В список лиц, причастных к терроризму, внесена Светлана Тихановская.

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Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Беларуси, предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение терактов. Об этом сообщают «Зеркало» и ТАСС.

Высшая мера наказания предусмотрена за следующие действия:

приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;

подготовку к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;



за подготовку покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или устрашения населения.



Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 29 мая. Ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. Жители страны проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания, на референдуме 1996 года.