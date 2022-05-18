Новости

Bloomberg: Турция выставила требования в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Статьи редакции

Страна требует снять эмбарго на поставки оружия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой турецких высокопоставленных источников. Турция требует:

  • Возвращения в программу подготовки пилотов F-35 и снятия санкций за закупку российских C-400;
  • Признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической организацией;

  • Снятие Швецией и Финляндией ограничений на поставку ей оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии.

По словам источников агентства, официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка, которую турецкое руководство не хотело бы повторить со Швецией и Финляндией.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.

#новости #нато #турция

2211 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
88 комментариев
Написать комментарий...
Печеньки Госдепа

Не,ну понятно было что пердоган придумает тему с курдами,очень удобно и к месту. Но не беда. Предлагаю бритам и янкам заключить двух/трехсторонние военные союзы со Швецией и Финляндией, без вхождения их в НАТО.

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Спасибо, мы рассмотрим ваше предложение

Ответить
Развернуть ветку
Организованный бокал
Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций

Шта?

Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

ну как бы да) в швеции особенно, там чуть ли не самое популярное имя мухамед, эта странна активно беженцев принимала а среди них добрая треть терроры

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Vas Tupovets
Признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической организацией

Это главная причина, почему Эрдоган упирается. Всё остальное - мелочи.
.
И этого никогда не произойдёт. А значит Швеция и Финляндия не войдут в НАТО.

Ответить
Развернуть ветку
Senya

В чем проблема слить курдов

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Клинический Паша

Думаю договорятся. Запомню этот твит

Ответить
Развернуть ветку
Роман Яремчук

или просто турков выгонят из нато

Ответить
Развернуть ветку
23 комментария
Неподвижный бас

Чё это вдруг.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Турок прогнут, они просят лошадь, чтобы получить ишака в итоге.

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Кому война, а кому мать родна (с).
В результате этой [спецоперации] вообще есть проигравшие стороны, кроме России?

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Про Россию тоже еще не всё закончилось. Не факт, что она в проигрыше

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Cлоновьи хоботы

В выигрыше все кто не участвует в войне, остальные соответственно в проигрыше.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Yggdrasil

Эрдоган тоже в своем манямирке застрял. Но из-за того, что у Турции свои интересы на Ближнем востоке ей приходится вот такую xyйню вытворять.
Смотрим сериальчик дальше. В следующей серии: шведы с финнами посылают на хуй Турцию и весь НАТО и начинают наращивать производство или закупку оборонительного оружия. Когда всё это говно двинется на запад (если двинется вообще) шведы с финнами займут нейтральную позицию как шведы во Второй мировой и будут сидеть охуевать.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шаповалов
Ответить
Развернуть ветку
Andy

Право вето рак полный, нельзя допускать чтобы 1 из множества членов союза выдвигал требования которые неприемлемы для остальных. Нужен хотя бы процентный порог принятия, а то такие абузы будут бесконечно твориться.

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Хорошо, передам руководству НАТО. Ведь аноним Andy, конечно же, умнее опытных политиков и генералов

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Angel Predochranitel
официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка,

Русским и украинцам до греко-турецких срачей еще далеко

Ответить
Развернуть ветку
Квадратный велосипед

а зачем нато турция

Ответить
Развернуть ветку
Tata Kindred

А Турцию можно исключить из НАТО?

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

Можно, но тогда она начнёт беженцев в Европу пропускать по полной.

Ответить
Развернуть ветку
Соросята спасают Темнова

А когда там выборы в Турции? Там же тоже беда в стране с экономикой и свободами

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолет

Да. Инфляция плавно переходит от галопирующей к гиперинфляции

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Турция стонкс

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 88 комментариев
null