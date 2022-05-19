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«Ведомости»: на бывшем заводе Renault под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили Статьи редакции

«КамАЗ», который станет партнёром по производству «Москвичей», может договориться о выпуске машин китайской JAC, говорят источники.

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«КамАЗ» планирует локализовать на бывшем заводе Renault производство китайских автомобилей под брендом «Москвич», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Выпуск автомобилей начнут не позднее четвёртого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, позже — электромобилей.

По словам одного из источников, «КамАз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а московские прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем. Какую именно модель будут производить, пока не решено.

Представители «КамАЗа» и мэрии Москвы от комментариев изданию отказались. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что концепцию производства на заводе «Москвич» в ближайшее время представит правительство Москвы совместно с «КамАЗом».

Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 года. Их же планировали использовать автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро» для каршеринга электромобилей во Владивостоке.

Для локализации «Камаз» рассматривает более компактную модель — JAC iEVS4. На начальной стадии, скорее всего, это будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объёмов производства.

16 мая Renault передала свои российские активы властям РФ. Московские власти пообещали производить на бывшем заводе французской компании «Москвичи». Основным партнёром станет «КамАЗ».

#новости #камаз

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39 комментариев
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Депутат миллионов
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Ваша Закладко

китайский
москвич
с оленем

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Депутат миллионов
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Ваша Закладко

реновировавай давай

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Депутат миллионов

Какие москвичи, такие и "москвичи"

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Трезвый рубин

Пекинец тогда уж

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игралые усташки

пекинес

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Sergei Timofeyev

Как же они, съука, храпят!

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Властный кубок
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ШАБАШ

JAC ФРЕСКО

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Vendel

Так же был недавно эксперт, который сказал что возить в Москву запчасти супер дорого и китайцы не будут в это вкладываться. https://www.youtube.com/watch?v=MRWTJm84sZs&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

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Британский франт

И он скорее всего прав. В мирное время перевозки были в основном по морю, и в Россию товары попадали через Европу: на "попутках" с грузами для ЕС, которые покупают у Китая на порядки больше.

Это раз, и два - нахер Китаю вторичные санкции?

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Трезвый рубин

ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ КИТАЙ ОН ПРОТИВ США А ЗНАЧИТ ЗА НАС НАГНЕМ АМЕРИКУ ПОКАЖЕМ ЭТИМ ПИНДОСАМ ВМЕСТЕ

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Британский франт

А, да, извени.

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Роман Величкин

Вроде бы, Китай полностью производит свои автомобили, поэтому вторичные санкции накладывать не за что - там нет западных технологий.

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Роман Величкин

Многие экономисты предсказывали, что перейдем на китайские авто и запчасти. Если китайцы захотят, то в этим проблем нет - в Китае мощный собственный автопром.

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Полицейский корабль

Очередной прорыв импортозамещения
Теперь все наше, отечественное💪💪💪💪
Вопрос только в том, какого отечества

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Ваша Закладко

наши отечественные центрально-китайские машинокомплекты
председатель си доволен

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Дикий кубок

JAL

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Заинтересованный Абдужаббор

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Трезвый рубин

Господи как же у тебя в голове насрано

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Дикий кубок

Не пизди.

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Пiгулка

И это некоторые называют великой страной. Кек. Великие рукожопы.

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Британский франт
может договориться

А может и не договориться. Фантазии - офигеть

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alien Alina

Не знала, что эта вся история может скатиться еще больше 💩
Хотя с другой стороны ну эта жи эЛектРомОбиЛи

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Yelena Clever

Ещё пару лет и русский улус начнёт выпускать велосипеды для Китая

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Прозрачный франт

ну правильно, когда россия войдет в состав китая уже сразу будут их заводы, издалека зашли

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Dra

Когда думал, что большего позора, чем возвращения автомобилей "Москвич", не будет. Но с новостью, что под этим брендом будут выпускаться китайские машины, они смогли.

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Ukrainian

Даже Москвичи собрать не могут, ахахаха. Смехдержава, блять.

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Участковый шар
на бывшем заводе Renault
под брендом «Москвич»
собирать китайские автомобили
в партнёрстве с «КамАЗ»

И всё равно будет оверпрайс который покупать не будут

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Dan

Произошло импортозамещение

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Rostilj je najbolje

Вам когда надоест новости из будущего обсуждать? Много из них сбылось уже?

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игралые усташки

люди на зарплате выдумывают эту хуйню не для удовольствия, а чтоб обсуждали. вот мы и обсуждаем

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Rostilj je najbolje

Вам за это тоже зарплату платят??!

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игралые усташки

ах, если бы мне за каждый высер да по рублю - батистовые портянки бы носил, крем Марго кушал

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Трезвый рубин

вспомнился номер из квн

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Администратор мусоровоза

пусть новые москвичи рекламит дипфейковый Цой

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Ruslan N.

может договориться — наверное все это пропустили? расходимся, нас наебали

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Клаус Шульце

Может договориться, а может и не договориться.
Китайцам вторичные санкции нахнер не нужны.

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