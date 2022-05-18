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Суд в Москве заочно арестовал расследователя Руслана Левиева, который изучает военные конфликты, включая Украину Статьи редакции

Против него возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

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Фото из личного архива Левиева

Басманный районный суд Москвы по запросу Следственного комитета заочно арестовал журналиста и основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). Об этом говорится в картотеке столичных судов. Это подтверждает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Левиева подозревают в распространении «фейков» про российскую армию «с искусственным созданием доказательств обвинения» (пункт «в» части 2 статьи 207.3 УК). По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. МВД объявило журналиста в федеральный розыск, сообщается на сайте ведомства.

Левиев уехал из России. В мае он писал, что находится в Польше.

По данным «Медиазоны», по делу с Левиевым о создании «фейков» также проходит журналист Майкл Наки — он ранее работал на радиостанции «Эхо Москвы», а сейчас ведёт личный ютуб-канал и эфиры на ютуб-канале «Популярная политика» от сторонников Алексея Навального*. Левиев участвовал в трансляциях с Наки.

Фото из архива Наки

Следователь не уточнил статус Наки, но его, как и Левиева, МВД внесло в базу розыска.

так называемый наки @michaelnacke
Ахахахахах, завидуйте все, смотрите, какая у меня классная фотка!

Conflict Intelligence Team с 2014 года расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе. К примеру, проект по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине.

Интернет
Отрицательный щит
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По словам основателя Conflict Intelligence Team, люди особо не выдумывают и выкладывают подобные видео под типичные саундтреки.

*Алексей Навальный внесён в России в список экстремистов и террористов

#новости #левиев #расследования #конфликтнаукраине

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24 комментария
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Тимурчик

Странно, что только по этой войне, они же кучу пруфов публиковали про участие РФ в войне с 2014 года)

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Vladislav

Так не было же такой статьи раньше.

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Неожиданный ящик

Причём в Москве находились всё это время :)

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базований кавун

@Ruslan Leviev поздравляю

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Неожиданный ящик

Тоже никто не верил.

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Военный кот
Левиева подозревают в распространении «фейков» про российскую армию «с искусственным созданием доказательств обвинения»

Ваши пруфы не пруфы. Я СКОЗАЛ!!1

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Андрей Лагутин

настоящая фамилия Карпук ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

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игралые усташки

Да хоть Байден, лишь бы человек хороший

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Sherr

странный выбор как пример плохой фамилии ты сделал.

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Ze Katze

Кар

пук
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Тэнк

я тока хотела написать Сноуден 2.0, а тут вот шо

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Евгений Миронов

Учился с ним в одной школе в Сургуте)
Не общались, просто знал, что есть такой.

Через несколько лет сидели в одной камере в Москве после митинга на Чистых Прудах (неделя до Болотной). Совпадение, конечно, прикольное было))

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Юрий Ка

И тебя посодют. Чтобы не повадно было. :)

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Письменный украинец

Самое смешное, что по закону о фейках хуярят всех подряд, но ни одна падла не показала доказательства, что это фейки, а по телевизору правда. То есть всё на словах.

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Akar Dorn

Пусть приходят!

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Вадимка

Буквально пару дней назад в конце сводки говорил "распространяйте видео, я еще пока даже не иноагент, так что можете распространять".

Накликал беду, получается. Ща еще экстремистом признают, ну а потом и за репостившими придут. легчайшее

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Xiovan Marurmino

По сути уже можно за репост дать статью за распространение фейков. Так что ничего не изменилось.

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Егор Павлюк

А чё Пескова до сих пор не арестовали за фейки о рос армии?

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Неподвижный бас

он же американец по национальности

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Неожиданный ящик

Михаил Сиднеевич Енакиев успешно деамериканизирован в ходе СВО.

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Ukrainian

Правильно, ибо нехуй тут!

Партия сказал так — значит так, а изучением пускай пиндосы с гейропейцами занимаются!

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musty alien
По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Да что ж вторая армия в мире нежная-то такая, что их нужно так защищать. Ничего удивительного, что уже 3 месяца идет от победы к победе. В рамках ленд лиза надо срочно наладить поставку пластиковых стаканчиков в Украину.

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псина

Оосбые приметы:
русофоб

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Lev Leviev

Карпук хорошая фамилия. Зачем поменял 🤷🏻‍♂️

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