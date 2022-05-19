В случае невыполнения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать.

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Роскомнадзор внёс фонд Wikimedia Foundation, управляющий инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России. Это следует из данных на сайте регулятора.

Теперь организация должна будет выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и сделать электронную форму для обратной связи с гражданами и организациями.

Если организация не выполнит требования, она может попасть под «меры принуждения»:

Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках;

Исключение из выдачи поисковиков;



Запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян;



Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц;



Запрет на сбор и передачу персональных данных;



Частичная и полная блокировка на территории России.



После начала военных действий в Украине власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». 1 марта Роскомнадзор пригрозил русскоязычной версии энциклопедии блокировкой из-за статьи с заголовком о «вторжении». Материал содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, отметил регулятор.

В апреле Роскомнадзор потребовал удалить уже пять статей об Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». За неудаление материалов суд оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.

11 марта в Белоруссии задержали блогера Марка Бернштейна, входившего в список 50 лучших редакторов «Википедии». В МВД сочли, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».