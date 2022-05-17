Издание ссылается на западные разведданные, подтверждений этому нет.

Владимир Путин и Валерий Герасимов

Владимир Путин участвует в командовании российской армией на территории Украины лично и принимает оперативные и тактические решения, в том числе на Донбассе, сообщает The Guardian со ссылкой на западную разведку и военных экспертов. Позже информацию подтвердили журналисты The Times.

Источники изданий отмечают, что президент якобы «тесно сотрудничает» с главой Генштаба Валерием Герасимовым — ранее украинские СМИ заявляли, что генерала отстранили от командования. The Guardian и The Times привели слова одного из военных источников, по которым Путин и Герасимов вместе принимают тактические решения «на уровне, который обычно ожидается от полковника или бригадного генерала».

Подробностей или подтверждений заявления источники не предоставили. По информации изданий, оценка участия Путина в военных действиях основана на полученных разведданных. В Кремле информацию не комментировали.