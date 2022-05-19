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Магазин приложений RuStore от VK войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России Статьи редакции

Бета-версию магазина для Android-устройств представят 25 мая.

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Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства», пишет «Ъ» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на Российском интернет-форуме.

По его словам, 13 мая Минцифры внесло на рассмотрение правительства законопроект о российском магазине приложений. По нему, чиновники составят перечень разработчиков, которые будут обязаны разместить свои приложения в RuStore. В пояснительной записке говорится, что закон будет «противодействовать санкциям со стороны иностранных государств».

Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости», в него будут обязаны включать приложения из реестра отечественных программ. Это требование пока не вошло в законопроект.

В совет, который формулирует принципы работы маркетплейса, вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Их предложения реализуют в первую очередь, рассказал знакомый с деталями проекта источник. Запуск бета-версии магазина запланирован на 25 мая.

Комиссия для разработчиков за платные сервисы в RuStore будет «точно меньше 15%», заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта.

16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.

Интернет
Проблемы модерации, ошибки и треш-игры: как прошёл запуск NashStore — «российского аналога» Google Play Статьи редакции

TJ протестировал магазин в день запуска и выяснил, почему ему ещё далеко до оригинала.

#новости #vk

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26 комментариев
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Игорь Зимин

на какие бля смартфоны )) ?

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Blessed
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Игорь Зимин

хорошее вложение было
теперь можно процы выковыривать и на оборонку пускать

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Закомплексованная Душа

Кто оплачивал пиартого говна интересно на что надеялся

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Христов Влад

На АЙЙЯ или как они там. Бутинофоны, короче.

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Вирусный волк
Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию.

На этом можно и закончить

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Христов Влад
Apple, Dell, Asus, Lenovo

Слыш, поставлять.

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Заинтересованный Абдужаббор

Из бункера не слышно

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Клаус Шульце

При покупке смартфона первым делом следует удалить приложения от товарища майора.

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Депутат миллионов

Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства»

Будет предустанов очка на принтеры и роутеры?

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Трезвый рубин

сложные же сказали.
калькуляторы и пейджеры

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Just Greg

На счёты и нарды.

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Железный занавес

Как это будет работать на айфонах?

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Властный кубок

Айфоны в России?

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Игорь Зимин
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Вирусный волк

Полумеры какие-то. Нужно обязать предустанавливать российскую операционную систему и процессор Байкал

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Белый Сыр

Ага, а всем въезжающим в России в принудительное порядке изымать мозг, а пустоту заполнять ватой.

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Ukrainian

BolgenOS!

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Игорь Зимин
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Дмитрий Шубкин

Они же на днях заявляли что разработчиков никто не будет заставлять идти к ним. Неужели опять наебалово.

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Трезвый рубин

так они не будут заставлять. они будут принуждать

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Дмитрий Шубкин
Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию.

на таможне будут вскрывать серые устройства и накатывать апкшу.

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ave ego

а параллельный импорт?

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Участковый шар

А мне нравятся продукты VK, Яндекса ещё. Если бы они не были под мусорами, такая охуенная продукция была бы ☹️
А вот Сберовская продукция полная параша по всем фронтам.

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Участковый шар

Магазин конечно ставить не буду и всем буду советовать это не делать

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Усы жирны от колбасы

Росграм будет в этом магазине?
Или это пока фантазии?

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