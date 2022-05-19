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Джордж Буш-младший оговорился в выступлении об Украине и осудил Россию за «неоправданно жесткое вторжение в Ирак» Статьи редакции

Именно за это критиковали самого Буша в нулевых.

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В ночь на 19 мая бывший президент США Джордж У. Буш выступал в Техасе, где в том числе обсудил вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик осудил действия Владимира Путина, но оговорился и приписал ему «неоправданно жестокое вторжение в Ирак».

Как следствие — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. То есть в Украину.

Джордж У. Буш

Бывший президент сразу поправил себя и сделал паузу, после чего повторил «В Ирак, да» и усмехнулся. Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».

Война в Ираке, длившаяся с 2003 по 2011 год, началась именно с вторжения США, когда президентом был Джордж Буш. Его решение с тех пор неоднократно критиковали и называли неоправданным, а страна сама признавала допущенные ошибки в ходе конфликта.

По ходу выступления Буш также поддержал Украину и её народ, а президента Владимира Зеленского назвал «крутым парнем» и «Черчиллем XXI века».

#новости #конфликтвукраине #сша

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13 комментариев
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Закомплексованная Душа

По Фрейду

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Angel Predochranitel

Буш Старший - молодец, дипломат
Буш Младший - еблан, устроил второй Вьетнам

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Angel Predochranitel

База

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зимнее безмолвие

Когда не можешь дотянуться ртом до своего джонсона, приходится писать в комментарии самому себе «база» 🌚

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зимнее безмолвие

База

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Николай

Не нужно, если Лонг Джонсон

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Аристарх Евдокимов

Старина Джордж. Прошло столько лет, а ты по-прежнему доставляешь

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Основной Мурод

держит марку

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Заинтересованный Абдужаббор

Ему доставляют и он доставляет.

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зимнее безмолвие

Ну хоть попытался отшутиться как-то, а не то что Байден со своими «poor kids can be as talented as white kids»

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Ramierl

Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
А Байдену целых 79.

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Rr r

интересно как местная либератота относится к войне в Ираке. оправдано было?

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Дед Макар

Это сранный ковбой или другой?

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