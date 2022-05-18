Сатанизм и война против НАТО: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты» Статьи редакции
«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник», — отметил глава Чечни.
Рамзан Кадыров выступил на марафоне «Новые горизонты», организованном при участии «массовой просветительской» организации «Знание». Трансляцию вели несколько телеканалов, включая «Грозный».
Глава Чечни высказался о военных действиях в Украине, перспективах всеобщей мобилизации в России и западных странах. Вот главные тезисы из его выступления:
- «Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм».
- «Ситуация [на фронтах в Украине] спокойная. Мы идём по плану, как поставил задачу президент, мы её выполняем на все 100 процентов. Вначале были ошибки, чуть-чуть недоработки, но сейчас мы идём по плану и освободим Украину от этих шайтанов».
- «Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всём мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ».
- «Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».
«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила».
На вопрос о том, «кто или что сейчас самый главный враг для России» и откуда надвигается наибольшая угроза, глава Чечни ответил: «Сатанизм». По его мнению, его проявлением можно считать случаи сноса советских памятников на территории европейских стран.
Во время своего выступления Кадыров заявил, что западные страны должны извиниться и снять все санкции против России.
как же я устал от этого пиздеца
новые горизонты блять
Мой мозг уже отказывается верить в то что все это реальность, а не какое-то безумное и неправдоподобное шоу.
надо местному комьюнити скооперироваться и не тащить сюда это днище, лучше мемы, котов и тп
Тоже не понимаю откуда уже силы на переживание этого резчицах брать
5 донов за первые 13 секунд. Получается 23 дона в минуту
Мне сложно поверить, что в стране может быть не то что 80%, а даже 20% тех, кто считает, что нахождение данного персонажа в руководстве страны - это нормально. Но ведь считают, что нормально...
Но как говорится: ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО, НЕ ПОНЯЛИ, ЭТО РОССИЯ!
Оно тупое.Не єбнутое, не еще как то, а просто-тупое.Ето пиздец
Ёбнуться от таких горизонтов можно. Я ещё от старых в себя не пришёл.
Хабенский зашкварился
блять, Хабенский ты то куда?
Не понял, почему в слове горизонты не заметили букву на Z? Недорабатывают
Нахуй кто-то вообще эту говорящую обезьяну слушает?
Вот они себя там инквизицией чувствуют. Просто богом избраны для восстановления порядка в мире. И плевать каким богом и что они понимают под словом "порядок".
Чет мало донов
Не чувствую раскаяния
извините
Эрон ДОН ДОН
дон?
Проси прощения
@Дон Бот
Мои ребята уже выехали к тебе
@Дон Бот
а самый главный друг - онанизм
Жаль что совок не завершил свою борьбу с религиями.
эх, если бы
Спикер, похожий на черта, не ошибся в диагнозе
Это о каких правилах он говорит? Ничего не знаю про правила, которые позволяют нападать на чужие страны.
ну как же, а неверных покарать? а принудительная смена идеологии на полный бред?
аа.. для тебя эти правила кажутся бредом? ну, добро пожаловать в новый крестовый поход с новым выдуманным поводом.
ну вот насчёт сатанизма он прав, но есть нюанс
Новые горизонты безумия
Шариков, блдь.
Самый главный враг Кадырова - бараны. Ходят, соблазняют своими попками.
Небритые так себе
дон
@Дон Бот
Неудачно получилось
Сатанизм и война против НАТО ДОН: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты»
Не единственный его марафон в этот день
Новые горизонты днища
Сатанизм? А я думал НАТО ¯\_(ツ)_/¯
главный овцееб хочет, что-бы НАТО разработало ему задний привод
Психотерапевт с ТЖ: сатанизма не существует, он не может навредить войскам в Украине.
Тем временем:
Вот блять перед тем как развязывать войну, они спросили меня нужна ли она мне? Им понятно, военная карьера, погоны, возможности отжать что-то, или стиралку спиздить на худой конец. А мне как гражданскому нахой не нужно это. И ладно бы на нас напали, как одна известная страна на Украину, там понятно - честь, долг, выживание. А тут то че, мясом быть ради ачивок генералов?!