В случае положительного решения процедура ратификации может занять около года.

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Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Об этом сообщается в твиттере представительства Швеции в НАТО.

Заявки на вступление рассматривает Совет Североатлантического альянса — основной политический орган управления НАТО. После этого соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. В Финляндии отметили, что решение о членстве в альянсе не направлено против кого-либо, страна хочет «укрепить свою безопасность». В Швеции заявили, что не хотят, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции.

Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы для России: «Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами».

При этом Путин отметил, что действия скандинавских государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.