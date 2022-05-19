Джордж Буш-младший оговорился в выступлении об Украине и осудил Россию за «неоправданно жесткое вторжение в Ирак» Статьи редакции
Именно за это критиковали самого Буша в нулевых.
В ночь на 19 мая бывший президент США Джордж У. Буш выступал в Техасе, где в том числе обсудил вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик осудил действия Владимира Путина, но оговорился и приписал ему «неоправданно жестокое вторжение в Ирак».
Бывший президент сразу поправил себя и сделал паузу, после чего повторил «В Ирак, да» и усмехнулся. Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
Война в Ираке, длившаяся с 2003 по 2011 год, началась именно с вторжения США, когда президентом был Джордж Буш. Его решение с тех пор неоднократно критиковали и называли неоправданным, а страна сама признавала допущенные ошибки в ходе конфликта.
По ходу выступления Буш также поддержал Украину и её народ, а президента Владимира Зеленского назвал «крутым парнем» и «Черчиллем XXI века».
По Фрейду
Буш Старший - молодец, дипломат
Буш Младший - еблан, устроил второй Вьетнам
База
Когда не можешь дотянуться ртом до своего джонсона, приходится писать в комментарии самому себе «база» 🌚
База
Не нужно, если Лонг Джонсон
Старина Джордж. Прошло столько лет, а ты по-прежнему доставляешь
держит марку
Ему доставляют и он доставляет.
Ну хоть попытался отшутиться как-то, а не то что Байден со своими «poor kids can be as talented as white kids»
Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
А Байдену целых 79.
интересно как местная либератота относится к войне в Ираке. оправдано было?
Это сранный ковбой или другой?