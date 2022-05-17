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Новости

Страны ЕС смогут открывать рублёвые счета в Газпромбанке и оплачивать газ из России без нарушения санкций Статьи редакции

Импортёры будут считать обязательства выполненными после оплаты в евро, а затем эти деньги будут переводиться в рубли — раньше конвертация внутри банка попадала под ограничения.

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13 мая Еврокомиссия направила новые рекомендации странам ЕС о том, как покупать российский газ, не нарушая наложенных санкции. Через несколько дней с документом ознакомились Bloomberg и Reuters, раскрыв подробности.

В документе говорится, что введённые санкции не запрещают открывать счёт в Газпромбанке и оплачивать газ в указанной в контракте валюте. После оплаты импортёры должны сделать «чёткое заявление» об исполнении своих обязательств. Так компании смогут избежать сделок с Банком России, находящимся в списке санкционных.

Согласно предыдущему заявлению Еврокомиссии, дальнейшая конвертация валюты в рубли в Газпромбанке может считаться валютным займом, то есть запрещается наложенными ограничениями. В новом документе об открытии второго счёта в рублях не говорится, а на заседании Еврокомиссии Франция прямо заявила, что европейские компании смогут открывать рублёвые счета.

Сразу после рассылки рекомендаций итальянская компания Eni заявила, что собирается в ближайшее время открыть счета в Газпромбанке в двух валютах, чтобы вовремя оплатить счета и избежать проблем с поставками газа. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сказал, что немецкие компании также поддержали ослабление ограничений.

В то же время несколько европейских стран выразили обеспокоенность этим решением. Нидерландский дипломат удивился, что Еврокомиссия фактически разрешила конвертацию валют между двумя счетами европейских компаний, что ранее запрещалось санкциями. Новый документ также раскритиковал премьер-министр Польши, подчеркнув, что страна «не поддастся на шантаж».

В конце марта Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». Документ требует, чтобы иностранные компании оплачивали газ только в рублях — для этого нужно открывать рублёвые счета в российских банках, находящихся под европейскими санкциями.

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Материал обновлён 24 марта

#новости #санкции #евросоюз

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47 комментариев
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Ясный кот

Сами ввели санкции, сами обходят. Самостоятельные какие.

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Частный блик

Ждём ещё что сами серый импорт наладят.

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Я хохол

Так уже есть из Ирана же 👍 Танкер без флагов выплывает в море из Ирана и теряет нефть, а потом почему-то у другого танкера нефть появляется и он с флагом приплывает

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Данислав Жуков

Теряет нефть, это как?!

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Dr. Подорожник

Переливают из одного танкера в другой

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Shtirneer

Латвийский коктейль

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Dan Master

Это как с Инстаграмом.

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Комсомольский калькулятор

Зато жители России не смогут открывать счета в Европе и оплачивать Spotify в евро. Такова бескомпромиссная борьба европейских политиков с путинским режимом!

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Агент Госдепа

Кому не похуй на россиян? Главное чтобы пу получал бабки за газ и нефть, а чё у россиян поебать абсолютно всем, даже самим россиянам ибо импотенты в этом деле.

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Человек и пынеход

Но ведь все россияне поддерживают путена. И именно из-за них он держится. Тут главное не перепутать.

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Агент Госдепа

Да уж действительно, как человек до войны был нормальным, а потом переобувается в ватника, как это объяснить?

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Человек и пынеход

Он всегда был ватником. Все спокойные годы он был в спячке- войны нет, деньги текут, страна уважаемая. А как только что-то случилось типа войны, и почти все цивилизованные страны окуклились, то он и вылез наружу.

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Комсомольский калькулятор

Статус агента: спящий
Код активации: денацификация

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Ilya Uu

Картошку иди оплачивай, какой еще спотифай, забудь это слово.

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Комсомольский калькулятор

Нет, спасибо

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Shtirneer

Это какой то пиздец:
Европа: Введем санкции
Рф: А мы вам газ перекроем, или рублями платите!
Европа: Не будем
Рф: Ну лан, платите в евро
Европа: *платит в евро* Ну лан, дальше будем платить в рублях
В итоге обе стороны успели обосраться, но кремль добился своего.

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Kabanchik

Да никто не будет ни в каких рублях платить, такого даже не предусмотрено "хитрым планом"

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wolik

"Европа: *платит в евро* Ну лан, дальше будем платить в рублях"

А Европа что переводит?
Евро или рубли?
И тарифы в договорах в чём?
Голову включи.

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Shtirneer

В евро ага, а потом громко и четко заявлять о выполнении обязательств, тока нахуя им тогда счета рублевые? Не понимаю

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wolik

Ещё раз.
Она что переводит?
Ты евро на какой счёт можешь перевести?
хуйло обосрался...
В первый раз?
Смотри как весело боролись против расшерения НАТО. Что Финляндия и Швеция туда вошла.
Всё ещё веришь хуйлу?

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Агент Госдепа

Колхоз чё сказать, и за этими странами будущее? Сами санкции влепили, а теперь чешут репу как обходить, тем временем ватаны разрываются от смеха, вот вам и автономность ЕС, вот вам и "зелёная энергетика" которой не существует из-за коррупции ЕС

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Бандерiвець

Нидерланды на хую вертели российский газ, а вот Румыния да, без него не проживёт

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Duzel Benz

ЗРАДА!

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Andy

Какие же еврокуколды черви

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Vendel

Ну такое, зрады там никакой нет. Вроде про эту схему писали еще месяц назад.

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Ramierl

Прямая победа в России в том, что счета в евро в Газпромбанке, и отжать или заморозить их Европа уже не сможет.

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Данислав Жуков

Сотрудники Газпромбанка считают себя элиткой и ходят по клиентам "мол, у нас всё работает". При этом уёбищные приложения и интерфейс банка.

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Kabanchik

в стране слепых и одноглазый король

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Kabanchik

Опять ученый изнасиловал журналиста? Какие блядь рублевые счета в заголовке? Они евро на рублевые счета зачислять будут?

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amd

После оплаты импортёры должны сделать «чёткое заявление» об исполнении своих обязательств.

Твердо и четко.

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Трогательный ключ

Понятно блядь, а то вчера мой пост заминусовали

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Хрюнчик

Эти ещё пидорасы блядь. Уххх сукааа

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Duzel Benz

Зрада тотальная

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Бандерiвець

Ничего личного, только бизнес.

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Турецкий парфюмер

Жаль, что пока не могут прервать все отношения с Россией

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Женщина, я не танцую

Ну, видимо точно так же "уйдут" Маки, Сименсы, Эриксоны и прочие Шеллы. Уйдут они только по бумагам.

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Vlad Gigachad

ебаные лицемеры

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Kabanchik

Чому? Какая разница на счет в каком банке платить?

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Яблан Пердиня

Нихуя не удивлен.

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Arthur N

А что изменилось в целом? Ни-че-го?

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Данислав Жуков

Даже если часть стран ЕС сильно коррупмирована Путиным, то есть старушка Англия и США.

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Пищевой велосипед

тяжелый выбор между теплой батареей или жизнью мирных украинцев.

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Theoden

Ты правда веришь, что Путин закончил бы войну, если бы было введено эмбарго на поставки газа? Россия уже проебала сотни миллиардов долларов и приличную часть ВВП, миллиарды долларов проебали олигархи, последствия санкций заберут в дальнейшем у России десятилетия развития, ему очевидно похуй на весь экономический ущерб, я думаю к 3 месяцу войны это должно быть уже заметно.

Ему похуй даже на то, что он в военном плане последние месяцы всё проёбывает, он все равно не заканчивает эту войну.

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Theoden
Документ требует, чтобы иностранные компании оплачивали газ только в рублях — для этого нужно открывать рублёвые счета в российских банках, находящихся под европейскими санкциями

Не в "банках", а в конкретном Газпромбанке и под блокирующими санкциями он не находится. Вроде ещё месяц назад по 10 раз разобрали эту схему, редакция, ау.

Все изменение заключается только в перечислении денег за газ в конкретный Газпромбанк и открытия там ещё одного счёта, что гарантирует России, что эти деньги не заморозят. Конвертирует потом евро/доллары Газпромбанк в рубли продав их на мосбирже или нет - это уже дело Газпромбанка, энергетические компании платят в той валюте, которая была указана в контракте и считают оплату завершенной после ее зачисления.

Эмбарго на поставки газа никто вводить не собирался, если кто-то здесь не в курсе.

Нидерландский дипломат удивился

Удивлённый нидерландский дипломат наверное спал весь предыдущий месяц.

раскритиковал премьер-министр Польши, подчеркнув, что страна «не поддастся на шантаж».

Конечно не поддается, ведь теперь она закупает этот же российский газ реверсом из Германии не неся при этом никаких политических издержек. Интересно бы было посмотреть как Польша не поддается на шантаж без Германии.

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Смелый вентилятор

А ты, Ванька, сиди без мастеркардов, эплпэев, макдональдсов и фольксвагенов поло

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fdffd fdffd

Все санкции нацелены на холопов. Вся "элита" стала жить еще лучше. Запад это полностью устраивает.

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fdffd fdffd

Подождите еще немного и Запад начнет обвинять Украину во всех бедах и что они целенаправленно затягивают конфликт, вызывая дестабилизацию в регионе.

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