Страна требует снять эмбарго на поставки оружия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой турецких высокопоставленных источников. Турция требует:

Возвращения в программу подготовки пилотов F-35 и снятия санкций за закупку российских C-400;

Признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической организацией;



Снятие Швецией и Финляндией ограничений на поставку ей оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии.

По словам источников агентства, официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка, которую турецкое руководство не хотело бы повторить со Швецией и Финляндией.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.