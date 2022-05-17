Страны ЕС смогут открывать рублёвые счета в Газпромбанке и оплачивать газ из России без нарушения санкций Статьи редакции
Импортёры будут считать обязательства выполненными после оплаты в евро, а затем эти деньги будут переводиться в рубли — раньше конвертация внутри банка попадала под ограничения.
13 мая Еврокомиссия направила новые рекомендации странам ЕС о том, как покупать российский газ, не нарушая наложенных санкции. Через несколько дней с документом ознакомились Bloomberg и Reuters, раскрыв подробности.
В документе говорится, что введённые санкции не запрещают открывать счёт в Газпромбанке и оплачивать газ в указанной в контракте валюте. После оплаты импортёры должны сделать «чёткое заявление» об исполнении своих обязательств. Так компании смогут избежать сделок с Банком России, находящимся в списке санкционных.
Согласно предыдущему заявлению Еврокомиссии, дальнейшая конвертация валюты в рубли в Газпромбанке может считаться валютным займом, то есть запрещается наложенными ограничениями. В новом документе об открытии второго счёта в рублях не говорится, а на заседании Еврокомиссии Франция прямо заявила, что европейские компании смогут открывать рублёвые счета.
Сразу после рассылки рекомендаций итальянская компания Eni заявила, что собирается в ближайшее время открыть счета в Газпромбанке в двух валютах, чтобы вовремя оплатить счета и избежать проблем с поставками газа. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сказал, что немецкие компании также поддержали ослабление ограничений.
В то же время несколько европейских стран выразили обеспокоенность этим решением. Нидерландский дипломат удивился, что Еврокомиссия фактически разрешила конвертацию валют между двумя счетами европейских компаний, что ранее запрещалось санкциями. Новый документ также раскритиковал премьер-министр Польши, подчеркнув, что страна «не поддастся на шантаж».
В конце марта Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». Документ требует, чтобы иностранные компании оплачивали газ только в рублях — для этого нужно открывать рублёвые счета в российских банках, находящихся под европейскими санкциями.
Сами ввели санкции, сами обходят. Самостоятельные какие.
Ждём ещё что сами серый импорт наладят.
Так уже есть из Ирана же 👍 Танкер без флагов выплывает в море из Ирана и теряет нефть, а потом почему-то у другого танкера нефть появляется и он с флагом приплывает
Теряет нефть, это как?!
Переливают из одного танкера в другой
Латвийский коктейль
Это как с Инстаграмом.
Зато жители России не смогут открывать счета в Европе и оплачивать Spotify в евро. Такова бескомпромиссная борьба европейских политиков с путинским режимом!
Кому не похуй на россиян? Главное чтобы пу получал бабки за газ и нефть, а чё у россиян поебать абсолютно всем, даже самим россиянам ибо импотенты в этом деле.
Но ведь все россияне поддерживают путена. И именно из-за них он держится. Тут главное не перепутать.
Да уж действительно, как человек до войны был нормальным, а потом переобувается в ватника, как это объяснить?
Он всегда был ватником. Все спокойные годы он был в спячке- войны нет, деньги текут, страна уважаемая. А как только что-то случилось типа войны, и почти все цивилизованные страны окуклились, то он и вылез наружу.
Статус агента: спящий
Код активации: денацификация
Картошку иди оплачивай, какой еще спотифай, забудь это слово.
Нет, спасибо
Это какой то пиздец:
Европа: Введем санкции
Рф: А мы вам газ перекроем, или рублями платите!
Европа: Не будем
Рф: Ну лан, платите в евро
Европа: *платит в евро* Ну лан, дальше будем платить в рублях
В итоге обе стороны успели обосраться, но кремль добился своего.
Да никто не будет ни в каких рублях платить, такого даже не предусмотрено "хитрым планом"
"Европа: *платит в евро* Ну лан, дальше будем платить в рублях"
А Европа что переводит?
Евро или рубли?
И тарифы в договорах в чём?
Голову включи.
В евро ага, а потом громко и четко заявлять о выполнении обязательств, тока нахуя им тогда счета рублевые? Не понимаю
Ещё раз.
Она что переводит?
Ты евро на какой счёт можешь перевести?
хуйло обосрался...
В первый раз?
Смотри как весело боролись против расшерения НАТО. Что Финляндия и Швеция туда вошла.
Всё ещё веришь хуйлу?
Колхоз чё сказать, и за этими странами будущее? Сами санкции влепили, а теперь чешут репу как обходить, тем временем ватаны разрываются от смеха, вот вам и автономность ЕС, вот вам и "зелёная энергетика" которой не существует из-за коррупции ЕС
Нидерланды на хую вертели российский газ, а вот Румыния да, без него не проживёт
ЗРАДА!
Какие же еврокуколды черви
Ну такое, зрады там никакой нет. Вроде про эту схему писали еще месяц назад.
Прямая победа в России в том, что счета в евро в Газпромбанке, и отжать или заморозить их Европа уже не сможет.
Сотрудники Газпромбанка считают себя элиткой и ходят по клиентам "мол, у нас всё работает". При этом уёбищные приложения и интерфейс банка.
в стране слепых и одноглазый король
Опять ученый изнасиловал журналиста? Какие блядь рублевые счета в заголовке? Они евро на рублевые счета зачислять будут?
После оплаты импортёры должны сделать «чёткое заявление» об исполнении своих обязательств.
Твердо и четко.
Понятно блядь, а то вчера мой пост заминусовали
Эти ещё пидорасы блядь. Уххх сукааа
Зрада тотальная
Ничего личного, только бизнес.
Жаль, что пока не могут прервать все отношения с Россией
Ну, видимо точно так же "уйдут" Маки, Сименсы, Эриксоны и прочие Шеллы. Уйдут они только по бумагам.
ебаные лицемеры
Чому? Какая разница на счет в каком банке платить?
Нихуя не удивлен.
А что изменилось в целом? Ни-че-го?
Даже если часть стран ЕС сильно коррупмирована Путиным, то есть старушка Англия и США.
тяжелый выбор между теплой батареей или жизнью мирных украинцев.
Ты правда веришь, что Путин закончил бы войну, если бы было введено эмбарго на поставки газа? Россия уже проебала сотни миллиардов долларов и приличную часть ВВП, миллиарды долларов проебали олигархи, последствия санкций заберут в дальнейшем у России десятилетия развития, ему очевидно похуй на весь экономический ущерб, я думаю к 3 месяцу войны это должно быть уже заметно.
Ему похуй даже на то, что он в военном плане последние месяцы всё проёбывает, он все равно не заканчивает эту войну.
Не в "банках", а в конкретном Газпромбанке и под блокирующими санкциями он не находится. Вроде ещё месяц назад по 10 раз разобрали эту схему, редакция, ау.
Все изменение заключается только в перечислении денег за газ в конкретный Газпромбанк и открытия там ещё одного счёта, что гарантирует России, что эти деньги не заморозят. Конвертирует потом евро/доллары Газпромбанк в рубли продав их на мосбирже или нет - это уже дело Газпромбанка, энергетические компании платят в той валюте, которая была указана в контракте и считают оплату завершенной после ее зачисления.
Эмбарго на поставки газа никто вводить не собирался, если кто-то здесь не в курсе.Нидерландский дипломат удивился
Удивлённый нидерландский дипломат наверное спал весь предыдущий месяц.раскритиковал премьер-министр Польши, подчеркнув, что страна «не поддастся на шантаж».
Конечно не поддается, ведь теперь она закупает этот же российский газ реверсом из Германии не неся при этом никаких политических издержек. Интересно бы было посмотреть как Польша не поддается на шантаж без Германии.
А ты, Ванька, сиди без мастеркардов, эплпэев, макдональдсов и фольксвагенов поло
Все санкции нацелены на холопов. Вся "элита" стала жить еще лучше. Запад это полностью устраивает.
Подождите еще немного и Запад начнет обвинять Украину во всех бедах и что они целенаправленно затягивают конфликт, вызывая дестабилизацию в регионе.