Магазин приложений RuStore от VK войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России Статьи редакции
Бета-версию магазина для Android-устройств представят 25 мая.
Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства», пишет «Ъ» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на Российском интернет-форуме.
По его словам, 13 мая Минцифры внесло на рассмотрение правительства законопроект о российском магазине приложений. По нему, чиновники составят перечень разработчиков, которые будут обязаны разместить свои приложения в RuStore. В пояснительной записке говорится, что закон будет «противодействовать санкциям со стороны иностранных государств».
Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости», в него будут обязаны включать приложения из реестра отечественных программ. Это требование пока не вошло в законопроект.
В совет, который формулирует принципы работы маркетплейса, вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Их предложения реализуют в первую очередь, рассказал знакомый с деталями проекта источник. Запуск бета-версии магазина запланирован на 25 мая.
Комиссия для разработчиков за платные сервисы в RuStore будет «точно меньше 15%», заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.
Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта.
16 мая в России запустился NashStore — аналог магазина приложений Google Play. Редакция TJ протестировала его: в отличие от оригинала, интерфейс NashStore скромнее, но работает магазин всё равно нестабильно, а в приложении встречаются орфографические ошибки, проблемы с вёрсткой и безопасностью для детей.
на какие бля смартфоны )) ?
хорошее вложение было
теперь можно процы выковыривать и на оборонку пускать
Кто оплачивал пиартого говна интересно на что надеялся
На АЙЙЯ или как они там. Бутинофоны, короче.
На этом можно и закончить
Слыш, поставлять.
Из бункера не слышно
При покупке смартфона первым делом следует удалить приложения от товарища майора.
Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства»
Будет предустанов очка на принтеры и роутеры?
сложные же сказали.
калькуляторы и пейджеры
На счёты и нарды.
Как это будет работать на айфонах?
Айфоны в России?
Полумеры какие-то. Нужно обязать предустанавливать российскую операционную систему и процессор Байкал
Ага, а всем въезжающим в России в принудительное порядке изымать мозг, а пустоту заполнять ватой.
BolgenOS!
Они же на днях заявляли что разработчиков никто не будет заставлять идти к ним. Неужели опять наебалово.
так они не будут заставлять. они будут принуждать
на таможне будут вскрывать серые устройства и накатывать апкшу.
а параллельный импорт?
А мне нравятся продукты VK, Яндекса ещё. Если бы они не были под мусорами, такая охуенная продукция была бы ☹️
А вот Сберовская продукция полная параша по всем фронтам.
Магазин конечно ставить не буду и всем буду советовать это не делать
Росграм будет в этом магазине?
Или это пока фантазии?