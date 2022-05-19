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WSJ: Google вывезла большую часть сотрудников из России в Дубай Статьи редакции

По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в России.

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По данным источников The Wall Street Journal, часть сотрудников Google предпочла остаться в России и уволиться из корпорации. Таким образом, пишет издание, у компании скоро не останется сотрудников в России.

Ранее Bloomberg сообщал, что Google начала вывозить сотрудников из России ещё в марте, опасаясь возможной блокировки видеохостинга YouTube.

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент».

В апреле арбитражный суд арестовал банковские счета и имущество российского подразделения компании на сумму 1,5 млрд рублей по иску «Газпром-медиа» из-за блокировки канала «ТНТ» на YouTube. Также после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.

18 мая, стало известно, что российская «дочка» Google начала процесс банкротства из-за «невозможности исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

Новости
Закомплексованная Душа
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Статьи редакции

Компания считает, что не сможет выполнить денежные обязательства.

#новости #google #

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18 комментариев
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Nick Nick

Люди с немаленький зарплатой перестали платить в РФ немаленькие налоги.

Верным путём идём товарищи.

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Русский

Интересно, сколько у них сотрудников было. Предполагаю, что пренебрежительно мало. Но рад за тех, кто смог уехать

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Соросята спасают Темнова

Около 300. Но есть и подрядчики, это целая цепочка от уборщиц, до ресепшен. А в аренде офисов сколько денег было

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Nick Nick

Так и налогов в РФ сам Гугл сколько платил.

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Соросята спасают Темнова

Явно норм. Даже с зп, которая была точно не по мрот для срезание ндфл и взносов

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Nick Nick

Гугл никогда такой хуйней не занимался.

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Соросята спасают Темнова

Ну и где он теперь?!

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Volodymyr

www.google.com

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Последовательный цвет

Насколько я понимаю, не особо много. Разрабов уже давно перевезли, оставались только менеджеры-продажники

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Олег Мельник

А разрабы вообще были в российском гугле?

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zero endorphine

Были, и пилили достаточно известные вещи, которыми пользуются миллионы человек

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Русский

Например? (Ну, раз уж ты в курсе)

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zero endorphine

Слушай, мне про них рассказывал, угощая меня кофе, глава этих разрабов в собстно офисе гугла ;) но он мне не разрешал эксплицитно трещать про это в инете, так что я все ж отмолчусь из уважения к нему

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Последовательный цвет

Да, кое-какие были. Даже в Питере был небольшой офис

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Заинтересованный Абдужаббор

Подорвали экономику просто

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aliftin

А что там с той девочкой которая сидела у них на ресепшене?

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Хрустальный творожок

купила вебку, читает инструкцию

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Sdafs 156

очередная победа

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