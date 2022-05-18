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Лукашенко подписал поправки о введении смертной казни за попытку теракта Статьи редакции

В список лиц, причастных к терроризму, внесена Светлана Тихановская.

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Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Беларуси, предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение терактов. Об этом сообщают «Зеркало» и ТАСС.

Высшая мера наказания предусмотрена за следующие действия:

  • приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;
  • подготовку к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
  • за подготовку покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или устрашения населения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 29 мая. Ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. Жители страны проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания, на референдуме 1996 года.

Уголовные дела об организации теракта в Беларуси возбудили против 18 человек, включая оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Их также внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемые пытались организовать теракты в Борисове и Минске 25 марта, в День воли. На оппозиционных акциях протеста в этот день задержали более 200 человек.

#новости #беларусь #право

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5 комментариев
xqdc

Протасевич...

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Сомнительный ящик

Да тут любого неугодного подвести можно

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xqdc

Ну просто Протасевич сейчас в заложниках.

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игралые усташки

Высочайше помилован за мягкость языка

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Бандеромобіль

Усатый долбоеб.

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