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Издание «Наша Нива» сообщило о запрете книги «1984» в Беларуси и требовании властей снять её с продажи Статьи редакции

Официальных данных о запрете антиутопии, которая несколько раз становилась одной из самых продаваемых в стране, пока нет.

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Кадр из фильма «1984» 

Белорусское издание «Наша Нива» («Наша Нiва»), заблокированное в стране, заявило, что получило копию распоряжения о запрете книги-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

«Наша Нива» не указала, чьё это распоряжение, но подобными вопросами занимается министерство информации Беларуси. Редакция не опубликовала документ, объяснив это «соображениями безопасности людей, которые его передали».

Из материала «Нашей Нивы» следует, что белорусские власти потребовали снять все варианты произведения с продажи и доложить об этом не позднее 19 мая. Издание подчеркнуло, что не знает, сколько книжных магазинов получило приказ.

Издание «Зеркало» (созданное сотрудниками заблокированного в Беларуси Tut.by) не получило подтверждений от книжных сетей.

  • В Oz.by сказали, что не слышали ничего о распоряжении, и отметили, что «1984» пока находится в продаже. Однако «Зеркало» обратило внимание, что после публикации новости «Нашей Нiвы» из интернет-магазина Oz.by исчезли некоторые издания книги — связано ли это с приказом или с тем, что экземпляры раскупили, неизвестно.
  • В «Академкниге» заявили, что книга будет в продаже как минимум до конца недели. «Есть разные издания, есть подарочные. На белорусском языке уже нет, на русском есть», — уточнили в сети.
  • В магазине «Светоч», входящем в сеть «Белкниги», заявили, что не знают о требовании убрать книгу из продажи. «Мы не получали таких указаний. Но если будет приказ снимать — это происходит внезапно и достаточно быстро» — сказала сотрудница.

В министерстве информации пока не комментировали ситуацию. На запрос «Зеркала» ведомство не ответило.

Книги Оруэлла — «1984» и «Скотный двор» — неоднократно оказывались в разных списках самых популярных книг среди жителей Беларуси. В декабре 2020 года об этом отчитывался Oz.by. В мае 2021 года об этом рассказывал руководитель «Белкниги» (самой большой книжной сети в стране), а также сообщал сервис «МТС Книги». В январе 2022 года книга Оруэлла снова вошла в рейтинг по версии Oz.by.

#новости #беларусь #книги

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25 комментариев
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Йозеф Кампанелла

Добро пожаловать в дивный новый мир

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max payne

В Сити 17 сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город земли

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Ivan Balashov

Вообще-то в дивном новом мире людей особо не кошмарили.

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Неподвижный бас

А в Замятинском "Мы" были талоны на секс, да.

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Пятая колонка

А в Москве войновича самообслуживание

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Тимурчик

а чистоту там любили?)

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базований кавун
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Эрик Картман

Запретили чтоб не спойлерить что будет дальше.

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Подозрительный волк
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Неподвижный бас

НИКАКИХ НАМЕКОВ

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Неподвижный бас

еще фильм V For Vendette остаётся, это ж современная имплементация

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Nick

Давно запрещен, вот кстати лист хороший на выходные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_фильмов,_запрещённых_к_распространению_в_Республике_Беларусь

Даже классику запретили, суки

Список фильмов, запрещённых к распространению в…
Список фильмов, запрещенных к распространению в Республике Беларусь составляется на основании…
ru.wikipedia.org
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Неподвижный бас

Борат ????

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Неподвижный бас

А Убить Билла нет, хмм

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Военный кот

Это потому что у Билла не было шикарных усов.

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Неподвижный бас

Быстро на тренировку!

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AA

в принципе, список неплохой местами - есть карпентер, пазолини, гаспар ноэ, кларк, кубрик

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Skaor

Они слышали об эффекте Стрейзанд?

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DDNA

Ёбнуться

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Андрей Лагутин

ну, может, прочтут теперь, кто не читал

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Astraeus

Literally 1984

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бавовна

А совковые деды не понимают вообще да? Они же своими запретами наоборот усиливают в разы интерес людей к объекту запрета. Мне кажется даже те, кто не знал про эту книжку, теперь будут искать этот запрос в гугле чисто из интереса.

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прекрасная грусть

1984

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Дружелюбный сосед

Че там на Oz.by ответили? Единственный вариант это сборник всех романов, вклбчая 1984. Понятно, что в магазинах на полках роман есть, нет сомнений, но заказать его через приложение уже, как видно, нельзя.
На втором скрине не просто 1 страница результатов, там до конца так.

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Агент Госдепа

Чисто нацисты рейха запретили Ремарка

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