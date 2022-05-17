Авторы «изучали опыт советской пионерии», но это не станет «аналогом» — участие в движении будет добровольным.

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Кремль, Росмолодёжь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское детское движение, пишет РБК. Объявить об этом планируют 19 мая, в день столетия пионерии СССР.

Ячейки движения появятся не только в школах, но и в техникумах, колледжах и прочих средних специальных учебных заведениях. Вступление в организацию будет добровольным.

Целью движения будет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков, сообщает источник РБК. Другой источник заявил, что причина в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».

[Поэтому] нужно создать инфраструктуру для каждого ребенка, своего рода навигатор для детей и родителей с точки зрения реализации ребенка, развития, выбора профессии в будущем. Это попытка государства систематизировать то, что было сделано [в работе с детьми], и создать новые возможности. источник РБК

Обсуждается, что движение будет создано на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, возможно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году.