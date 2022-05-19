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Российские власти обязали владельца и оператора «Википедии» открыть в РФ своё представительство Статьи редакции

В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать.

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Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, управляющий инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России. Это следует из данных на сайте регулятора.

Теперь организация должна будет выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и сделать электронную форму для обратной связи с гражданами и организациями.

Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:

  • Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
  • Исключение из выдачи поисковиков;
  • Запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян;
  • Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
  • Запрет на сбор и передачу персональных данных;
  • Частичная и полная блокировка на территории России.

После начала военных действий в Украине власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.

В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.

11 марта в Белоруссии задержали блогера Марка Бернштейна, входившего в список 50 лучших редакторов «Википедии». В МВД сочли, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».

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#новости #википедия #роскомнадзор

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44 комментария
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Иной мангал

Все уходят, а википедия по их мнение представительством разродится??

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Борат Сагдиев

а как же, некоммерческой организации больше заняться то и нечем, только тратить бабло на дополнительный штат и аренду помещений

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Иной мангал

И нанять туда людей лахту, которая займётся написание ПРАВИЛЬНЫХ статей.

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Половый шмель

Они и так этим занимаются, благо, модеры отклоняют правки и вносят айпишники спамеров в чс (наверное)

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Незначительный Валера

Это пока лахтинцы не дорвались до того, чтоб указывать, какие источники правильные, а какие - нерелевантные...

Закон о Фйках?

Oh no! anyway

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Alex Pushkin

очень плохо работает модерация, я когда залипаю в википедию, замечаю насколько русская википедия переполнена субъективными мнениями и какой-то антинаучной хуетой, особенно в описании исторических событий.

лахта победила самоорганизацию вики, при чем победила тем, что руские редакторы ссылаются на руские медиа и получается, что как бы инфа верифицированна. Ну вы поняли, на руские медиа аххахахахахха

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Борат Сагдиев

и правками неправильных

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Испанский пришелец

С бесплатным кофе

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Иной мангал

И печеньками!

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Незначительный Валера

от Госдепа!

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Испанский пришелец

Мм. Самые вкусные, что я пробовал

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Ауф
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Skaor

Какая это по счету уже угроза заблокировать википедию, кто-то вообще еще считает?

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Борат Сагдиев
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постмодерновый синдром

Роскомсвобода может этим заниматься, но мне кажется, что уже и они сбились со счёту.

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Rostilj je najbolje

Вы посмотрите в каком печальном виде сейчас библиотеки! Закрытие этой англосаксонской википедии (слово-то какое! педия!) пойдет только на пользу библиотекам и народу российскому!

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Вирусный волк

"Открывайте свое представительство, чтобы мы могли сразу арестовать его счета."

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Иной мангал
Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:
Исключение из выдачи поисковиков;

Из херняндекса? Кто ещё сейчас будет выполнять шизойдные законы.

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Вирусный волк

Я на TJ узнал, что mail.ru - это тоже поисковик

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Иной мангал

А я узнал, что у озона есть карта!

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Вирусный волк

Теперь еще есть счет

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Иной мангал

Отвал башки.

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Вирусный волк

Теперь Озон лидер российского финтеха

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Половый шмель

Их в России у кого только не было, у Магнита, у Озона, у Пятёрочки кобрендинговые всякие с Альфой и Тиньком

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Anthropocide Apostle

Пусть блокируют, похуй же.

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Генномодифицированный голуб

Почему международная компания должна вьіполнять законьі рф, если рф грубо срет на медународное право?

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пепси

ПАТАМУЧТА РАССИЯ ЩА ДОБРО!!!11 А ВЕСТ МИР И ЗАПАД ЗА ЗЛО!!!111 СВЯЩЕННАЯ БОРЬБА!!!!!

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Борат Сагдиев
Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;

в Яндексе. Остальным похуй.

Исключение из выдачи поисковиков;

см. выше

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Организационный кубок

Норм, наконец-то качественные инициативы

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Половый шмель

Месяц отдыха от тж этому господину

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Незначительный Валера

Или почетную админку в @Набросы

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Zадержки V раZVитии

Ебанутым нет покоя

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Крепкий динозавр

Похуй, сделаем википутию

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Чатланин

пынепедию

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пепси

путинтеку

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Ночной рак

Википедия работает на пожертвования без рекламы. Не думаю, что эти предъявы рашистов их испугают.

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Ivan BB

Чтобы было кого арестовывать?

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Mikhail

Обязываю роскомзазор взять на клык у всего TJ

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Испанский пришелец
В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать

*без полностью

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Василий Герасимов

Википедия обязала российские власти пойти нахуй

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dzem

А что они им сделают? Они в другом городе

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Andy

Да нахуй пускай идут, долбоёбы.

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Царь пыни

VикипеZдия для слабоумных

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Константин Дудко

В Рашке будет своя Zigapedia

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