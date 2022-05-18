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Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений RuStore Статьи редакции

Из всех российских магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован, но запрещать другие государство не будет.

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Гендиректор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ) объявили о запуске российского магазина приложений RuStore. По плану его бета-версия заработает 25 мая 2022 года.

Инвестировать в разработку будет VK, государственные средства на развитие маркетплейса привлекать не будут. Объём инвестиций не раскрывается.

Кириенко отметил, что среди первоочерёдных задач компании — сделать магазин удобным для разработчиков, в частности, обеспечить понятную и прозрачную коммуникацию с ними.

По его словам, на маркетплейсе сейчас более 100 приложений. При их выборе компания шла по принципу наиболее часто используемых сервисов. При этом RuStore открыт не только для российских, но и для зарубежных разработчиков, ограничений нет.

Летом 2022 года маркетплейс планирует добавить рейтинги приложений и разработчиков, push-уведомления и платёжную систему. Отвечая на вопрос о платежах внутри магазина, Кириенко добавил, что детали о размере комиссии и том, какое это будет решение, объявят позже. Но комиссия будет меньше 15%.

Партнёром для модерации приложений и защиты от киберугроз стал Kaspersky.

«Заходя на сайт, пользователь будет уверен, что приложение проверено на информационную безопасность, и мы будем расширять перечень партнёров. Второе — уверен, что это приложение выложено конкретным разработчиком. На входе мы убеждаемся, что и права, и разработка принадлежат той компании, которая планирует быть в нашем сторе», — отметил Кириенко.

О конкуренции с другими магазинами приложений

Говоря о конкуренции с магазинами, которые запускаются в России, Кириенко отметил, что гарантии VK — безопасность и доступность. «Как всегда, выбирает пользователь. Наша задача — предоставить максимально широкий сервис», — добавил топ-менеджер.

По словам Шадаева, Минцифры — «за конкуренцию», но законодательно будет урегулирован только один магазин приложений.

Приложение разрабатывалось «с нуля». У нас нет иллюзий, что в короткий срок можно создать магазин, обладающий полностью всеми функциями.

Мы в начале пути. Благодаря поддержке отрасли и Минцифры нам удалось в короткие сроки подготовить запуск и обеспечить достаточное разнообразие, но нам предстоит большой объём инвестиций.

Владимир Кириенко
гендиректор VK

Кириенко отметил, что VK не будет заставлять разработчиков переносить свои приложения из Google Play. «Мы можем предлагать льготы, поддержку, продвижение, но если разработчик не хочет, чтобы его приложение в магазине было, мы насильно заставлять не будем», — пояснил он.

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Шадаев также подчеркнул, что позиция Минцифры — конкурировать: «Если та экосистема будет работать, ничего страшного. Дальше просто наш магазин должен быть удобнее, проще, комиссии меньше, чтобы мотивация была приходить в наш магазин».

16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.

Интернет
Проблемы модерации, ошибки и треш-игры: как прошёл запуск NashStore — «российского аналога» Google Play Статьи редакции

TJ протестировал магазин в день запуска и выяснил, почему ему ещё далеко до оригинала.

#новости #vk

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23 комментария
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Гражданин постиронии

Нейминг как всегда гениален.

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Пластиковое Окно

Ну уж получше, чем NashStore

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Nick Rosenberg

Одного говна сорта

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Незначительный ящик

Что не так?

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Гражданин постиронии

Кринж

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Семейный алмаз

Скоро "магазинов" будет больше, чем приложений.

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Собачий алмаз
Объём инвестиций не раскрывается

У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно

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Безобидный фрегат

и 4 чашки кофе

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Гражданин постиронии

Тушенка 43 года производства, военная фляга 43 года и дерьмо в пакете, дедовское, да бы наслаждаться ароматами вдохновения.

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Свежий шар
запрещать другие государство не будет

Но это не точно

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Безобидный фрегат

Напоминает название средства от запоров.

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Крепкий химик

ура-патриотизм, от которого несет пивом, вяленой рыбой и запахом старого дивана.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

РуСтор РуОф РуАппликейшенс

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Безобидный фрегат

РуБутылка

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Nick Rosenberg

Почему не vStore?

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Мне только спросить

VZore

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DerRaccoon

V-Zope

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Агент Госдепа

Ждём Яндекс Store, уже незнают как высратся...

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Характерный кран

Был уже, но его закрыли. Магазины ни что без аудитории.

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Военный кот

Странная тема просто дописывать ко всему ru. rutube, rustore и прочая ебала.

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DerRaccoon

Извинись

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Дон Бот

Извинись ДОН

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Борат Сагдиев

больше магазинов богу магазинов!

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