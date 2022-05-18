Официальных данных о запрете антиутопии, которая несколько раз становилась одной из самых продаваемых в стране, пока нет.

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Кадр из фильма «1984»

Белорусское издание «Наша Нива» («Наша Нiва»), заблокированное в стране, заявило, что получило копию распоряжения о запрете книги-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

«Наша Нива» не указала, чьё это распоряжение, но подобными вопросами занимается министерство информации Беларуси. Редакция не опубликовала документ, объяснив это «соображениями безопасности людей, которые его передали».

Из материала «Нашей Нивы» следует, что белорусские власти потребовали снять все варианты произведения с продажи и доложить об этом не позднее 19 мая. Издание подчеркнуло, что не знает, сколько книжных магазинов получило приказ.

Издание «Зеркало» (созданное сотрудниками заблокированного в Беларуси Tut.by) не получило подтверждений от книжных сетей.

В Oz.by сказали, что не слышали ничего о распоряжении, и отметили, что «1984» пока находится в продаже. Однако «Зеркало» обратило внимание, что после публикации новости «Нашей Нiвы» из интернет-магазина Oz.by исчезли некоторые издания книги — связано ли это с приказом или с тем, что экземпляры раскупили, неизвестно.

В «Академкниге» заявили, что книга будет в продаже как минимум до конца недели. «Есть разные издания, есть подарочные. На белорусском языке уже нет, на русском есть», — уточнили в сети.

В магазине «Светоч», входящем в сеть «Белкниги», заявили, что не знают о требовании убрать книгу из продажи. «Мы не получали таких указаний. Но если будет приказ снимать — это происходит внезапно и достаточно быстро» — сказала сотрудница.



В министерстве информации пока не комментировали ситуацию. На запрос «Зеркала» ведомство не ответило.