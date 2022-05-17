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Новости
Неопределенный утюг

Кремль запланировал создать общероссийское детское движение к столетию пионерии Статьи редакции

Авторы «изучали опыт советской пионерии», но это не станет «аналогом» — участие в движении будет добровольным.

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Кремль, Росмолодёжь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское детское движение, пишет РБК. Объявить об этом планируют 19 мая, в день столетия пионерии СССР.

Ячейки движения появятся не только в школах, но и в техникумах, колледжах и прочих средних специальных учебных заведениях. Вступление в организацию будет добровольным.

Целью движения будет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков, сообщает источник РБК. Другой источник заявил, что причина в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».

[Поэтому] нужно создать инфраструктуру для каждого ребенка, своего рода навигатор для детей и родителей с точки зрения реализации ребенка, развития, выбора профессии в будущем. Это попытка государства систематизировать то, что было сделано [в работе с детьми], и создать новые возможности.

источник РБК

Обсуждается, что движение будет создано на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, возможно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году.

В качестве одного из основных кандидатов рассматривается Дамир Фаттахов — замглавы Росмолодёжи. Также он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана и был капитаном команды КВН «Четыре татарина».

#новости

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32 комментария
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Веселый тунец

Путенъюгенд)

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abovo

Блядские вы трижды пидоры. Как вы заеьали своей стариной. Только полный дебил будет повторять одни и те же действия ожидая разных результатов. Пионерский галстук вам в рот а значок в жопу.

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abovo

И горн тоже в жопу.

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Я хохол

Куда в очередь на в жопу вставать

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Kabanchik

С пятницы занимай, чтоб в понедельник на партсобрание с утра успеть.

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Турецкий парфюмер
Участие в движении будет добровольным

*принудительно добровольным

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ИгорьOK

А кто не захотел участвовать, тот кто???
Давайте хором дети!
ИНОАГЕ....

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Трогательный ключ

Zионеры

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Комсомольский калькулятор

VиZионеры

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Невидимый шмель

Заебал этот совкодрочер

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Yadra Balmo

Время, назад!

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Котицыд

Единствемная нормалбная детсковая органезация — Котицыд. И значьки хорошие:

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Комсомольский калькулятор
В качестве одного из основных кандидатов рассматривается Дамир Фаттахов. Он был капитаном команды КВН «Четыре татарина»

Одержать победу над капитаном команды КВН «95-й квартал» вы все равно не сможете

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Илья Журавлев
своего рода навигатор для детей и родителей

Родину и Путина люби, Омерику не люби, туалетом на улице гордись, а Макдональдс тебе не нужен, он же НЕ НАШ

Когда там страну переименуют уже?

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Пiгулка

«Добровольное» движение, не участвующие в котором будут считаться изгоями.

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Промышленный цветок

обряд посвящения путём поцелуя в пузо

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товста кiшка

Как же горестно за Россию. Она умрет. Сто процентов участие в подобной пионерской деятельности не будет добровольным для детей. Скорее добровольно-принудительным. Кто будет принуждать? Недалекие родители, учебные учреждения.

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Человек и пынеход

Какую там приставку выберут к «-югенд»?

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ЛуниТюнс

Только дети начали развиваться, так нет закопали все назад. Зачем капали

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Пищевой велосипед

еще какую хуйню вы придумаете

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Хрюнчик
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Sergei Timofeyev

https://www.youtube.com/watch?v=xxzpxRm9BdM

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abovo

Оставьте пионерок и комсомолок. Остальные не нужны.

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Клаус Шульце
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Клаус Шульце

Пронафталиненные совковые долбонавты, неспособные ничего построить, кроме сраного убогого совка.

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SEGA20000able

Кто-нибудь объясните им, что если они сделают все таким же, как в их молодости, то член от этого стоять снова не будет

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Тимурчик

член от этого стоять снова не будет, но терпилы начнут жить как в их молодости жили они)

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Mykhailo Makarov
Кто-нибудь объясните им

Почему кто-то снова должен делать это за тебя?

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HaroN R.I.P.ley

А субботники и поездки на картошку уже завезли, или это в следующем ДЛЦ планируется?

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Замечательный историк

Пионеры по сути скаутами были. Хотят возродить движение в России.

Скаутское движение
Скаутское движение (скаутство, скауты) (англ. scouting) — всемирное добровольное неполитическое…
ru.wikipedia.org
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Кот Мурчёный

Да не переживайте вы так, они опять все просрут

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Сергей Кузнецов

Да сколько же можно, были уже "Наши" со своими "рожь, овощи и стали одеваться лучше".

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