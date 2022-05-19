Именно за это критиковали самого Буша в нулевых.

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В ночь на 19 мая бывший президент США Джордж У. Буш выступал в Техасе, где в том числе обсудил вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик осудил действия Владимира Путина, но оговорился и приписал ему «неоправданно жестокое вторжение в Ирак».

Как следствие — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. То есть в Украину. Джордж У. Буш

Бывший президент сразу поправил себя и сделал паузу, после чего повторил «В Ирак, да» и усмехнулся. Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».

Война в Ираке, длившаяся с 2003 по 2011 год, началась именно с вторжения США, когда президентом был Джордж Буш. Его решение с тех пор неоднократно критиковали и называли неоправданным, а страна сама признавала допущенные ошибки в ходе конфликта.