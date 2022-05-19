Бета-версию магазина для Android-устройств представят 25 мая.

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Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства», пишет «Ъ» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на Российском интернет-форуме.

По его словам, 13 мая Минцифры внесло на рассмотрение правительства законопроект о российском магазине приложений. По нему, чиновники составят перечень разработчиков, которые будут обязаны разместить свои приложения в RuStore. В пояснительной записке говорится, что закон будет «противодействовать санкциям со стороны иностранных государств».

Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости», в него будут обязаны включать приложения из реестра отечественных программ. Это требование пока не вошло в законопроект.

В совет, который формулирует принципы работы маркетплейса, вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Их предложения реализуют в первую очередь, рассказал знакомый с деталями проекта источник. Запуск бета-версии магазина запланирован на 25 мая.

Комиссия для разработчиков за платные сервисы в RuStore будет «точно меньше 15%», заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта.

16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.