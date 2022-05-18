Новости
vc.ru

«Сбер» получил статус IT-компании Статьи редакции

Это позволит его IT-специалистам получить отсрочку от армии, для других отраслевых льгот компания не проходит, говорят эксперты.

  • Информация об этом внесена в реестр аккредитованных IT-компаний Минцифры, пишет РБК. По данным реестра, банк получил этот статус 25 апреля 2022 года.
  • В список IT-компаний также были внесены его «дочки»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».
  • Аккредитованные IT-компании могут претендовать на льготы. Близкий к правительству источник РБК отметил, что из этих льгот IT-специалисты «Сбера» могут рассчитывать на отсрочку от армии.
  • В Минцифры не стали комментировать, на какие именно льготы сможет претендовать «Сбер». Там напомнили, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой есть IT, и что аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие для получения налоговых льгот для IT-компаний». В «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
  • С 2021 года в России действует налоговый манёвр для IT-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Эти льготы могут получить IT-компании с аккредитацией и с не менее 90% выручки от разработки ПО. Требование распространяется и на льготную ипотеку для сотрудников. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что под эти требования попадают обычно узкоспециализированные компании.

#новости #сбер #it

1813 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
Блестящий коктейль

Бля, в большинстве нормальных стран ни призыва нет, ни ипотеки с конскими процентами, и КАК ТО ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ-ТО БЕЗ ПОДАЧЕК ОТ ГОСУДАРСТВА!

Ответить
Развернуть ветку
Демшиза круче либертарианства

а путин и гордость за страну у них есть?

Ответить
Развернуть ветку
Блестящий коктейль

бля, нет, серьёзный недостаток((((

Ответить
Развернуть ветку
Демшиза круче либертарианства

вот-вот

Ответить
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

согласен, и как они живут без этого?!

Ответить
Развернуть ветку
Небольшой коктейль
Ответить
Развернуть ветку
Драгоценный Данила

Да разве это жизнь )))

Ответить
Развернуть ветку
Блестящий коктейль

да пиздец ваще, нато вокруг, гмо-продукты, геи со своими парадами, ВОТ У НААААААААААС!

Ответить
Развернуть ветку
Драгоценный Данила

Красивое )

Ответить
Развернуть ветку
Блестящий коктейль

Лечебная грязь, мусорные контейнеры, парковка, и всё это В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ЛЮБИМОЙ КВАРТИРЫ

Ответить
Развернуть ветку
Jefftukang Jeff

хоть рис сажай

Ответить
Развернуть ветку
Дон Карлионе

Вашингтон диси, округ колумбия

Ответить
Развернуть ветку
Anti-gravity cake

где это?

Ответить
Развернуть ветку
Пашок золотой гребешок

В любом регионе выгляни в окно

Ответить
Развернуть ветку
пепси

Загнивают в своей бескультурщине!

Ответить
Развернуть ветку
Письменный украинец

Отрицательно-хуёво.

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

Это позволит получить сильный крючок на сотрудников. работающих там ради отсрочки. Ибо работодатель должен уведомить военкомат в течение недели после увольнения сотрудника.
Т.е. их можно будет содержать, как рабов. Чет не нравится? Увольнение, военкомат, цинк.

Ответить
Развернуть ветку
Сирано де Бержерак

Ну айтишник спокойно перекатится в другую айти компанию где будет такая же отсрочка, а остальные итак как рабы там

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

В целом да, но рынок уже сейчас сократился нехило. Дальше будет хуже. У каких-нибудь сеньоров-помидоров проблем не будет, а вот мидлам и ниже можно напрячься.
И надо не забывать, что айти-компания должна быть из утвержденного реестра. чтобы получать все эти льготы.

Ответить
Развернуть ветку
SP

Очень вовремя

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
Развернуть ветку
Фильтрованная хрюканина

Always have been

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Жидков

Работаю в Сбере, ради интереса подал заявку на льготную ипотеку под 5%. Одобрили. Сделают 4.7 если оформлю онлайн.
Так что, насчет этой льготы Сбер проходит все же.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Pauls

Да Хули эту залупу отскринил одобрено ? А по факту выйдет совсем по другому и объявят в самом конце когда все заполнишь это Сбер-посойка

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Жидков

Ну хз, тоже возможно. Но кажется, что настолько сильно опрокидывать не станут. А то совсем прикол получится.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Pauls

У очкариты свои приколы! Хапать и кидать! (За столько лет не понятно? Хуй их переделаешь!)

Ответить
Развернуть ветку
Enoxix

Ты бесстрашный под своими фио на тж писать?👀

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Жидков

Да

Ответить
Развернуть ветку
SP

Самое время брать ипотеку

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Как банк может получить статус IT компании? Как минимум, по ОКВЭД не должен проходить....

Ответить
Развернуть ветку
Драгоценный Данила

Ну Сбер це не банк, это такой монстр, а Сбер Банк - там в регионах вообще как Сибирский банк и т.п. названия у него.

Ответить
Развернуть ветку
Ночной будильник

Так сбер - банк, а сбертех- его ит подразделение.
Как ВТБ - иннотех.
РСХБ - РСХБ-Интех

Ответить
Развернуть ветку
Неподвижный бас

че та сложна.
у них же раньше было подразделение "Сбербанк Технологии" . по сути весь IT планировалось перенести туда.

Ответить
Развернуть ветку
Пышный файл

Оно никуда не делось. Сбертех также в реестре как и остальная кучка дочек.

Ответить
Развернуть ветку
Неподвижный бас

помню эти конференции JUG при спонсорстве Сбера . где главным условием был запрет любой критики Сбера и их докладов/продуктов. Оттуда родился мем про сберовские доклады "мы вот сделали очень заебись продукт, но код и реализацию не покажем, просто верьте на слово, оно охуенное"

Ответить
Развернуть ветку
Enoxix

Хуй на блюде он, а не it компания

Ответить
Развернуть ветку
Нерестович

))))

Ответить
Развернуть ветку
пепси

А вот и дискриминация по профессии подъехала — иначе говоря, блат. Эх, Совочек!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
null