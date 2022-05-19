Российские власти обязали владельца и оператора «Википедии» открыть в РФ своё представительство Статьи редакции
В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать.
Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, управляющий инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России. Это следует из данных на сайте регулятора.
Теперь организация должна будет выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и сделать электронную форму для обратной связи с гражданами и организациями.
Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:
- Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;
- Исключение из выдачи поисковиков;
- Запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян;
- Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;
- Запрет на сбор и передачу персональных данных;
- Частичная и полная блокировка на территории России.
После начала военных действий в Украине власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.
В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.
11 марта в Белоруссии задержали блогера Марка Бернштейна, входившего в список 50 лучших редакторов «Википедии». В МВД сочли, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
Все уходят, а википедия по их мнение представительством разродится??
а как же, некоммерческой организации больше заняться то и нечем, только тратить бабло на дополнительный штат и аренду помещений
И нанять туда людей лахту, которая займётся написание ПРАВИЛЬНЫХ статей.
Они и так этим занимаются, благо, модеры отклоняют правки и вносят айпишники спамеров в чс (наверное)
Это пока лахтинцы не дорвались до того, чтоб указывать, какие источники правильные, а какие - нерелевантные...Закон о Фйках?
Oh no! anyway
очень плохо работает модерация, я когда залипаю в википедию, замечаю насколько русская википедия переполнена субъективными мнениями и какой-то антинаучной хуетой, особенно в описании исторических событий.
лахта победила самоорганизацию вики, при чем победила тем, что руские редакторы ссылаются на руские медиа и получается, что как бы инфа верифицированна. Ну вы поняли, на руские медиа аххахахахахха
и правками неправильных
С бесплатным кофе
И печеньками!
от Госдепа!
Мм. Самые вкусные, что я пробовал
Какая это по счету уже угроза заблокировать википедию, кто-то вообще еще считает?
Роскомсвобода может этим заниматься, но мне кажется, что уже и они сбились со счёту.
Вы посмотрите в каком печальном виде сейчас библиотеки! Закрытие этой англосаксонской википедии (слово-то какое! педия!) пойдет только на пользу библиотекам и народу российскому!
"Открывайте свое представительство, чтобы мы могли сразу арестовать его счета."
Исключение из выдачи поисковиков;
Из херняндекса? Кто ещё сейчас будет выполнять шизойдные законы.
Я на TJ узнал, что mail.ru - это тоже поисковик
А я узнал, что у озона есть карта!
Теперь еще есть счет
Отвал башки.
Теперь Озон лидер российского финтеха
Их в России у кого только не было, у Магнита, у Озона, у Пятёрочки кобрендинговые всякие с Альфой и Тиньком
Пусть блокируют, похуй же.
Почему международная компания должна вьіполнять законьі рф, если рф грубо срет на медународное право?
ПАТАМУЧТА РАССИЯ ЩА ДОБРО!!!11 А ВЕСТ МИР И ЗАПАД ЗА ЗЛО!!!111 СВЯЩЕННАЯ БОРЬБА!!!!!
в Яндексе. Остальным похуй.Исключение из выдачи поисковиков;
см. выше
Норм, наконец-то качественные инициативы
Месяц отдыха от тж этому господину
Или почетную админку в @Набросы
Ебанутым нет покоя
Похуй, сделаем википутию
пынепедию
путинтеку
Википедия работает на пожертвования без рекламы. Не думаю, что эти предъявы рашистов их испугают.
Чтобы было кого арестовывать?
Обязываю роскомзазор взять на клык у всего TJ
*без полностью
Википедия обязала российские власти пойти нахуй
А что они им сделают? Они в другом городе
Да нахуй пускай идут, долбоёбы.
VикипеZдия для слабоумных
В Рашке будет своя Zigapedia