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Джордж Буш-младший оговорился в выступлении об Украине и осудил Россию за «неоправданно жестокое вторжение в Ирак» Статьи редакции

Именно за это критиковали самого Буша в нулевых.

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В ночь на 19 мая бывший президент США Джордж У. Буш выступал в Техасе, где в том числе обсудил вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Политик осудил действия Владимира Путина, но оговорился и приписал ему «неоправданно жестокое вторжение в Ирак».

Как следствие — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. То есть в Украину.

Джордж У. Буш

Бывший президент сразу поправил себя и сделал паузу, после чего повторил «В Ирак, да» и усмехнулся. Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».

Война в Ираке, длившаяся с 2003 по 2011 год, началась именно с вторжения США, когда президентом был Джордж Буш. Его решение с тех пор неоднократно критиковали и называли неоправданным, а страна сама признавала допущенные ошибки в ходе конфликта.

По ходу выступления Буш также поддержал Украину и её народ, а президента Владимира Зеленского назвал «крутым парнем» и «Черчиллем XXI века».

#новости #конфликтвукраине #сша

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42 комментария
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Закомплексованная Душа

По Фрейду

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Аристарх Евдокимов

Старина Джордж. Прошло столько лет, а ты по-прежнему доставляешь

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Основной Мурод

держит марку

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умный человек
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Заинтересованный Абдужаббор

Ему доставляют и он доставляет.

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Всеобщий татарин

Сраный ковбой.

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Angel Predochranitel

Буш Старший - молодец, дипломат
Буш Младший - еблан, устроил второй Вьетнам

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Angel Predochranitel

База

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зимнее безмолвие

Когда не можешь дотянуться ртом до своего джонсона, приходится писать в комментарии самому себе «база» 🌚

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зимнее безмолвие

База

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Николай

Не нужно, если Лонг Джонсон

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зимнее безмолвие

Лил Джонни

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Всеобщий татарин

Давайте тут ещё хуями померяйтесь.

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Marat Khamadeev

Для тех, кто не знает, что за Лонг Джонсон

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Дід Василь Петрович

Буш старший – хуесос.
https://youtu.be/3X-jou18qKU?t=1174

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у дракона понос

А буря в пустыне?

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Angel Predochranitel

Она спустя пол года после оккупации случилась, когда дипломатия забуксовала

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зимнее безмолвие

Ну хоть попытался отшутиться как-то, а не то что Байден со своими «poor kids can be as talented as white kids»

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Bogdan Ostashevsky
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Rick Kuznecov

Ахахахаха))))

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Anti-gravity cake
Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
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Новгородский Семит
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Ramierl

Он объяснил свою ошибку тем, что «ему уже 75 лет».
А Байдену целых 79.

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Жилой цвет
Байдену целых 79

Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, снова запутался в своих словах. Он так и не смог выговорить аббревиатуру AANHPI – Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Запись его речи публикует телеканал NBC News.

"Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! – проговорил Байден. Но, запутавшись, закончил: – Здесь, в Соединенных Штатах!"

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Сергей Панфилов

И в зале засмеялись ещё при этом 🤦‍♂️

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Senya

Интересно он смотрел то обращение Жириновского

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KZ Forever

Видимо Путин в 2003 смотрел на это вторжение и мечтал что когда нибудь и он сможет поиграть в войнушку

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Новгородский Семит

Разбирал несколько ночей со всеми разведками НАТО

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Has bul

Ой, Ирак ведь я разбомбил...

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Дед Макар

Это сранный ковбой или другой?

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Котике

хотел отомстить за папу

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Бледный Кирилл

Он

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Кот Cerny

буш сейчас наверное завидует путину и со слезами на глазах вспоминает свою молодость когда он сам был хуйлом и тоже в войнушку играл

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Genesi5 ­

Только ему с рук сошло

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Кот Cerny

да и нашему хуйлу скорее всего тоже с рук сойдет(((

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Genesi5 ­

Ну да, США же сама на себя санкции не наложит

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Бледный Кирилл

Хайпует старый пердун

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Бледный Кирилл

Получается Буш младший старше путана???

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Остальной магнит

деды кукухами поехали )

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Николай Григорьев

Лол, у кого что болит

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Rr r

интересно как местная либератота относится к войне в Ираке. оправдано было?

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А.Д.

Оправдано чем? Интересами штатов? На 1000% :)

Интересы ближнего востока? Даже рядом нет.

Другое дело, что они имели возможность подтянуть половину развитого мира и когорту шестёрок.

И то 10 000 солдат потеряли при совершенно тотальном превосходстве во всём.

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