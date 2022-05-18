Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Статьи редакции
Компания считает, что не сможет выполнить денежные обязательства.
ООО «Гугл» подала уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Это следует из материалов на «Федресурсе».
В заявлении российской «дочки» Google говорится, что компания с 22 марта 2022 года предвидит «невозможность исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.
На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент». Кроме того, сейчас в отношении российской «дочки» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ. Например, после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.
Есть вариант что гугл забанят? Они пошлют нахуй РКН и там можно будет найти все - от казино до пиратских фильмов без регистрации и смс??
Они ютуб зассали забанить, а тут целый гугл. Скорей бы забанить получилось только Воронеж
Мне кажется, что дело не в том, что они зассали, а в том, что им сейчас нечем заменить этот важный для пропаганды ресурс.
очень жаль
Ну , сложно сказать. Есть допустим компания Valve. Она у нас формально никак не представлена , просто будет зарубежный сервис, можно блочить, можно не блочить
Valve не забанят, Елистратов тогда начнет революцию это единственный человек, которого боится Путин
Чемоданный бунт
Хз, я придерживаюсь мнения, что рано или поздно какие-то сервисы Гугла будут заблокированы.
Тут банкротство инициировано, чтобы избежать выплат по судебным искам
Врядли банкротство с целью избежать штрафов. Местное представительство собирало деньги за местную рекламу, теперь местной рекламы нету - денег тоже нету. А 7 млрд фантиков это для них это как тебе шавуху купить. Я думаю там зарплатный фонд в месяц был поболее.
Будут принимать оплату другим способом, да и контекстная реклама сейчас мертва в России, все бренды ушли
бренды не рекламировались через контекст
контекст - это инструмент для small/medium business, а не для procter&gamble или coca-cola
ну тогда уже и гугл будет отвечать, кмк
бабок в рашке щас нет для него — смысла терпеть или чето делать тоже
Вряд ли забанят гугл. На их сервисы завязано немало бизнеса и это поднимет огромное кол-во недовольных. Я бы лучше задавался вопросом не захочет ли сам гугл уйти из страны, как сделал это с Крымом.
Не фиг в северных кореях офисы открывать.... жажда прибыли обернулось банкротством
Прикольно, выпускают закон о приземлении IT компаний и параллельно банкротят приземленный Гугл.
а вобще интересно, если юрлицо банкрот то они не могут вроде принимать/отсылать никакие платежи и оплачивать локальную инфраструктуру, они могут заявить что переводят допустим все на серваки в условной польше, но по законам россии они обязаны хранить данные внутри страны, и тогда получается единственный вариант будет отказаться от пользователей в россии, либо работать без оф. представительства. Но опять же это вроде "закон о приземлении" нарушает и повод для блокировки.
— Пошуковывай!