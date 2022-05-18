Приложение разрабатывалось «с нуля». У нас нет иллюзий, что в короткий срок можно создать магазин, обладающий полностью всеми функциями.

Мы в начале пути. Благодаря поддержке отрасли и Минцифры нам удалось в короткие сроки подготовить запуск и обеспечить достаточное разнообразие, но нам предстоит большой объём инвестиций.