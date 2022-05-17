Кремль запланировал создать общероссийское детское движение к столетию пионерии Статьи редакции
Авторы «изучали опыт советской пионерии», но это не станет «аналогом» — участие в движении будет добровольным.
Кремль, Росмолодёжь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское детское движение, пишет РБК. Объявить об этом планируют 19 мая, в день столетия пионерии СССР.
Ячейки движения появятся не только в школах, но и в техникумах, колледжах и прочих средних специальных учебных заведениях. Вступление в организацию будет добровольным.
Целью движения будет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков, сообщает источник РБК. Другой источник заявил, что причина в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».
Обсуждается, что движение будет создано на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, возможно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году.
В качестве одного из основных кандидатов рассматривается Дамир Фаттахов — замглавы Росмолодёжи. Также он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был капитаном команды КВН «Четыре татарина».
Путенъюгенд)
Блядские вы трижды пидоры. Как вы заеьали своей стариной. Только полный дебил будет повторять одни и те же действия ожидая разных результатов. Пионерский галстук вам в рот а значок в жопу.
И горн тоже в жопу.
Куда в очередь на в жопу вставать
С пятницы занимай, чтоб в понедельник на партсобрание с утра успеть.
*принудительно добровольным
А кто не захотел участвовать, тот кто???
Давайте хором дети!
ИНОАГЕ....
Zионеры
VиZионеры
Заебал этот совкодрочер
Время, назад!
Единствемная нормалбная детсковая органезация — Котицыд. И значьки хорошие:
Одержать победу над капитаном команды КВН «95-й квартал» вы все равно не сможете
Родину и Путина люби, Омерику не люби, туалетом на улице гордись, а Макдональдс тебе не нужен, он же НЕ НАШ
Когда там страну переименуют уже?
«Добровольное» движение, не участвующие в котором будут считаться изгоями.
обряд посвящения путём поцелуя в пузо
Как же горестно за Россию. Она умрет. Сто процентов участие в подобной пионерской деятельности не будет добровольным для детей. Скорее добровольно-принудительным. Кто будет принуждать? Недалекие родители, учебные учреждения.
Какую там приставку выберут к «-югенд»?
Только дети начали развиваться, так нет закопали все назад. Зачем капали
еще какую хуйню вы придумаете
https://www.youtube.com/watch?v=xxzpxRm9BdM
Оставьте пионерок и комсомолок. Остальные не нужны.
Пронафталиненные совковые долбонавты, неспособные ничего построить, кроме сраного убогого совка.
Кто-нибудь объясните им, что если они сделают все таким же, как в их молодости, то член от этого стоять снова не будет
член от этого стоять снова не будет, но терпилы начнут жить как в их молодости жили они)
Почему кто-то снова должен делать это за тебя?
А субботники и поездки на картошку уже завезли, или это в следующем ДЛЦ планируется?
Пионеры по сути скаутами были. Хотят возродить движение в России.
Да не переживайте вы так, они опять все просрут
Да сколько же можно, были уже "Наши" со своими "рожь, овощи и стали одеваться лучше".