В поддержке объяснили это запретами переводов в Украину и «пообещали выяснить, в чём проблема».

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Скриншот TJ

При попытке отправить деньги через «Тинькофф банк» с комментариями об Украине, приложение выдаёт ошибку и просит изменить сообщение. На это обратил внимание телеграм-канал «Ломтик неба». Авторы канала проверили несколько сообщений: «Украина», «Слава Украине», «Зеленский» и «СБУ».

Обновлено в 20:40: Читатель TJ столкнулся с такой же проблемой ещё в конце марта. Он не смог перевести деньги с комментарием «Слава Украине!», на что в поддержке ему предложили просто изменить комментарий перевода.

Информацию проверила Ксения Собчак. Она попробовала отправить деньги с таким комментарием, а после возникновения проблемы обратилась в службу поддержки. Там предположили, что ошибка может возникать из-за запрета на переводы в Украину — якобы система распознаёт сообщение как «намёк на то, что деньги предназначены туда», даже если перевод идёт по России.

Сотрудник поддержки также сообщил, что это может быть ошибкой в системе банка, и пообещал разобраться в ситуации. Будет ли исправлена проблема, представитель компании не уточнил. В пресс-службе «Тинькофф» изданию РБК также не ответили.