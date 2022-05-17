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vc.ru

Apple обновила правила продления подписок в App Store: разработчики могут брать больше денег без согласия пользователей Статьи редакции

В определённых случаях.

До этого, если цена увеличивалась, пользователи должны были заранее согласиться на новые условия, чтобы не потерять доступ к подписке. Теперь подписка будет автоматически продлеваться без дополнительных действий со стороны клиента, объявила Apple.

Автоматическое продление будет применяться при определённых условиях: повышение цены происходит не чаще раза в год, не превышает пяти долларов и 50% от стоимости месячной подписки или 50 долларов и 50% — от годовой. В иных случаях пользователь должен согласиться на новую цену.

При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях — например, по электронной почте, push-уведомлением или в приложении.

#новости #apple

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16 комментариев
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Всякий самолет
При этом разработчик в любом случае должен будет заранее уведомить пользователя об изменениях

Ну тогда норм.

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ИгорьOK

- Почему подписка выросла на 2000р и меня не уведомили?
- Мы уведомили! Информация была размещена на двадцатой странице истории изменений на нашем сайте!

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Всякий самолет

Не, там всё чётко прописано.

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испанский смех

ссылочку на док дай*

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Всякий самолет
https://help.apple.com/app-store-connect/#/devc98…
https://help.apple.com/app-store-connect/#/devc9870599e
help.apple.com
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Максоний

нихуясе ты весь пост прочитал
я думал тут в комментах будут порвавшиеся вчерашние либертарианцы

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Dmytry Kovalsky

Лох..посты читает

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Dmytry Kovalsky

Достаточно три раза сказать прекс фекс кекс ..цены повышаются.
Не выходя из офиса.

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Donnie Darko

ну судя по концовке, заголовок более жопоразрывный чем есть на самом деле)
так-то ничего особо страшного

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ayy

Сомневаюсь что так во всех странах делать можно. ЕС по традиции выебет за такую практику

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Yelena Clever

С чего вдруг? Частная фирма - частные условия договоров... Не нравится - не соглашайся

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Dmytry Kovalsky

Хахах. тоесть мяу

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Промышленный цветок

Просто очень деньги нужны

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Андрей Лагутин

только если разработчику очень нужно

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Dmytry Kovalsky

Мы сам не местные..как говорится.

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Yelena Clever

Вива ПлейМаркет

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