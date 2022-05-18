Bloomberg: Турция выставила требования в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Статьи редакции
Страна требует снять эмбарго на поставки оружия.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой турецких высокопоставленных источников. Турция требует:
- Возвращения в программу подготовки пилотов F-35 и снятия санкций за закупку российских C-400;
- Признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана террористической организацией;
Снятие Швецией и Финляндией ограничений на поставку ей оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии.
По словам источников агентства, официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка, которую турецкое руководство не хотело бы повторить со Швецией и Финляндией.
Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».
Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Не,ну понятно было что пердоган придумает тему с курдами,очень удобно и к месту. Но не беда. Предлагаю бритам и янкам заключить двух/трехсторонние военные союзы со Швецией и Финляндией, без вхождения их в НАТО.
Спасибо, мы рассмотрим ваше предложение
Шта?
ну как бы да) в швеции особенно, там чуть ли не самое популярное имя мухамед, эта странна активно беженцев принимала а среди них добрая треть терроры
Это главная причина, почему Эрдоган упирается. Всё остальное - мелочи.
.
И этого никогда не произойдёт. А значит Швеция и Финляндия не войдут в НАТО.
В чем проблема слить курдов
Думаю договорятся. Запомню этот твит
или просто турков выгонят из нато
Чё это вдруг.
Турок прогнут, они просят лошадь, чтобы получить ишака в итоге.
Кому война, а кому мать родна (с).
В результате этой [спецоперации] вообще есть проигравшие стороны, кроме России?
Про Россию тоже еще не всё закончилось. Не факт, что она в проигрыше
В выигрыше все кто не участвует в войне, остальные соответственно в проигрыше.
Эрдоган тоже в своем манямирке застрял. Но из-за того, что у Турции свои интересы на Ближнем востоке ей приходится вот такую xyйню вытворять.
Смотрим сериальчик дальше. В следующей серии: шведы с финнами посылают на хуй Турцию и весь НАТО и начинают наращивать производство или закупку оборонительного оружия. Когда всё это говно двинется на запад (если двинется вообще) шведы с финнами займут нейтральную позицию как шведы во Второй мировой и будут сидеть охуевать.
Право вето рак полный, нельзя допускать чтобы 1 из множества членов союза выдвигал требования которые неприемлемы для остальных. Нужен хотя бы процентный порог принятия, а то такие абузы будут бесконечно твориться.
Хорошо, передам руководству НАТО. Ведь аноним Andy, конечно же, умнее опытных политиков и генералов
Русским и украинцам до греко-турецких срачей еще далеко
а зачем нато турция
А Турцию можно исключить из НАТО?
Можно, но тогда она начнёт беженцев в Европу пропускать по полной.
А когда там выборы в Турции? Там же тоже беда в стране с экономикой и свободами
Да. Инфляция плавно переходит от галопирующей к гиперинфляции
Турция стонкс