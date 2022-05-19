Военный спутник РФ «Космос-2555» сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. Его отправили на ракете с буквой Z Статьи редакции
Роскосмос не смог удержать аппарат на орбите.
Российский спутник военного назначения «Космос 2555», запущенный 29 апреля, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Космос-2555» отправили на ракете-носителе лёгкого класса «Ангара-1.2» со знаком Z — символом, который российские власти, СМИ и граждане используют для поддержки Вооружённых сил РФ. Аппарат выводили на орбиту в интересах Минобороны. О его предназначении не сообщалось.
The Insider со ссылкой на независимых наблюдателей писал, что после запуска спутник не подавал радиосигналы и не удерживался на орбите. Роскосмос пытался скорректировать его траекторию, но безуспешно.
19 мая Минобороны отчиталось о запуске ещё одного «военного спутника» под названием «Космос-2556».
Как пишет The Insider, российской армии нужны военные спутники оптического наблюдения на орбите для получения разведданных, помогающих вести боевые действия в Украине. Однако у уже выведенных на орбиту аппаратов заканчивается срок службы, а создание и запуск новых тормозят санкции.
По мнению экспертов, сейчас на орбите находятся только два военных оптических разведывательных спутника «Персона», которые были запущены в 2013–2015 годах. «Следующие такие спутники будут запущены не ранее 2023 года. В принципе, Россия сейчас на орбите уже практически слепа», — говорил изданию «Радио Свобода» аналитик в области космических программ Барт Хендрикс.
Блин, а представьте, ведь так сегодня войны и выигрывают.
Харизматичный президент, похожий на человека.
Живые советники, с грамотной речью, генерящие мемасы.
Никто там не будет слушать эти речи старых пердунов, которые они по бумажке читают. "Тебе так денег никто не даст".
И слава богу. Политика, проводимая вне публичного поля, откровенно заебала. Туда же всех союзников РФ типа Германии, с их еблами, неспособными генерить ничего, кроме заранее согласованных речей, с обрезанными углами.
Авторизировался в этой помойке просто чтобы написать, какой великий кринж я испытал, прочитав это. Скажи солдатам ЗСУ, ВСРФ какие там мемасы и грамотные речи войну выигрывают, а то они не знали наверное
не вынес того кошмара, что творится в Украине
Как и робот Фёдор
Хотел рассмотреть поближе величие родины
Сошел
Противотанковым сошли его
Сгорел сарай, гори и спутник.
Не сошел с орбиты, а совершил плановый переход на орбиту с отрицательными параметрами
Да это наш спутник Січ-2 его лазером збил
Рогозин что?
Ждём высера этого долбоеба в твиттере. Наверно скажет, что у дедов не было спутника и они на хуй не нужны, либо что это нато его сбило.
ответ Рогозина, думаю, будет ассиметричным!
... или новый стих напишет,
... или новый трамвай по встречке
в москве запустит.
... так что ждем-с.
...ну или некая женщина отрежет голову рогозина этим новым трамваем
По-идее, у военных спутников совсем небольшой срок работы, но конкретно этот кажись даже и такое перевыполнил.
это же разведывальный спутник
полетел "Москву" искать
Стугна-П достала
Сгорел в атмосфере от кринжа
Интересно, как российские военные узнали, что спутник сошёл - от ТАСС со ссылкой на NORAD?
А гоздолг видели, а газдеп видели, илан маск тоже видели? отвлекитесь от этой повестки и позабудьте уже об этом спукнике, пожамлуста.
Рагозян
А это еще с закрытым рынком страхования
А где Зэд?
Зэд из дэд (с)
Отрицательно вышел на орбиту
Там что, тоже кто-то в неположенном месте покурил
Не сгорел, а пополнил подводную группировку спутников РФ
как же он пополнил, если его вещество было преобразовано в результате эндотермических окислительно-восстановительных реакций?