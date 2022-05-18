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«Тинькофф банк» запретил пересылать деньги с комментариями «Зеленский», «ВСУ» и «Слава Украине» Статьи редакции

В поддержке объяснили это запретами переводов в Украину и «пообещали выяснить, в чём проблема».

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Скриншот TJ

При попытке отправить деньги через «Тинькофф банк» с комментариями об Украине, приложение выдаёт ошибку и просит изменить сообщение. На это обратил внимание телеграм-канал «Ломтик неба». Авторы канала проверили несколько сообщений: «Украина», «Слава Украине», «Зеленский» и «СБУ».

Обновлено в 20:40: Читатель TJ столкнулся с такой же проблемой ещё в конце марта. Он не смог перевести деньги с комментарием «Слава Украине!», на что в поддержке ему предложили просто изменить комментарий перевода.

Информацию проверила Ксения Собчак. Она попробовала отправить деньги с таким комментарием, а после возникновения проблемы обратилась в службу поддержки. Там предположили, что ошибка может возникать из-за запрета на переводы в Украину — якобы система распознаёт сообщение как «намёк на то, что деньги предназначены туда», даже если перевод идёт по России.

Сотрудник поддержки также сообщил, что это может быть ошибкой в системе банка, и пообещал разобраться в ситуации. Будет ли исправлена проблема, представитель компании не уточнил. В пресс-службе «Тинькофф» изданию РБК также не ответили.

В 2017 году украинские власти запретили работу российских платёжных систем на территории страны. В ответ Кремль запретил денежные переводы в Украину из России через иностранные системы, а после начала вооружённого конфликта Генпрокуратура предупредила, что финансовая или любая другая помощь иностранному государству будет рассматриваться как госизмена.

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#новости #тинькофф #конфликтвукраине

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27 комментариев
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Aleksei Poimtsev

А если написать «Путин - Hublot»?

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max payne

Выедет отряд Росгвардии и подарит путевку в сизо

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Небольшой коктейль

Лет 8 назад Альфа банк не дал мне вернуть долг другу с комментарием «сдачу можешь оставить себе, грязное животное»

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Соросята спасают Темнова

возвращал без уважения

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RAA

Тебе же дали денег в долг, почему не вернуть по-нормальному?

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Небольшой коктейль

это называется дружеский подкол
долг был что то типа 300 рублей

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Письменный украинец

Помню был лулзовый случай с бывшим коллегой:

Ему позвонили из фин-монитонига Альфы и слезно умоляли больше не писать в назначении перевода "на кокс и шлюх" (а он писал это постоянно, когда братюням деньги кидал). Говорят, что заебались отписываться в Росфинмониторинг по каждому случаю.

Ржали долго.

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Неподвижный бас

а если одно из слов писатьн английском ?

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Генрих Привет

На cocks и шлюх?

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Письменный украинец

Хз.

Тестить не хочу)

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Andrey Laur

Всей маршруткой?

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Письменный украинец

Катафалком.

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Roman E.

Писал об этом ещё 27 марта 🙄

https://tjournal.ru/574465

Запись в блоге Roman E. на TJ
Случай из жизни.
tjournal.ru
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Крепкий

С чего их вообще ебёт какие комменты оставляют юзеры

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Неподвижный бас

с того что у тебя должна быть единственно правильная верная позиция

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Письменный украинец

Росфинмониторинг палит каждый перевод. Так ловят террористов в том числе.

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RAA

Назначение платежа: на терракт.

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Новый шар

1. А Слава Украинцев можно?
2. С Зеленским смешно. В России Зеленских немало, видимо.

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Неподвижный бас

банк того самого Тинькова который "нипричем", весь такой из себя святой и вообще предприниматель от бога.

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Aleksey Nope

Ну так то весь топ менеджмент тинька сбежал когда только все начиналось. Того самого банка по сути нет с конца февраля.

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Тимурчик

Скоро эти слова просто пропадут из жизни)

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astralian

А если написать в сообщении «Больше двадцати тысяч погибших ВС РФ в ходе СВО» то откроют специальную кредитную линию на пятнадцать лет.

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Ukrainian

Удивлён, что раньше можно было.

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Юриевич Я

Интересно, что это за ошибка в системе, которая запрещает пересылку денег если в сообщении есть слова "Зеленский, Украина"? Как это вообще можно представить в голове и зачем говорить что это имеет место быть, боже, какой позор.

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Жуткий американец

вери найс

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Спокойный ГОСТ

А как насчёт ПТН ПНХ?

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Аналогичный инструмент

А на украинском работает?

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