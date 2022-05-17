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Россия и Украина прекратили переговоры Статьи редакции

Это подтвердили обе стороны конфликта.

Переговоры России и Украины не идут. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, Киев практически вышел из переговорного процесса и не дал ответ на российский проект мирного договора.

Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил заявление Руденко. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский»,— сказал Подоляк. Он добавил, что Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина»

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая. Он заявил, что «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот». «Они каждый день меняют свою позицию», — уточнил Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 мая заявил, что позиция Киева в ходе переговоров ужесточается, поскольку Вооружённые силы «демонстрируют успехи на поле боя». По его словам, российская сторона не желает ни о чем договариваться. Позже Кулеба также отметил, что Украина не согласится на отчуждение территорий страны.

#новости #конфликтнаукраине

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101 комментарий
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Всякий самолет
Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина»

Всё правильно. Там уже лица и нет, нечего сохранять. Насильник и убийца.

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Турецкий парфюмер

Крипово

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Трогательный ключ

АСВАБАДИТЕЛ

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1 комментарий
BigRichardRichardson
Насильник и убийца.

В смысле? Путин — миротворец, спасающий оболваненных украинцев от насильников и убийц

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2 комментария
KingOfTheDivan

Оставшиеся программисты

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Alex Pushkin

ага, те кто уехали уже вернулись, когда поняли, что они никому нахуй не нужны.

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19 комментариев
Рондо

Инженеры туда же 😉

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2 комментария
ДЕДос Атака
Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина»

вот этого точно не надо делать, надо ебашить чтобы от этого лица ничего не осталось

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Theoden

Проблема в том, что не ясно как это осуществить в случае с Крымом и ЛДНР, которые отвоевать будет стоит огромных потерь.

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20 комментариев
Уютный Багажник

С террористами переговоров не ведут. Путин пнх.

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Bruno Traven

Пока что ты главный популист этого ресурса

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5 комментариев
Wonderful Semen

А как же Талибан?
Ах, да, точно. Это не террористы. А если даже и террористы по закону, то на деле деловые партнеры.

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Sir Leijenteiri

Стыдно признавать, но в первую неделю войны, сидя в ванной я думал...Думал, что пусть будет подписан мирный договор, пусть в Крыму пройдет *референдум* с наблюдателями из разных стран, да и пусть урелугируется ДНР/ЛНР. Т.е. и не отдать территории, но чтобы...чтобы Украина осталась целой, а население не бомбили.

Теперь же, покинув убежище и выйдя в свет, моя даже собственная риторика изменилась. Ничего не нужно отдавать, а защищать и возвращать свои территории и людей. А это еще до Ирпения и Бучи...после, так и вовсе закрепилась. Уверен, что военные, увидев тот ужас, сами готовы идти до самого последнего дня, до победы с возвращением всех территорий. Поэтому мирного договора на условиях РФ точно не будет.

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Glorious

Аналогично. В первый день войны была неразбериха и страх. Армия России казалась непреодолимой. Но сейчас все увидели, что эти чмони могут только массой давить.

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4 комментария
Промышленный цветок

и, как мне кажется, модератором будет Сторож

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Lockheed Martin Goose F-45

Или санитар

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Бесконечный звук

Ну все правильно, надо отбиваться и двигаться на Москву, какие к черту переговоры с оккупантами

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Перпендикулярный ТЖ

не надо а Москву, пусть сами освобождаются

Хотя Кремль конечно я бы хотел увидеть горящим

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7 комментариев
Кусок Бордюра

Макрон предложил сохранить Путину лицо, Зеленский предложил развалить Путину еб*ло.

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Перпендикулярный ТЖ

Спасите Азовсталь и шлите Путина нахуй открыто в прямом эфире, чмоня все равно ни на что не способен кроме убийства мирных жителей

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Депутат миллионов

Так уже ж всё?

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттащили на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это совершенно изменило ход войны", — Михаил Подоляк.

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2 комментария
базований кавун
чтобы сохранить лицо Путина

а что там сохранять? оно уже в говне

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Glorious

Сохранить говну на лице.

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испанский смех

Нет, всем нравится, рейтинг 80%

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Потенциальный цветок

Вообще интересно, казалось бы, воюют две страны, но президенты еще ни разу не встретились лицом к лицу. Даже просто переговоров первых лиц не было, все какие то представители бегают...

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Artem IQ

Зеленыч давно пыню зовёт. Но, (сюрприииз), тот ссытся придти побазарить.

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Petr Friendship

Думаю зеля всегда готов, хоть в Москву приехать, в отличии от... Даже за свой кмлометрвоый стол, под землёй за километр за сцыт встретиться с зелей

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Тимурчик

Что толку от этих переговоров? Только при разгроме одной из сторон будут переговоры (как были Минские соглашения), либо при капитуляции одной из сторон. Других вариантов уже нет.

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Glorious

Никаких переговоров с террористами, всё верно. Только освобождение своих территорий.

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Yggdrasil

Странно, что украинцы не сделали этого еще после первых переговоров

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Лим Кирсанов

ну Украина предложила рф компромисс (от которого украинцы были не в восторге), верните все взад на 23.02 и давайте договариваться дипломатически, те сперва начали обсуждать вопросики, но получив громкое АРРРЯ от россиян - встали в залупу. ну и все.

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Андрей Лагутин

если не включите вебку обратно, мы запишем войс

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SP
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Рондо

Че-то не вовремя. А как же ребята с азовстали?

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Glorious

Возможно, из-за этого и отменили переговоры, т.к Зеленский писал, что если им что-то сделают, то переговоров не будет.

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Роман

РФ не хотят их обменивать

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Dmytry Kovalsky

С наркоманами невозможно общаться.
У них там тонны кокса в обычно консульстве.
А сколько его в Кремле ?
Полные подвалы небось

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Тимурчик

А красиво Шольц и Макрон придумали, сохранить лицо Путину :D

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Alew Red

Вообще то это плохая новость. В 22 веке все нужно решать за столом переговоров, а не ведя войны. Худой мир лучше доброй ссоры.

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