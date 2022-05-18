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Закомплексованная Душа

Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Статьи редакции

Компания считает, что не сможет выполнить денежные обязательства.

ООО «Гугл» подала уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Это следует из материалов на «Федресурсе».

В заявлении российской «дочки» Google говорится, что компания с 22 марта 2022 года предвидит «невозможность исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент». Кроме того, сейчас в отношении российской «дочки» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ. Например, после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.

#новости #google

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Материал дополнен редакцией
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17 комментариев
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Хозяйственный корабль

Есть вариант что гугл забанят? Они пошлют нахуй РКН и там можно будет найти все - от казино до пиратских фильмов без регистрации и смс??

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max payne
Есть вариант что гугл забанят?

Они ютуб зассали забанить, а тут целый гугл. Скорей бы забанить получилось только Воронеж

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Военный кот

Мне кажется, что дело не в том, что они зассали, а в том, что им сейчас нечем заменить этот важный для пропаганды ресурс.

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Хозяйственный корабль

очень жаль

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Неподвижный бас

Ну , сложно сказать. Есть допустим компания Valve. Она у нас формально никак не представлена , просто будет зарубежный сервис, можно блочить, можно не блочить

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max payne

Valve не забанят, Елистратов тогда начнет революцию это единственный человек, которого боится Путин

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Неподвижный бас

Чемоданный бунт

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Закомплексованная Душа
Автор

Хз, я придерживаюсь мнения, что рано или поздно какие-то сервисы Гугла будут заблокированы.
Тут банкротство инициировано, чтобы избежать выплат по судебным искам

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johny64 XZ

Врядли банкротство с целью избежать штрафов. Местное представительство собирало деньги за местную рекламу, теперь местной рекламы нету - денег тоже нету. А 7 млрд фантиков это для них это как тебе шавуху купить. Я думаю там зарплатный фонд в месяц был поболее.

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Закомплексованная Душа
Автор

Будут принимать оплату другим способом, да и контекстная реклама сейчас мертва в России, все бренды ушли

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zero endorphine
контекстная реклама сейчас мертва в России, все бренды ушли

бренды не рекламировались через контекст
контекст - это инструмент для small/medium business, а не для procter&gamble или coca-cola

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Care

ну тогда уже и гугл будет отвечать, кмк
бабок в рашке щас нет для него — смысла терпеть или чето делать тоже

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Memento Vivere

Вряд ли забанят гугл. На их сервисы завязано немало бизнеса и это поднимет огромное кол-во недовольных. Я бы лучше задавался вопросом не захочет ли сам гугл уйти из страны, как сделал это с Крымом.

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Пятая колонка

Не фиг в северных кореях офисы открывать.... жажда прибыли обернулось банкротством

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Идеальный единорожек88

Прикольно, выпускают закон о приземлении IT компаний и параллельно банкротят приземленный Гугл.

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horus

а вобще интересно, если юрлицо банкрот то они не могут вроде принимать/отсылать никакие платежи и оплачивать локальную инфраструктуру, они могут заявить что переводят допустим все на серваки в условной польше, но по законам россии они обязаны хранить данные внутри страны, и тогда получается единственный вариант будет отказаться от пользователей в россии, либо работать без оф. представительства. Но опять же это вроде "закон о приземлении" нарушает и повод для блокировки.

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Tick

— Пошуковывай!

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