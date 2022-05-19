WSJ: Google вывезла большую часть сотрудников из России в Дубай Статьи редакции
По словам источников издания, в ближайшее время компания полностью прекратит коммерческое присутствие в России.
По данным источников The Wall Street Journal, часть сотрудников Google предпочла остаться в России и уволиться из корпорации. Таким образом, пишет издание, у компании скоро не останется сотрудников в России.
Ранее Bloomberg сообщал, что Google начала вывозить сотрудников из России ещё в марте, опасаясь возможной блокировки видеохостинга YouTube.
На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей из-за «неоднократного отказа удалить запрещённый в РФ контент».
В апреле арбитражный суд арестовал банковские счета и имущество российского подразделения компании на сумму 1,5 млрд рублей по иску «Газпром-медиа» из-за блокировки канала «ТНТ» на YouTube. Также после блокировки ютуб-канала «Царьград» компания выплатила девять миллиардов рублей штрафов.
18 мая, стало известно, что российская «дочка» Google начала процесс банкротства из-за «невозможности исполнения денежных обязательств», в том числе требований о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.
Люди с немаленький зарплатой перестали платить в РФ немаленькие налоги.
Верным путём идём товарищи.
Интересно, сколько у них сотрудников было. Предполагаю, что пренебрежительно мало. Но рад за тех, кто смог уехать
Около 300. Но есть и подрядчики, это целая цепочка от уборщиц, до ресепшен. А в аренде офисов сколько денег было
Так и налогов в РФ сам Гугл сколько платил.
Явно норм. Даже с зп, которая была точно не по мрот для срезание ндфл и взносов
Гугл никогда такой хуйней не занимался.
Ну и где он теперь?!
www.google.com
Насколько я понимаю, не особо много. Разрабов уже давно перевезли, оставались только менеджеры-продажники
А разрабы вообще были в российском гугле?
Были, и пилили достаточно известные вещи, которыми пользуются миллионы человек
Например? (Ну, раз уж ты в курсе)
Слушай, мне про них рассказывал, угощая меня кофе, глава этих разрабов в собстно офисе гугла ;) но он мне не разрешал эксплицитно трещать про это в инете, так что я все ж отмолчусь из уважения к нему
Да, кое-какие были. Даже в Питере был небольшой офис
Подорвали экономику просто
А что там с той девочкой которая сидела у них на ресепшене?
купила вебку, читает инструкцию
очередная победа