Россия и Украина прекратили переговоры Статьи редакции
Это подтвердили обе стороны конфликта.
Переговоры России и Украины не идут. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
По его словам, Киев практически вышел из переговорного процесса и не дал ответ на российский проект мирного договора.
Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил заявление Руденко. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский»,— сказал Подоляк. Он добавил, что Украина не собирается отдавать что-либо, «чтобы сохранить лицо Путина»
Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая. Он заявил, что «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот». «Они каждый день меняют свою позицию», — уточнил Песков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 мая заявил, что позиция Киева в ходе переговоров ужесточается, поскольку Вооружённые силы «демонстрируют успехи на поле боя». По его словам, российская сторона не желает ни о чем договариваться. Позже Кулеба также отметил, что Украина не согласится на отчуждение территорий страны.
Всё правильно. Там уже лица и нет, нечего сохранять. Насильник и убийца.
Крипово
АСВАБАДИТЕЛ
В смысле? Путин — миротворец, спасающий оболваненных украинцев от насильников и убийц
Оставшиеся программисты
ага, те кто уехали уже вернулись, когда поняли, что они никому нахуй не нужны.
Инженеры туда же 😉
вот этого точно не надо делать, надо ебашить чтобы от этого лица ничего не осталось
Проблема в том, что не ясно как это осуществить в случае с Крымом и ЛДНР, которые отвоевать будет стоит огромных потерь.
С террористами переговоров не ведут. Путин пнх.
Пока что ты главный популист этого ресурса
А как же Талибан?
Ах, да, точно. Это не террористы. А если даже и террористы по закону, то на деле деловые партнеры.
Стыдно признавать, но в первую неделю войны, сидя в ванной я думал...Думал, что пусть будет подписан мирный договор, пусть в Крыму пройдет *референдум* с наблюдателями из разных стран, да и пусть урелугируется ДНР/ЛНР. Т.е. и не отдать территории, но чтобы...чтобы Украина осталась целой, а население не бомбили.
Теперь же, покинув убежище и выйдя в свет, моя даже собственная риторика изменилась. Ничего не нужно отдавать, а защищать и возвращать свои территории и людей. А это еще до Ирпения и Бучи...после, так и вовсе закрепилась. Уверен, что военные, увидев тот ужас, сами готовы идти до самого последнего дня, до победы с возвращением всех территорий. Поэтому мирного договора на условиях РФ точно не будет.
Аналогично. В первый день войны была неразбериха и страх. Армия России казалась непреодолимой. Но сейчас все увидели, что эти чмони могут только массой давить.
и, как мне кажется, модератором будет Сторож
Или санитар
Ну все правильно, надо отбиваться и двигаться на Москву, какие к черту переговоры с оккупантами
не надо а Москву, пусть сами освобождаются
Хотя Кремль конечно я бы хотел увидеть горящим
Макрон предложил сохранить Путину лицо, Зеленский предложил развалить Путину еб*ло.
Спасите Азовсталь и шлите Путина нахуй открыто в прямом эфире, чмоня все равно ни на что не способен кроме убийства мирных жителей
Так уже ж всё?
"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттащили на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это совершенно изменило ход войны", — Михаил Подоляк.
а что там сохранять? оно уже в говне
Сохранить говну на лице.
Нет, всем нравится, рейтинг 80%
Вообще интересно, казалось бы, воюют две страны, но президенты еще ни разу не встретились лицом к лицу. Даже просто переговоров первых лиц не было, все какие то представители бегают...
Зеленыч давно пыню зовёт. Но, (сюрприииз), тот ссытся придти побазарить.
Думаю зеля всегда готов, хоть в Москву приехать, в отличии от... Даже за свой кмлометрвоый стол, под землёй за километр за сцыт встретиться с зелей
Что толку от этих переговоров? Только при разгроме одной из сторон будут переговоры (как были Минские соглашения), либо при капитуляции одной из сторон. Других вариантов уже нет.
Никаких переговоров с террористами, всё верно. Только освобождение своих территорий.
Странно, что украинцы не сделали этого еще после первых переговоров
ну Украина предложила рф компромисс (от которого украинцы были не в восторге), верните все взад на 23.02 и давайте договариваться дипломатически, те сперва начали обсуждать вопросики, но получив громкое АРРРЯ от россиян - встали в залупу. ну и все.
если не включите вебку обратно, мы запишем войс
Че-то не вовремя. А как же ребята с азовстали?
Возможно, из-за этого и отменили переговоры, т.к Зеленский писал, что если им что-то сделают, то переговоров не будет.
РФ не хотят их обменивать
С наркоманами невозможно общаться.
У них там тонны кокса в обычно консульстве.
А сколько его в Кремле ?
Полные подвалы небось
А красиво Шольц и Макрон придумали, сохранить лицо Путину :D
Вообще то это плохая новость. В 22 веке все нужно решать за столом переговоров, а не ведя войны. Худой мир лучше доброй ссоры.