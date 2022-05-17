Это подтвердили обе стороны конфликта.

Переговоры России и Украины не идут. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, Киев практически вышел из переговорного процесса и не дал ответ на российский проект мирного договора.

Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил заявление Руденко. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский»,— сказал Подоляк. Он добавил, что Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина»

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая. Он заявил, что «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот». «Они каждый день меняют свою позицию», — уточнил Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 мая заявил, что позиция Киева в ходе переговоров ужесточается, поскольку Вооружённые силы «демонстрируют успехи на поле боя». По его словам, российская сторона не желает ни о чем договариваться. Позже Кулеба также отметил, что Украина не согласится на отчуждение территорий страны.