закомплексованная Душа

А что случилось то?

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TJaba

Российский Forbes приостановит выпуск бумажной версии с июня из-за ухода рекламодателей и подорожания производства

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Пятая колонка

Писать не о чем

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Медицинский огонь

Бумаги нет

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KPOTOB

Бумажная уходит - подорожная приходит?

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INNOспички

Давно пора печатать на туалетной, почитал подтёрся, экологичненько. Тем более инфа более чем бесполезная. Я пытался оставить в закладках этот форбс, не проканало.

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