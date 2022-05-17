Глава Минцифры заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян — он определил цифру по SIM-картам Статьи редакции
Операторы проанализировали, сколько российских SIM-карт «покинули» Россию с начала вооружённого конфликта с Украиной и сколько вернулись.
- О возвращении большинства людей, уехавших из России после начала «спецоперации», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне «Новые горизонты», пишет РБК.
- Ведомство в середине мая получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось. Кроме соотношения в процентах Шадаев не привёл конкретных данных.
- Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.
- По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.
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"80% вернулись", "80% доверяют путину", "80% поддерживают спецоперацию"
Всегда 80%
Правило Парето
80% целей будет достигнуто.
Пытались построить СССР-2.0 построили РФ - 80% готово
В Чечнею 98 % вернулись
До сих пор в ахуе с таких царских подарков.
Лапши много - главное, успеть навесить на нужные уши
В чём, надеюсь, он преуспел
Через 3 месяца неиспользования симки некоторые операторы перепродают номера
предположу что они всё таки смотрят не по номеру телефона, а по айдишнику самой симки ( вдруг они умные )
3 месяца назад было 17 февраля
У меня 5 лет симка зарубежом, получаю иногда смс и закидываю на баланс рублей по 100, тариф посекундный.
кручу верчу запутать хочу
Да срать я хотел на ипотеку и отсрочку. Не получается у меня оффер выловить просто
Аутотренинг государственного масштаба.
Пиздабол
чтобы стать хорошим спецом , надо поработать , ну скажем лет 5 , чтоб так окрепнуть. то есть отсрочка то по сути толком и не применится, так как старше 27 будешь ( хорошие прогеры в 22 это сразу лол кек чебурек иди нахуй ок )) . а если ты в запасе, так как бы там похуй айтишник ты или нет
Ну и хорошо.
А откуда инфа? Дайте ссылочку пож
Инфа была же, что российские симки отключили? Или включили обратно, чтобы прослушивать?
персональные данные
не, не слышал
Обезличенные же
да, именно поэтому
"Оформил ипотеку" - неплохой эвфемизм для посадки, в копилку к хлопкам и отрицательному росту. На 5, 10 или 15 лет, удобно.
вернулись, чтобы получить документы и свалить с концами
неайтишники, всякие журналисты, эксперты, певцы ртом и другими местами, прочие мастера церемоний с удивлением обнаружили, что за пределами россиюшки они и нахуй никому не нужны. на всех отцов и матерей русской демократии грантов не напасешься.
Так вроде по приезду новые симки покупают? :) старые блокируют ибо счётчик за услуги снимают.кстати отсрочка от армии и освобождение от службы армии это разные понятия (в случае мобилизации не фига не спасёт) ... Льготная ипотека? Ну такое себе
Условия льготной ипотеки для IT-специалистов:
ставка — 5% (регионы могут субсидировать ставку);
размер кредита: 18 млн руб. — для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов;
возраст — от 22 до 44 (включительно) лет;
доходы — 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников, 100 тыс. руб. в месяц для всех остальных регионов( в государственном учереждении в мухосранске сисадмину обещают 40 тыс зарплату))))
размер первоначального взноса — от 15% стоимости объекта;
срок кредитования — до 30 лет;
срок действия программы — до 31 декабря 2024 года.
У меня большинство уехавших знакомых действительно вернулись, не у всех получилось
Думаю, цифра не слишком далека от правды - многие в панике свалили без оффера, без документов, без плана действий, с незакрытыми кредитами и под страхом метафорического ГУЛАГа в голове ("а вдруг всё перекроют и я помру!"). Зато у них теперь есть опыт для второго захода, что тоже неплохо.
х.3., но Айтишники не возвращаются - это факт. Заявляю как айтишник, который при этом помогает искать людей в РФ/РБ на релокейт, и желающих дохрена (гораздо больше чем было до 24 февраля).
короче покупайте новые симки в таких случаях
Опыт оптимистичных армейских докладов похоже не усвоен
Ебаный пиздец, вот это анаЛитика
И что плохого? Выдать желаемое за действительное - зачастую единственный вариант прожить в этой богадельне
Выдавание желаемого за действительное - это причина, по которой мы в этом пиздеце оказались.
Вернувшимся по 5 лет теперь
все хорошо, прекрасная маркиза
а когда цены на жилье в тбилиси тогда упадут?
тонко намекает на количество потерь?
@Новости
80% от двухсот тысяч российских солдат, которые выехали за пределы Российской Федерации до 24.02.2022, вернулись с симкартами Российской Федерации в Российскую Федерацию. Бинго.
Пусть это еблан ведёт свою статистику по коментам на tj.
Слили базу, мошенники восстановили симки и пытаются спиздить деньги?