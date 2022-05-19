По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в России.

{"id":626243,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":626243,"gtm":null} 1293 просмотров

По данным источников The Wall Street Journal, часть сотрудников Google предпочла остаться в России и уволиться из корпорации. Таким образом, пишет издание, у компании скоро не останется сотрудников в России.

Ранее Bloomberg сообщал, что Google начала вывозить сотрудников из России ещё в марте, опасаясь возможной блокировки видеохостинга YouTube.

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент».

В апреле арбитражный суд арестовал банковские счета и имущество российского подразделения компании на сумму 1,5 млрд рублей по иску «Газпром-медиа» из-за блокировки канала «ТНТ» на YouTube. Также после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.