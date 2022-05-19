Бренд будет новым.

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По условиям сделки, Александр Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.

Александр Говор / biz.a42.ru

Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами в Сибири. Бизнесмен также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.