Его решили назвать «Большая перемена».

Депутаты и сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодёжном движении «Большая перемена». Об этом сообщается в базе данных палаты.

Как говорится в пояснительной записке к документу, целями деятельности объявили, в том числе, воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. Участие в движении добровольное, в него смогут вступить все школьники возрастом от шести лет.

Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В законопроекте отдельным пунктом поясняется, что наставниками и организациями-партнёрами движения не могут быть «иностранные агенты» и аффилированные с ними лица.

Ячейки движения появятся в каждом субъекте РФ: не только в школах, но и в техникумах, колледжах, прочих средних специальных учебных заведениях, организациях в области культуры и спорта и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодёжью».

О планах Кремля создать общероссийское детское движение писал РБК. По данным издания, его учредят на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, предположительно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году. По словам источника РБК, причина создания движения в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».