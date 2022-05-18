Издание «Наша Нива» сообщило о запрете книги «1984» в Беларуси и требовании властей снять её с продажи Статьи редакции
Официальных данных о запрете антиутопии, которая несколько раз становилась одной из самых продаваемых в стране, пока нет.
Белорусское издание «Наша Нива» («Наша Нiва»), заблокированное в стране, заявило, что получило копию распоряжения о запрете книги-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.
«Наша Нива» не указала, чьё это распоряжение, но подобными вопросами занимается министерство информации Беларуси. Редакция не опубликовала документ, объяснив это «соображениями безопасности людей, которые его передали».
Из материала «Нашей Нивы» следует, что белорусские власти потребовали снять все варианты произведения с продажи и доложить об этом не позднее 19 мая. Издание подчеркнуло, что не знает, сколько книжных магазинов получило приказ.
Издание «Зеркало» (созданное сотрудниками заблокированного в Беларуси Tut.by) не получило подтверждений от книжных сетей.
- В Oz.by сказали, что не слышали ничего о распоряжении, и отметили, что «1984» пока находится в продаже. Однако «Зеркало» обратило внимание, что после публикации новости «Нашей Нiвы» из интернет-магазина Oz.by исчезли некоторые издания книги — связано ли это с приказом или с тем, что экземпляры раскупили, неизвестно.
- В «Академкниге» заявили, что книга будет в продаже как минимум до конца недели. «Есть разные издания, есть подарочные. На белорусском языке уже нет, на русском есть», — уточнили в сети.
- В магазине «Светоч», входящем в сеть «Белкниги», заявили, что не знают о требовании убрать книгу из продажи. «Мы не получали таких указаний. Но если будет приказ снимать — это происходит внезапно и достаточно быстро» — сказала сотрудница.
В министерстве информации пока не комментировали ситуацию. На запрос «Зеркала» ведомство не ответило.
Книги Оруэлла — «1984» и «Скотный двор» — неоднократно оказывались в разных списках самых популярных книг среди жителей Беларуси. В декабре 2020 года об этом отчитывался Oz.by. В мае 2021 года об этом рассказывал руководитель «Белкниги» (самой большой книжной сети в стране), а также сообщал сервис «МТС Книги». В январе 2022 года книга Оруэлла снова вошла в рейтинг по версии Oz.by.
Добро пожаловать в дивный новый мир
В Сити 17 сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город земли
Вообще-то в дивном новом мире людей особо не кошмарили.
А в Замятинском "Мы" были талоны на секс, да.
А в Москве войновича самообслуживание
а чистоту там любили?)
Запретили чтоб не спойлерить что будет дальше.
НИКАКИХ НАМЕКОВ
еще фильм V For Vendette остаётся, это ж современная имплементация
Давно запрещен, вот кстати лист хороший на выходные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_фильмов,_запрещённых_к_распространению_в_Республике_Беларусь
Даже классику запретили, суки
Борат ????
А Убить Билла нет, хмм
Это потому что у Билла не было шикарных усов.
Быстро на тренировку!
в принципе, список неплохой местами - есть карпентер, пазолини, гаспар ноэ, кларк, кубрик
Они слышали об эффекте Стрейзанд?
Ёбнуться
ну, может, прочтут теперь, кто не читал
Literally 1984
А совковые деды не понимают вообще да? Они же своими запретами наоборот усиливают в разы интерес людей к объекту запрета. Мне кажется даже те, кто не знал про эту книжку, теперь будут искать этот запрос в гугле чисто из интереса.
1984
Че там на Oz.by ответили? Единственный вариант это сборник всех романов, вклбчая 1984. Понятно, что в магазинах на полках роман есть, нет сомнений, но заказать его через приложение уже, как видно, нельзя.
На втором скрине не просто 1 страница результатов, там до конца так.
Чисто нацисты рейха запретили Ремарка