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The Guardian: Путин лично руководит российскими войсками в Украине на уровне «полковника или бригадного генерала» Статьи редакции

Издание ссылается на западные разведданные, подтверждений этому нет.

Владимир Путин и Валерий Герасимов

Владимир Путин участвует в командовании российской армией на территории Украины лично и принимает оперативные и тактические решения, в том числе на Донбассе, сообщает The Guardian со ссылкой на западную разведку и военных экспертов. Позже информацию подтвердили журналисты The Times.

Источники изданий отмечают, что президент якобы «тесно сотрудничает» с главой Генштаба Валерием Герасимовым — ранее украинские СМИ заявляли, что генерала отстранили от командования. The Guardian и The Times привели слова одного из военных источников, по которым Путин и Герасимов вместе принимают тактические решения «на уровне, который обычно ожидается от полковника или бригадного генерала».

Подробностей или подтверждений заявления источники не предоставили. По информации изданий, оценка участия Путина в военных действиях основана на полученных разведданных. В Кремле информацию не комментировали.

#новости #конфликтвукраине #путин

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91 комментарий
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гчк

микроменеджер в буквальном смысле

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Vas Tupovets

В войнушку играется, бля 🤦🏻

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Сергей Кузнецов

Откройте ему уже кто-то мир компьютерных игр. Может отъебется от всех.

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Lev Tolstoy

Плэйстейшн отключили же, приходится в реале

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3 комментария
Пищевой велосипед

орали всем пентагоном

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Трогательный ключ

Всей НАТОй

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7 комментариев
Трогательный ключ

Катает в цивку пацан

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Волшебный Филипп

Скорее в Europa Universalis.

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11 комментариев
Bink Orrie

сук, скоро, смотрю до фолыча докатаются...

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Нужный Валера

хорошее повтори и еще раз повтори

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1 комментарий
darxx13 .

Карту красит, только катка не задалась.

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ValenTiny

Я бы сказал, что это хорошая новость для Украины. Стратег из него так себе.

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Комсомольский калькулятор

Да и тактик

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8 комментариев
H8isGR8

«так себе стратег» захватил власть на 20 с хером лет

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3 комментария
Theoden
Владимир Путин участвует в командовании российской армией на территории Украины лично и принимает оперативные и тактические решения, в том числе на Донбассе

Вот что бывает, когда вместо профессионалов окружаешь себя холуями, которые профессионально умеют только кланяться тебе в ноги.

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Sergei Timofeyev

Вот что такое микроменеджмент в реальности.

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Драгтеатр

Это многое объясняет

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Комсомольский калькулятор

Какие же дегенераты на фотографии!

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Ясный кот

Так бля, если стрелки в арьергарде, то копейщиков надо ставить на флангах, чтобы кавалерия не влетела. Но тогда остаётся открытым фронт и пехота со щитами может зарашить. Таак, падажжи, ёбана~

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Комсомольский калькулятор

Также путин лично руководит созданием не имеющего аналогов в мире вооружения!

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Leo Galina

Анал Говнет - кстати, крутое название для какого-нибудь оборонного завода в Мордоре.

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3 комментария
испанский смех

И готовит наступление

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1 комментарий
Renox

Оно и видно

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Alex Dev

Тем быстрее поймёт, что он никакой управленец

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ИгорьOK

Эх... К сожалению:

Эффект Даннинга — Крюгера
Эффект Даннинга — Крюгера — метакогнитивное искажение у низкоквалифицированных людей: они делают…
ru.wikipedia.org
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Sergei Timofeyev

А, по-моему, очень даже... в битве против себя.

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Передовой турник

это хорошо, он же долбоеб.
эндер блядь недоделанный

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испанский смех

Может на уровне полевого командира?

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Sergei Timofeyev

он ни разу не прилетел, в отличие от Герасимова

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3 комментария
SEGA20000able

Вот почему его армия так прекрасно отрицательно наступает, а враг с позором бежит за ней

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Случайный поезд

И швец, и жнец, и на дуде игрец

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Владислав Хорев

Да и вообще пиздец

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no negative

Руководитель он так себе получается. Хотя стоп, что нового?

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olsen

Прямо со своего горшка

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Moo Zaart

Многое прояснилось

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Маке

Типа Сталин 🤣🤣🤣

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Егор Павлюк

Установите ему уже Цивилизацию.

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fdffd fdffd

И это разумно. Путин-это человек, или точнее сказать Явление, обладающее навыками Наполеона, Ганнибала, Цезаря и Александра Македонского в одном флаконе. Горжусь!

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Andvart

Причем околовластные же деды говорят что компигры делают подростков жестокими

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Times Roman
подтверждений этому нет

Ну и нахуя тогда про это писать?

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Azariah Kyras

Операция не до сих пор не закончилась, потому что Путин был не в курсе? Сейчас он лично всё исправит?

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Brodo
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Andvart

В общем-то, если наложить качество управления и развитие (стагнацию) страны за >20 лет на качество того чего нельзя называть, то звучит очень правдоподобно

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Промышленный цветок

На уровне полуполковника

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Американский магнит

О, он оказывается просто играет в стратегию без компьютера

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Уличный Петя

вполне допускаю. естественно управление происходит путем передачи папочек, где во входящих всё хорошо и одни победы.

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Семён Свалов

Вот это новость! Это ж не так, что для выравнивания дороги грейдером (про асфальт никто не мечтает даже, хотя б чтоб на УАЗике проехать) люди звонят и пишут в администрацию презика...

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Ktachik

Ещё в питерских дворах Володю научили: «Война — хуйня, Вова, главное — манёвры».

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Dynamo A

Ну оно и видно

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DyaDyaWoWa

Крыса сливается при раше.

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Roman Sergeevich

он так и аркадага переплюнет
хуила ссаная

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