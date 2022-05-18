Компания считает, что не сможет выполнить денежные обязательства.

ООО «Гугл» подала уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Это следует из материалов на «Федресурсе».

В заявлении российской «дочки» Google говорится, что компания с 22 марта 2022 года предвидит «невозможность исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент». Кроме того, сейчас в отношении российской «дочки» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ. Например, после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.

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