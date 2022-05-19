Роскосмос не смог удержать аппарат на орбите.

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Фото: Роскосмос

Российский спутник военного назначения «Космос 2555», запущенный 29 апреля, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Космос-2555» отправили на ракете-носителе лёгкого класса «Ангара-1.2» со знаком Z — символом, который российские власти, СМИ и граждане используют для поддержки Вооружённых сил РФ. Аппарат выводили на орбиту в интересах Минобороны. О его предназначении не сообщалось.

The Insider со ссылкой на независимых наблюдателей писал, что после запуска спутник не подавал радиосигналы и не удерживался на орбите. Роскосмос пытался скорректировать его траекторию, но безуспешно.

19 мая Минобороны отчиталось о запуске ещё одного «военного спутника» под названием «Космос-2556».

Как пишет The Insider, российской армии нужны военные спутники оптического наблюдения на орбите для получения разведданных, помогающих вести боевые действия в Украине. Однако у уже выведенных на орбиту аппаратов заканчивается срок службы, а создание и запуск новых тормозят санкции.

По мнению экспертов, сейчас на орбите находятся только два военных оптических разведывательных спутника «Персона», которые были запущены в 2013–2015 годах. «Следующие такие спутники будут запущены не ранее 2023 года. В принципе, Россия сейчас на орбите уже практически слепа», — говорил изданию «Радио Свобода» аналитик в области космических программ Барт Хендрикс.