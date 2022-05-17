Apple обновила правила продления подписок в App Store: разработчики могут брать больше денег без согласия пользователей Статьи редакции
В определённых случаях.
До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке. Теперь подписка будет автоматически продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента, объявила Apple.
Автоматическое продление будет применяться при определённых условиях: повышение цены происходит не чаще раза в год, не превышает пяти долларов и 50% от стоимости месячной подписки или 50 долларов и 50% — от годовой. В иных случаях пользователь должен согласиться на новую цену.
При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении.
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Ну тогда норм.
- Почему подписка выросла на 2000р и меня не уведомили?
- Мы уведомили! Информация была размещена на двадцатой странице истории изменений на нашем сайте!
Не, там всё чётко прописано.
ссылочку на док дай*
нихуясе ты весь пост прочитал
я думал тут в комментах будут порвавшиеся вчерашние либертарианцы
Лох..посты читает
Достаточно три раза сказать прекс фекс кекс ..цены повышаются.
Не выходя из офиса.
ну судя по концовке, заголовок более жопоразрывный чем есть на самом деле)
так-то ничего особо страшного
Сомневаюсь что так во всех странах делать можно. ЕС по традиции выебет за такую практику
С чего вдруг? Частная фирма - частные условия договоров... Не нравится - не соглашайся
Хахах. тоесть мяу
Просто очень деньги нужны
только если разработчику очень нужно
Мы сам не местные..как говорится.
Вива ПлейМаркет