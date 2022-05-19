Джордж Буш-младший оговорился в выступлении об Украине и осудил Россию за «неоправданно жестокое вторжение в Ирак» Статьи редакции
Именно за это критиковали самого Буша в нулевых.
В ночь на 19 мая бывший президент США Джордж У. Буш выступал в Техасе, где в том числе обсудил вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик осудил действия Владимира Путина, но оговорился и приписал ему «неоправданно жестокое вторжение в Ирак».
Бывший президент сразу поправил себя и сделал паузу, после чего повторил «В Ирак, да» и усмехнулся. Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
Война в Ираке, длившаяся с 2003 по 2011 год, началась именно с вторжения США, когда президентом был Джордж Буш. Его решение с тех пор неоднократно критиковали и называли неоправданным, а страна сама признавала допущенные ошибки в ходе конфликта.
По ходу выступления Буш также поддержал Украину и её народ, а президента Владимира Зеленского назвал «крутым парнем» и «Черчиллем XXI века».
По Фрейду
Старина Джордж. Прошло столько лет, а ты по-прежнему доставляешь
держит марку
Ему доставляют и он доставляет.
Сраный ковбой.
Буш Старший - молодец, дипломат
Буш Младший - еблан, устроил второй Вьетнам
База
Когда не можешь дотянуться ртом до своего джонсона, приходится писать в комментарии самому себе «база» 🌚
База
Не нужно, если Лонг Джонсон
Лил Джонни
Давайте тут ещё хуями померяйтесь.
Для тех, кто не знает, что за Лонг Джонсон
Буш старший – хуесос.
https://youtu.be/3X-jou18qKU?t=1174
А буря в пустыне?
Она спустя пол года после оккупации случилась, когда дипломатия забуксовала
Ну хоть попытался отшутиться как-то, а не то что Байден со своими «poor kids can be as talented as white kids»
Ахахахаха))))
Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
А Байдену целых 79.
Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, снова запутался в своих словах. Он так и не смог выговорить аббревиатуру AANHPI – Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи публикует телеканал NBC News.
"Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! – проговорил Байден. Но, запутавшись, закончил: – Здесь, в Соединенных Штатах!"
И в зале засмеялись ещё при этом 🤦♂️
Интересно он смотрел то обращение Жириновского
Видимо Путин в 2003 смотрел на это вторжение и мечтал что когда нибудь и он сможет поиграть в войнушку
Разбирал несколько ночей со всеми разведками НАТО
Ой, Ирак ведь я разбомбил...
Это сранный ковбой или другой?
хотел отомстить за папу
Он
буш сейчас наверное завидует путину и со слезами на глазах вспоминает свою молодость когда он сам был хуйлом и тоже в войнушку играл
Только ему с рук сошло
да и нашему хуйлу скорее всего тоже с рук сойдет(((
Ну да, США же сама на себя санкции не наложит
Хайпует старый пердун
Получается Буш младший старше путана???
деды кукухами поехали )
Лол, у кого что болит
интересно как местная либератота относится к войне в Ираке. оправдано было?
Оправдано чем? Интересами штатов? На 1000% :)
Интересы ближнего востока? Даже рядом нет.
Другое дело, что они имели возможность подтянуть половину развитого мира и когорту шестёрок.
И то 10 000 солдат потеряли при совершенно тотальном превосходстве во всём.