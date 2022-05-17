The Guardian: Путин лично руководит российскими войсками в Украине на уровне «полковника или бригадного генерала» Статьи редакции
Издание ссылается на западные разведданные, подтверждений этому нет.
Владимир Путин участвует в командовании российской армией на территории Украины лично и принимает оперативные и тактические решения, в том числе на Донбассе, сообщает The Guardian со ссылкой на западную разведку и военных экспертов. Позже информацию подтвердили журналисты The Times.
Источники изданий отмечают, что президент якобы «тесно сотрудничает» с главой Генштаба Валерием Герасимовым — ранее украинские СМИ заявляли, что генерала отстранили от командования. The Guardian и The Times привели слова одного из военных источников, по которым Путин и Герасимов вместе принимают тактические решения «на уровне, который обычно ожидается от полковника или бригадного генерала».
Подробностей или подтверждений заявления источники не предоставили. По информации изданий, оценка участия Путина в военных действиях основана на полученных разведданных. В Кремле информацию не комментировали.
микроменеджер в буквальном смысле
В войнушку играется, бля 🤦🏻
Откройте ему уже кто-то мир компьютерных игр. Может отъебется от всех.
Плэйстейшн отключили же, приходится в реале
орали всем пентагоном
Всей НАТОй
Катает в цивку пацан
Скорее в Europa Universalis.
сук, скоро, смотрю до фолыча докатаются...
хорошее повтори и еще раз повтори
Карту красит, только катка не задалась.
Я бы сказал, что это хорошая новость для Украины. Стратег из него так себе.
Да и тактик
«так себе стратег» захватил власть на 20 с хером лет
Вот что бывает, когда вместо профессионалов окружаешь себя холуями, которые профессионально умеют только кланяться тебе в ноги.
Вот что такое микроменеджмент в реальности.
Это многое объясняет
Какие же дегенераты на фотографии!
Так бля, если стрелки в арьергарде, то копейщиков надо ставить на флангах, чтобы кавалерия не влетела. Но тогда остаётся открытым фронт и пехота со щитами может зарашить. Таак, падажжи, ёбана~
Также путин лично руководит созданием не имеющего аналогов в мире вооружения!
Анал Говнет - кстати, крутое название для какого-нибудь оборонного завода в Мордоре.
И готовит наступление
Оно и видно
Тем быстрее поймёт, что он никакой управленец
Эх... К сожалению:
А, по-моему, очень даже... в битве против себя.
это хорошо, он же долбоеб.
эндер блядь недоделанный
Может на уровне полевого командира?
он ни разу не прилетел, в отличие от Герасимова
Вот почему его армия так прекрасно отрицательно наступает, а враг с позором бежит за ней
И швец, и жнец, и на дуде игрец
Да и вообще пиздец
Руководитель он так себе получается. Хотя стоп, что нового?
Прямо со своего горшка
Многое прояснилось
Типа Сталин 🤣🤣🤣
Установите ему уже Цивилизацию.
И это разумно. Путин-это человек, или точнее сказать Явление, обладающее навыками Наполеона, Ганнибала, Цезаря и Александра Македонского в одном флаконе. Горжусь!
Причем околовластные же деды говорят что компигры делают подростков жестокими
Ну и нахуя тогда про это писать?
Операция не до сих пор не закончилась, потому что Путин был не в курсе? Сейчас он лично всё исправит?
В общем-то, если наложить качество управления и развитие (стагнацию) страны за >20 лет на качество того чего нельзя называть, то звучит очень правдоподобно
На уровне полуполковника
О, он оказывается просто играет в стратегию без компьютера
вполне допускаю. естественно управление происходит путем передачи папочек, где во входящих всё хорошо и одни победы.
Вот это новость! Это ж не так, что для выравнивания дороги грейдером (про асфальт никто не мечтает даже, хотя б чтоб на УАЗике проехать) люди звонят и пишут в администрацию презика...
Ещё в питерских дворах Володю научили: «Война — хуйня, Вова, главное — манёвры».
Ну оно и видно
Крыса сливается при раше.
он так и аркадага переплюнет
хуила ссаная