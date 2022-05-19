В день столетия пионерии СССР в Госдуму внесли проект о российском детском и молодёжном движении Статьи редакции
Его решили назвать «Большая перемена».
Депутаты и сенаторы РФ внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодёжном движении «Большая перемена». Об этом сообщается в базе данных палаты.
Как говорится в пояснительной записке к документу, целями деятельности объявили, в том числе, воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. Участие в движении добровольное, в него смогут вступить все школьники возрастом от шести лет.
Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В законопроекте отдельным пунктом поясняется, что наставниками и организациями-партнёрами движения не могут быть «иностранные агенты» и аффилированные с ними лица.
Ячейки движения появятся в каждом субъекте РФ: не только в школах, но и в техникумах, колледжах, прочих средних специальных учебных заведениях, организациях в области культуры и спорта и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодёжью».
О планах Кремля создать общероссийское детское движение писал РБК. По данным издания, его учредят на базе существующих организаций: Российского движения школьников, «Большой перемены» и региональных организаций. Учредителем, предположительно, станет и «Юнармия», созданная Сергеем Шойгу в 2016 году. По словам источника РБК, причина создания движения в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей».
Самая большая хуйня которую можно придумать это ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА.
Воспитание ПУТИНИЗМА
До шутки про путинюгенд 3…2…1…
"Деды пионерили, и мы тоже спионерим"!
Мне одному кажется что организуют лагеря для педофилов?
Для членов Партии Единная Россия, а так то за ето статья
И как будут называть то этих новых пионеров? Большепеременники?
Zюмеры.
Большеперементики
Бигменники.
Путвейбины
Перемены и в России? Шутники блять.
Отрицательное развитие
Хуйня какая то. Обещали пионеров, как у дидов!!!
А это наши 2.0.
А сколько большая перемена в школах сейчас? 30 минут?
У нас час была
У нас, по-моему, 20 минут давали. Это для принятия пищи в 11:40, что ли. Причём дежурных по кухне (да-да, в Москве) отпускали на пять минут раньше, чтобы они успели разлить чай или какао.
Не знаю про сейчас, а в 2012 была 30 минут.
Остальные по 5 минут.
Больших перемен требуют наши чё-то там
Налоги
Лучше "Доживём до понедельника"
вместе с потупчик съебались и все проклятые таланты.
большая перемена
это кто вообще такое придумал
Перемен требуют наши сердца!
А чисто технически как избежать этой неопионерщины? Мне не надо,чтобы моего ребёнка долбили в школе какой-то политической шляпой. Но мы же понимаем, что "добровольное" значит обязательное.
Наивный, большинство туда само вступит, а потом будет вспоминать с ностальгией, на советских посмотри.
будет типо "иногента" , слово пока еще не придумали
А вот и югенды подъехали
https://www.youtube.com/watch?v=Ku_V2HgK6i8
Дети, вы хозяева концлагеря
Это объединение будет называться юные пикабушники
А старшые - тежешники
нейминг хуйня
Короткий путь юного россиянина: пионер-юнармеец-пушечное мясо
Путлер югенд?