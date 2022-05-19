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В день столетия пионерии СССР в Госдуму внесли проект о российском детском и молодёжном движении Статьи редакции

Его решили назвать «Большая перемена».

Депутаты и сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодёжном движении «Большая перемена». Об этом сообщается в базе данных палаты.

Как говорится в пояснительной записке к документу, целями деятельности объявили, в том числе, воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. Участие в движении добровольное, в него смогут вступить все школьники возрастом от шести лет.

Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В законопроекте отдельным пунктом поясняется, что наставниками и организациями-партнёрами движения не могут быть «иностранные агенты» и аффилированные с ними лица.

Ячейки движения появятся в каждом субъекте РФ: не только в школах, но и в техникумах, колледжах, прочих средних специальных учебных заведениях, организациях в области культуры и спорта и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодёжью».

О планах Кремля создать общероссийское детское движение писал РБК. По данным издания, его учредят на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, предположительно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году. По словам источника РБК, причина создания движения в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».

#новости

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54 комментария
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Эффективный франт

Самая большая хуйня которую можно придумать это ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА.

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Трезвый рубин

Воспитание ПУТИНИЗМА

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1 комментарий
Я хохол

До шутки про путинюгенд 3…2…1…

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Kikaxa

"Деды пионерили, и мы тоже спионерим"!

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Nick Rosenberg

Мне одному кажется что организуют лагеря для педофилов?

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Сергей Дворниченко

Для членов Партии Единная Россия, а так то за ето статья

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xqdc

И как будут называть то этих новых пионеров? Большепеременники?

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Талантливый парфюмер

Zюмеры.

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1 комментарий
UFO Driver

Большеперементики

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ШАБАШ

Бигменники.

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Городской сумасшедший

Путвейбины

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Just Greg

Перемены и в России? Шутники блять.

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BigDaddy

Отрицательное развитие

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Трезвый рубин

Хуйня какая то. Обещали пионеров, как у дидов!!!
А это наши 2.0.

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xqdc

А сколько большая перемена в школах сейчас? 30 минут?

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Трезвый рубин

У нас час была

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9 комментариев
Sergei Timofeyev

У нас, по-моему, 20 минут давали. Это для принятия пищи в 11:40, что ли. Причём дежурных по кухне (да-да, в Москве) отпускали на пять минут раньше, чтобы они успели разлить чай или какао.

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5 комментариев
Glory to Ukraine

Не знаю про сейчас, а в 2012 была 30 минут.
Остальные по 5 минут.

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1 комментарий
Крепкий динозавр

Больших перемен требуют наши чё-то там

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Трезвый рубин

Налоги

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Остальной магнит

Лучше "Доживём до понедельника"

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гчк

вместе с потупчик съебались и все проклятые таланты.

большая перемена
это кто вообще такое придумал

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Заинтересованный Абдужаббор

Перемен требуют наши сердца!

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Печеньки Госдепа

А чисто технически как избежать этой неопионерщины? Мне не надо,чтобы моего ребёнка долбили в школе какой-то политической шляпой. Но мы же понимаем, что "добровольное" значит обязательное.

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Неверный микрофон

Наивный, большинство туда само вступит, а потом будет вспоминать с ностальгией, на советских посмотри.

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2 комментария
Сергей Дворниченко

будет типо "иногента" , слово пока еще не придумали

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Yggdrasil

А вот и югенды подъехали

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Поросенок Петр

https://www.youtube.com/watch?v=Ku_V2HgK6i8

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BigDaddy

Дети, вы хозяева концлагеря

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Бледный Кирилл

Это объединение будет называться юные пикабушники

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BigDaddy

А старшые - тежешники

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TJaba

нейминг хуйня

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Металлургический Филипп
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Городской сумасшедший

Короткий путь юного россиянина: пионер-юнармеец-пушечное мясо

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Справедливый Женя

Путлер югенд?

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