«Тинькофф банк» запретил пересылать деньги с комментариями «Зеленский», «ВСУ» и «Слава Украине» Статьи редакции
В поддержке объяснили это запретами переводов в Украину и «пообещали выяснить, в чём проблема».
При попытке отправить деньги через «Тинькофф банк» с комментариями об Украине, приложение выдаёт ошибку и просит изменить сообщение. На это обратил внимание телеграм-канал «Ломтик неба». Авторы канала проверили несколько сообщений: «Украина», «Слава Украине», «Зеленский» и «СБУ».
Обновлено в 20:40: Читатель TJ столкнулся с такой же проблемой ещё в конце марта. Он не смог перевести деньги с комментарием «Слава Украине!», на что в поддержке ему предложили просто изменить комментарий перевода.
Информацию проверила Ксения Собчак. Она попробовала отправить деньги с таким комментарием, а после возникновения проблемы обратилась в службу поддержки. Там предположили, что ошибка может возникать из-за запрета на переводы в Украину — якобы система распознаёт сообщение как «намёк на то, что деньги предназначены туда», даже если перевод идёт по России.
Сотрудник поддержки также сообщил, что это может быть ошибкой в системе банка, и пообещал разобраться в ситуации. Будет ли исправлена проблема, представитель компании не уточнил. В пресс-службе «Тинькофф» изданию РБК также не ответили.
В 2017 году украинские власти запретили работу российских платёжных систем на территории страны. В ответ Кремль запретил денежные переводы в Украину из России через иностранные системы, а после начала вооружённого конфликта Генпрокуратура предупредила, что финансовая или любая другая помощь иностранному государству будет рассматриваться как госизмена.
А если написать «Путин - Hublot»?
Выедет отряд Росгвардии и подарит путевку в сизо
Лет 8 назад Альфа банк не дал мне вернуть долг другу с комментарием «сдачу можешь оставить себе, грязное животное»
возвращал без уважения
Тебе же дали денег в долг, почему не вернуть по-нормальному?
это называется дружеский подкол
долг был что то типа 300 рублей
Помню был лулзовый случай с бывшим коллегой:
Ему позвонили из фин-монитонига Альфы и слезно умоляли больше не писать в назначении перевода "на кокс и шлюх" (а он писал это постоянно, когда братюням деньги кидал). Говорят, что заебались отписываться в Росфинмониторинг по каждому случаю.
Ржали долго.
а если одно из слов писатьн английском ?
На cocks и шлюх?
Хз.
Тестить не хочу)
Всей маршруткой?
Катафалком.
Писал об этом ещё 27 марта 🙄
https://tjournal.ru/574465
С чего их вообще ебёт какие комменты оставляют юзеры
с того что у тебя должна быть единственно правильная верная позиция
Росфинмониторинг палит каждый перевод. Так ловят террористов в том числе.
Назначение платежа: на терракт.
1. А Слава Украинцев можно?
2. С Зеленским смешно. В России Зеленских немало, видимо.
банк того самого Тинькова который "нипричем", весь такой из себя святой и вообще предприниматель от бога.
Ну так то весь топ менеджмент тинька сбежал когда только все начиналось. Того самого банка по сути нет с конца февраля.
Скоро эти слова просто пропадут из жизни)
А если написать в сообщении «Больше двадцати тысяч погибших ВС РФ в ходе СВО» то откроют специальную кредитную линию на пятнадцать лет.
Удивлён, что раньше можно было.
Интересно, что это за ошибка в системе, которая запрещает пересылку денег если в сообщении есть слова "Зеленский, Украина"? Как это вообще можно представить в голове и зачем говорить что это имеет место быть, боже, какой позор.
вери найс
А как насчёт ПТН ПНХ?
А на украинском работает?