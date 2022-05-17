«Кавказ.Реалии»: власти южных и северокавказских регионов России потратили около 30 миллионов рублей на VPN-сервисы Статьи редакции
Больше всего потратили в Волгоградской области.
С начала военных действий в Украине власти Юга и Северного Кавказа России разметили на сайте госзакупок около 20 тендеров на более чем 30 миллионов рублей на закупку сервисов VPN. Внимание на это обратили «Кавказ.Реалии».
Самый крупный тендер разместил комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. VPN должны предоставить 53 отделениям многофункциональных центров. Общая стоимость контракта — 9,3 миллиона рублей.
Крупные тендеры также разместили центр обеспечения и управления временной оперативной группировкой органов и подразделений МВД в Северной Осетии (8,7 миллиона рублей) и государственное казённое учреждение «Региональный центр организации закупок» Астраханской области (2,8 миллиона рублей).
Бля... зачем вы этот пиздец сюда несёте? VPN нужен не для обхода блокировок сайтов, а для объединения сетей и обеспечения безопасности.
Если вас остановили на улице и потребовали показать телефон, просто скажите:
"VPN нужен не для обхода блокировок сайтов, а для объединения сетей и обеспечения безопасности."
Я уточню: для чего? Поверьте, обычно на этом можно закончить всё. Если переходит в плоскость 19.3 КоАП (что не поверю, так как 80% долбоёбы на местах), то доказательной базы не будет.
Во вторых, я всё-таки где-то около IT кручусь и бухаю, поэтому на телефоне есть VPN для доступа в домашнюю сеть, объединяющей 2 квартиры и дом.
Откуда такая уверенность, что там про корпоративный ВПН
А как насчёт, чтобы применять своё... Или перевелись на Руси добры-айтишники?
Ведь, платят за чужие сервисы немало.. Деньгами налогоплательщиков
А что своё применять? У них есть IT специалисты? Тот же OpenVPN для многих труден.