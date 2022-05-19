«КамАЗ», который станет партнёром по производству «Москвичей», может договориться о выпуске машин китайской JAC, говорят источники.

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«КамАЗ» планирует локализовать на бывшем заводе Renault производство китайских автомобилей под брендом «Москвич», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Выпуск автомобилей начнут не позднее четвёртого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, позже — электромобилей.

По словам одного из источников, «КамАз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а московские прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем. Какую именно модель будут производить, пока не решено.

Представители «КамАЗа» и мэрии Москвы от комментариев изданию отказались. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что концепцию производства на заводе «Москвич» в ближайшее время представит правительство Москвы совместно с «КамАЗом».

Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 года. Их же планировали использовать автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро» для каршеринга электромобилей во Владивостоке.

Для локализации «Камаз» рассматривает более компактную модель — JAC iEVS4. На начальной стадии, скорее всего, это будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объёмов производства.