Против него возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

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Фото из личного архива Левиева

Басманный районный суд Москвы по запросу Следственного комитета заочно арестовал журналиста и основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). Об этом говорится в картотеке столичных судов. Это подтверждает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Левиева подозревают в распространении «фейков» про российскую армию «с искусственным созданием доказательств обвинения» (пункт «в» части 2 статьи 207.3 УК). По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. МВД объявило журналиста в федеральный розыск, сообщается на сайте ведомства.

Левиев уехал из России. В мае он писал, что находится в Польше.

По данным «Медиазоны», по делу с Левиевым о создании «фейков» также проходит журналист Майкл Наки — он ранее работал на радиостанции «Эхо Москвы», а сейчас ведёт личный ютуб-канал и эфиры на ютуб-канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. Левиев участвовал в трансляциях с Наки.

Фото из архива Наки

Следователь не уточнил статус Наки, но его, как и Левиева, МВД внесло в базу розыска.

Conflict Intelligence Team с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, проект по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.

Интернет Отрицательный щит 15 янв «Фактора-2» Статьи редакции В тиктоке появились ролики с военной техникой, движущейся на запад России. Их нашли с помощью песен «Любэ» и По словам основателя Conflict Intelligence Team, люди особо не выдумывают и выкладывают подобные видео под типичные саундтреки.