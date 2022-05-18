Суд в Москве заочно арестовал расследователя Руслана Левиева, который изучает военные конфликты, включая Украину Статьи редакции
Против него возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.
Басманный районный суд Москвы по запросу Следственного комитета заочно арестовал журналиста и основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). Об этом говорится в картотеке столичных судов. Это подтверждает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Левиева подозревают в распространении «фейков» про российскую армию «с искусственным созданием доказательств обвинения» (пункт «в» части 2 статьи 207.3 УК). По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. МВД объявило журналиста в федеральный розыск, сообщается на сайте ведомства.
Левиев уехал из России. В мае он писал, что находится в Польше.
По данным «Медиазоны», по делу с Левиевым о создании «фейков» также проходит журналист Майкл Наки — он ранее работал на радиостанции «Эхо Москвы», а сейчас ведёт личный ютуб-канал и эфиры на ютуб-канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. Левиев участвовал в трансляциях с Наки.
Следователь не уточнил статус Наки, но его, как и Левиева, МВД внесло в базу розыска.
Conflict Intelligence Team с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, проект по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.
*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов
Странно, что только по этой войне, они же кучу пруфов публиковали про участие РФ в войне с 2014 года)
Так не было же такой статьи раньше.
Причём в Москве находились всё это время :)
@Ruslan Leviev поздравляю
Тоже никто не верил.
Ваши пруфы не пруфы. Я СКОЗАЛ!!1
настоящая фамилия Карпук ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Да хоть Байден, лишь бы человек хороший
странный выбор как пример плохой фамилии ты сделал.
Карпук
я тока хотела написать Сноуден 2.0, а тут вот шо
Учился с ним в одной школе в Сургуте)
Не общались, просто знал, что есть такой.
Через несколько лет сидели в одной камере в Москве после митинга на Чистых Прудах (неделя до Болотной). Совпадение, конечно, прикольное было))
И тебя посодют. Чтобы не повадно было. :)
Самое смешное, что по закону о фейках хуярят всех подряд, но ни одна падла не показала доказательства, что это фейки, а по телевизору правда. То есть всё на словах.
Пусть приходят!
Буквально пару дней назад в конце сводки говорил "распространяйте видео, я еще пока даже не иноагент, так что можете распространять".
Накликал беду, получается. Ща еще экстремистом признают, ну а потом и за репостившими придут. легчайшее
По сути уже можно за репост дать статью за распространение фейков. Так что ничего не изменилось.
А чё Пескова до сих пор не арестовали за фейки о рос армии?
он же американец по национальности
Михаил Сиднеевич Енакиев успешно деамериканизирован в ходе СВО.
Правильно, ибо нехуй тут!
Партия сказал так — значит так, а изучением пускай пиндосы с гейропейцами занимаются!
Да что ж вторая армия в мире нежная-то такая, что их нужно так защищать. Ничего удивительного, что уже 3 месяца идет от победы к победе. В рамках ленд лиза надо срочно наладить поставку пластиковых стаканчиков в Украину.
Оосбые приметы:
русофоб
Карпук хорошая фамилия. Зачем поменял 🤷🏻♂️