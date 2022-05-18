«Сбер» получил статус IT-компании Статьи редакции
Это позволит его IT-специалистам получить отсрочку от армии, для других отраслевых льгот компания не проходит, говорят эксперты.
- Информация об этом внесена в реестр аккредитованных IT-компаний Минцифры, пишет РБК. По данным реестра, банк получил этот статус 25 апреля 2022 года.
- В список IT-компаний также были внесены его «дочки»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».
- Аккредитованные IT-компании могут претендовать на льготы. Близкий к правительству источник РБК отметил, что из этих льгот IT-специалисты «Сбера» могут рассчитывать на отсрочку от армии.
- В Минцифры не стали комментировать, на какие именно льготы сможет претендовать «Сбер». Там напомнили, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой есть IT, и что аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие для получения налоговых льгот для IT-компаний». В «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
- С 2021 года в России действует налоговый манёвр для IT-отрасли: он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Эти льготы могут получить IT-компании с аккредитацией и с не менее 90% выручки от разработки ПО. Требование распространяется и на льготную ипотеку для сотрудников. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что под эти требования попадают обычно узкоспециализированные компании.
1813 просмотров
Бля, в большинстве нормальных стран ни призыва нет, ни ипотеки с конскими процентами, и КАК ТО ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ-ТО БЕЗ ПОДАЧЕК ОТ ГОСУДАРСТВА!
а путин и гордость за страну у них есть?
бля, нет, серьёзный недостаток((((
вот-вот
согласен, и как они живут без этого?!
Да разве это жизнь )))
да пиздец ваще, нато вокруг, гмо-продукты, геи со своими парадами, ВОТ У НААААААААААС!
Красивое )
Лечебная грязь, мусорные контейнеры, парковка, и всё это В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ЛЮБИМОЙ КВАРТИРЫ
хоть рис сажай
Вашингтон диси, округ колумбия
где это?
В любом регионе выгляни в окно
Загнивают в своей бескультурщине!
Отрицательно-хуёво.
Это позволит получить сильный крючок на сотрудников. работающих там ради отсрочки. Ибо работодатель должен уведомить военкомат в течение недели после увольнения сотрудника.
Т.е. их можно будет содержать, как рабов. Чет не нравится? Увольнение, военкомат, цинк.
Ну айтишник спокойно перекатится в другую айти компанию где будет такая же отсрочка, а остальные итак как рабы там
В целом да, но рынок уже сейчас сократился нехило. Дальше будет хуже. У каких-нибудь сеньоров-помидоров проблем не будет, а вот мидлам и ниже можно напрячься.
И надо не забывать, что айти-компания должна быть из утвержденного реестра. чтобы получать все эти льготы.
Очень вовремя
Always have been
Работаю в Сбере, ради интереса подал заявку на льготную ипотеку под 5%. Одобрили. Сделают 4.7 если оформлю онлайн.
Так что, насчет этой льготы Сбер проходит все же.
Да Хули эту залупу отскринил одобрено ? А по факту выйдет совсем по другому и объявят в самом конце когда все заполнишь это Сбер-посойка
Ну хз, тоже возможно. Но кажется, что настолько сильно опрокидывать не станут. А то совсем прикол получится.
У очкариты свои приколы! Хапать и кидать! (За столько лет не понятно? Хуй их переделаешь!)
Ты бесстрашный под своими фио на тж писать?👀
Да
Самое время брать ипотеку
Как банк может получить статус IT компании? Как минимум, по ОКВЭД не должен проходить....
Ну Сбер це не банк, это такой монстр, а Сбер Банк - там в регионах вообще как Сибирский банк и т.п. названия у него.
Так сбер - банк, а сбертех- его ит подразделение.
Как ВТБ - иннотех.
РСХБ - РСХБ-Интех
че та сложна.
у них же раньше было подразделение "Сбербанк Технологии" . по сути весь IT планировалось перенести туда.
Оно никуда не делось. Сбертех также в реестре как и остальная кучка дочек.
помню эти конференции JUG при спонсорстве Сбера . где главным условием был запрет любой критики Сбера и их докладов/продуктов. Оттуда родился мем про сберовские доклады "мы вот сделали очень заебись продукт, но код и реализацию не покажем, просто верьте на слово, оно охуенное"
Хуй на блюде он, а не it компания
))))
А вот и дискриминация по профессии подъехала — иначе говоря, блат. Эх, Совочек!