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Сатанизм и война против НАТО: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты» Статьи редакции

«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник», — отметил глава Чечни.

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Рамзан Кадыров выступил на марафоне «Новые горизонты», организованном при участии «массовой просветительской» организации «Знание». Трансляцию вели несколько телеканалов, включая «Грозный».

Глава Чечни высказался о военных действиях в Украине, перспективах всеобщей мобилизации в России и западных странах. Вот главные тезисы из его выступления:

  • «Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм».
  • «Ситуация [на фронтах в Украине] спокойная. Мы идём по плану, как поставил задачу президент, мы её выполняем на все 100 процентов. Вначале были ошибки, чуть-чуть недоработки, но сейчас мы идём по плану и освободим Украину от этих шайтанов».
  • «Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всём мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ».
  • «Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».

  • «Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила».

На вопрос о том, «кто или что сейчас самый главный враг для России» и откуда надвигается наибольшая угроза, глава Чечни ответил: «Сатанизм». По его мнению, его проявлением можно считать случаи сноса советских памятников на территории европейских стран.

Во время своего выступления Кадыров заявил, что западные страны должны извиниться и снять все санкции против России.

#новости #кадыров #конфликтнаукраине

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47 комментариев
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Далекий Даниль

как же я устал от этого пиздеца

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Далекий Даниль

новые горизонты блять

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Stray

Мой мозг уже отказывается верить в то что все это реальность, а не какое-то безумное и неправдоподобное шоу.

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Alexey Kochetkov

надо местному комьюнити скооперироваться и не тащить сюда это днище, лучше мемы, котов и тп

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Nickis

Тоже не понимаю откуда уже силы на переживание этого резчицах брать

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Иван Поварёшкин

5 донов за первые 13 секунд. Получается 23 дона в минуту

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Johnson Doe
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Not Me

Мне сложно поверить, что в стране может быть не то что 80%, а даже 20% тех, кто считает, что нахождение данного персонажа в руководстве страны - это нормально. Но ведь считают, что нормально...
Но как говорится: ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО, НЕ ПОНЯЛИ, ЭТО РОССИЯ!

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Степан Пантера

Оно тупое.Не єбнутое, не еще как то, а просто-тупое.Ето пиздец

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Военный кот

Ёбнуться от таких горизонтов можно. Я ещё от старых в себя не пришёл.

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Администратор мусоровоза

Хабенский зашкварился

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Angel Predochranitel

блять, Хабенский ты то куда?

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Иван Поварёшкин

Не понял, почему в слове горизонты не заметили букву на Z? Недорабатывают

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angry cat

Нахуй кто-то вообще эту говорящую обезьяну слушает?

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aliftin

Вот они себя там инквизицией чувствуют. Просто богом избраны для восстановления порядка в мире. И плевать каким богом и что они понимают под словом "порядок".

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Alex Blake
Самый главный враг России – это путинизм
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Дон Бот
Самый главный враг России – это путинизм ДОН
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Спящая сова

Чет мало донов

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Дон Бот

Не чувствую раскаяния

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Борат Сагдиев

извините

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Дон Бот

Эрон ДОН ДОН

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Борат Сагдиев

дон?

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Дон Бот

Проси прощения

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Борат Сагдиев

@Дон Бот

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Дон Бот

Мои ребята уже выехали к тебе

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Борат Сагдиев

@Дон Бот

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Крепкий якорь

а самый главный друг - онанизм

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Неподвижный бас

Жаль что совок не завершил свою борьбу с религиями.

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Тимурчик
Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО

эх, если бы

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Nickis

Спикер, похожий на черта, не ошибся в диагнозе

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игралые усташки
Во время своего выступления Кадыров заявил, что Сотона должен извиниться, дон. Дон.
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Военный кот
Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила

Это о каких правилах он говорит? Ничего не знаю про правила, которые позволяют нападать на чужие страны.

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T:ema

ну как же, а неверных покарать? а принудительная смена идеологии на полный бред?
аа.. для тебя эти правила кажутся бредом? ну, добро пожаловать в новый крестовый поход с новым выдуманным поводом.

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Кёртис Уэст

ну вот насчёт сатанизма он прав, но есть нюанс

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Alexander Kuznetsov

Новые горизонты безумия

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some username

Шариков, блдь.

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BigDaddy

Самый главный враг Кадырова - бараны. Ходят, соблазняют своими попками.

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Пластиковое Окно

Небритые так себе

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Собачий алмаз

дон

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Денис Пронин

@Дон Бот

Неудачно получилось

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Дон Бот

Сатанизм и война против НАТО ДОН: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты»

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Anton Zakharikhin

Не единственный его марафон в этот день

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Свежий шар

Новые горизонты днища

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Пятая колонка

Сатанизм? А я думал НАТО ¯\_(ツ)_/¯

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Олег Кулаженко

главный овцееб хочет, что-бы НАТО разработало ему задний привод

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Забор крови

Психотерапевт с ТЖ: сатанизма не существует, он не может навредить войскам в Украине.
Тем временем:

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darkAlert

Вот блять перед тем как развязывать войну, они спросили меня нужна ли она мне? Им понятно, военная карьера, погоны, возможности отжать что-то, или стиралку спиздить на худой конец. А мне как гражданскому нахой не нужно это. И ладно бы на нас напали, как одна известная страна на Украину, там понятно - честь, долг, выживание. А тут то че, мясом быть ради ачивок генералов?!

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