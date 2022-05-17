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Глава Минцифры заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян — он определил цифру по SIM-картам Статьи редакции

Операторы проанализировали, сколько российских SIM-карт «покинули» Россию с начала вооружённого конфликта с Украиной и сколько вернулись.

  • О возвращении большинства людей, уехавших из России после начала «спецоперации», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне «Новые горизонты», пишет РБК.
  • Ведомство в середине мая получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось. Кроме соотношения в процентах Шадаев не привёл конкретных данных.
  • Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.
  • По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.

#новости #технологии #конфликтвукраине

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59 комментариев
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Комсомольский калькулятор

"80% вернулись", "80% доверяют путину", "80% поддерживают спецоперацию"

Всегда 80%

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господин Эдик

Правило Парето

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1 комментарий
Денис Пронин

80% целей будет достигнуто.

Пытались построить СССР-2.0 построили РФ - 80% готово

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TOMYMM

В Чечнею 98 % вернулись

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Ясный кот
остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.

До сих пор в ахуе с таких царских подарков.

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испанский смех
Глава Минцифры считает, что ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.
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Револьвер

Лапши много - главное, успеть навесить на нужные уши
В чём, надеюсь, он преуспел

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1 комментарий
бєндєровєц родрігес

Через 3 месяца неиспользования симки некоторые операторы перепродают номера

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Пищевой велосипед

предположу что они всё таки смотрят не по номеру телефона, а по айдишнику самой симки ( вдруг они умные )

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1 комментарий
Сергей Панфилов

3 месяца назад было 17 февраля

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1 комментарий
Корпоративный лолипоп

У меня 5 лет симка зарубежом, получаю иногда смс и закидываю на баланс рублей по 100, тариф посекундный.

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3 комментария
испанский смех

кручу верчу запутать хочу

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Glory to Ukraine
практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам

Да срать я хотел на ипотеку и отсрочку. Не получается у меня оффер выловить просто

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Истинный франт

Аутотренинг государственного масштаба.

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Закрытый Кирилл

Пиздабол

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Пищевой велосипед
ИT-специалисты, в том числе «практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.

чтобы стать хорошим спецом , надо поработать , ну скажем лет 5 , чтоб так окрепнуть. то есть отсрочка то по сути толком и не применится, так как старше 27 будешь ( хорошие прогеры в 22 это сразу лол кек чебурек иди нахуй ок )) . а если ты в запасе, так как бы там похуй айтишник ты или нет

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Masha Kovalyova

Ну и хорошо.

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Денис Пронин

А откуда инфа? Дайте ссылочку пож

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Explosive Magic

Инфа была же, что российские симки отключили? Или включили обратно, чтобы прослушивать?

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Бесконечный звук
он определил цифру по SIM-картам
персональные данные

не, не слышал

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Закрытый Кирилл

Обезличенные же

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4 комментария
Круглый парфюмер
«практически весь костяк из крупных компаний», остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и праве на льготную ипотеку.

да, именно поэтому

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Волшебный Филипп

"Оформил ипотеку" - неплохой эвфемизм для посадки, в копилку к хлопкам и отрицательному росту. На 5, 10 или 15 лет, удобно.

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1 комментарий
И В

вернулись, чтобы получить документы и свалить с концами

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k. schatz

неайтишники, всякие журналисты, эксперты, певцы ртом и другими местами, прочие мастера церемоний с удивлением обнаружили, что за пределами россиюшки они и нахуй никому не нужны. на всех отцов и матерей русской демократии грантов не напасешься.

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Пятая колонка

Так вроде по приезду новые симки покупают? :) старые блокируют ибо счётчик за услуги снимают.кстати отсрочка от армии и освобождение от службы армии это разные понятия (в случае мобилизации не фига не спасёт) ... Льготная ипотека? Ну такое себе

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Пятая колонка

Условия льготной ипотеки для IT-специалистов:
ставка — 5% (регионы могут субсидировать ставку);
размер кредита: 18 млн руб. — для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов;
возраст — от 22 до 44 (включительно) лет;
доходы — 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников, 100 тыс. руб. в месяц для всех остальных регионов( в государственном учереждении в мухосранске сисадмину обещают 40 тыс зарплату))))
размер первоначального взноса — от 15% стоимости объекта;
срок кредитования — до 30 лет;
срок действия программы — до 31 декабря 2024 года.

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4 комментария
удалился с рейтингом 7777

У меня большинство уехавших знакомых действительно вернулись, не у всех получилось

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Just Whatever

Думаю, цифра не слишком далека от правды - многие в панике свалили без оффера, без документов, без плана действий, с незакрытыми кредитами и под страхом метафорического ГУЛАГа в голове ("а вдруг всё перекроют и я помру!"). Зато у них теперь есть опыт для второго захода, что тоже неплохо.

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darkAlert

х.3., но Айтишники не возвращаются - это факт. Заявляю как айтишник, который при этом помогает искать людей в РФ/РБ на релокейт, и желающих дохрена (гораздо больше чем было до 24 февраля).

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Пищевой велосипед

короче покупайте новые симки в таких случаях

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Закрытый Кирилл

Опыт оптимистичных армейских докладов похоже не усвоен

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Поросенок Петр
он определил цифру по SIM-картам

Ебаный пиздец, вот это анаЛитика

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Револьвер

И что плохого? Выдать желаемое за действительное - зачастую единственный вариант прожить в этой богадельне

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Slartibartfast

Выдавание желаемого за действительное - это причина, по которой мы в этом пиздеце оказались.

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Антон Лисин

Вернувшимся по 5 лет теперь

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гчк

все хорошо, прекрасная маркиза

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Передовой турник

а когда цены на жилье в тбилиси тогда упадут?

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Dan

тонко намекает на количество потерь?

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Турецкий парфюмер
Он определил «цифру» по SIM-картам

@Новости

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Dmitry Morenov

80% от двухсот тысяч российских солдат, которые выехали за пределы Российской Федерации до 24.02.2022, вернулись с симкартами Российской Федерации в Российскую Федерацию. Бинго.

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aliftin

Пусть это еблан ведёт свою статистику по коментам на tj.

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Гражданин постиронии

Слили базу, мошенники восстановили симки и пытаются спиздить деньги?

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