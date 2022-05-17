Импортёры будут считать обязательства выполненными после оплаты в евро, а затем эти деньги будут переводиться в рубли — раньше конвертация внутри банка попадала под ограничения.

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13 мая Еврокомиссия направила новые рекомендации странам ЕС о том, как покупать российский газ, не нарушая наложенных санкции. Через несколько дней с документом ознакомились Bloomberg и Reuters, раскрыв подробности.

В документе говорится, что введённые санкции не запрещают открывать счёт в Газпромбанке и оплачивать газ в указанной в контракте валюте. После оплаты импортёры должны сделать «чёткое заявление» об исполнении своих обязательств. Так компании смогут избежать сделок с Банком России, находящимся в списке санкционных.

Согласно предыдущему заявлению Еврокомиссии, дальнейшая конвертация валюты в рубли в Газпромбанке может считаться валютным займом, то есть запрещается наложенными ограничениями. В новом документе об открытии второго счёта в рублях не говорится, а на заседании Еврокомиссии Франция прямо заявила, что европейские компании смогут открывать рублёвые счета.

Сразу после рассылки рекомендаций итальянская компания Eni заявила, что собирается в ближайшее время открыть счета в Газпромбанке в двух валютах, чтобы вовремя оплатить счета и избежать проблем с поставками газа. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сказал, что немецкие компании также поддержали ослабление ограничений.

В то же время несколько европейских стран выразили обеспокоенность этим решением. Нидерландский дипломат удивился, что Еврокомиссия фактически разрешила конвертацию валют между двумя счетами европейских компаний, что ранее запрещалось санкциями. Новый документ также раскритиковал премьер-министр Польши, подчеркнув, что страна «не поддастся на шантаж».