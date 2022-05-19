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McDonald’s продаст российский бизнес предпринимателю, управляющему ресторанами сети в Сибири Статьи редакции

Бренд будет новым.

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По условиям сделки, Александр Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.

Александр Говор / biz.a42.ru

Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами в Сибири. Бизнесмен также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.

16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.

#новости #макдоналдс #чтотеперь

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60 комментариев
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Испанский пришелец
Бренд будет новым

GOVOROV

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Трезвый рубин

Нефтехимсервис

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9 комментариев
Организационный кубок

хуета

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Инженерный американец

McGovor's

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2 комментария
Россию не спасти

В гостях у Говора

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1 комментарий
Пiгулка

Предлагаю назвать «Уральский посикунчик»

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Организационный кубок

хуета

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Michael Konovalov

Потаскунчик

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Счастливый парфюмер

Цветочек

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Испанский пришелец

хуета

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2 комментария
Иной мангал

Переиграл и уничтожил.

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Вирусный волк

Макговорс

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Организационный кубок

хуета

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Инженерный американец

Отлайкал всю хуету

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Трезвый рубин

Уууууу. Ясна. Больше ни ногой. Да и вообще худеть пора.

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Организационный кубок

типикал либераха, ещё как будешь заказывать в доставочке

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3 комментария
Последовательный цвет

СибДональдс

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Организационный кубок

хуета

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1 комментарий
K P

Уральские пельмени!

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Организационный кубок
ресторанами сети в Сибири
Уральские пельмени!
Уральские

бггг

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1 комментарий
Arugin

Почему в статье не написано про запрет использования фирменного меню мака?

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Bulky Blackcrappy против войны

Это же часть бренда, зачем запрещать отдельно? И новому бренду всякие мак-штуки в меню не нужны

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Школьный Петя

как можно запретить бургер, картошку фри и какаколу?

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3 комментария
Александр Сергин

Они их назовут по другому и все. Нереально доказать что это то же самое. Были случаи уже. Тем более сейчас, когда кинотеатры фильмы с торрентов крутят)

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Трезвый рубин

Хуета

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Иной мангал
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5 комментариев
Металлургический Филипп
«Совдепия всем надоела», 2015 год

интересно
https://expert.ru/siberia/2015/42/sovdepiya-vsem-nadoela/

«Совдепия всем надоела»
Совладелец новокузнецких компаний «НефтеХимСервис» и «Инрусинвест» Александр Говор — о…
expert.ru
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испанский смех

рашка усердно и ритмично начала деятельность с прицелом на долгосрочную изоляцию от всех благ цивилизации

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Беспонтовый пирожок

румак, росмак, нашмак..

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Дед Макар

Росбургер?

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Ответный пистолет

блёвбургер

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Ответный пистолет

Блёвбургер — это вам не гамбургер
Вялый хер, опиумная прослойка из мудей
Луговая тростинка, немного лука
Мука и хуй моржа, за место кунжута — анаша
Параша за место соуса, в замес идёт филе сома
Патиссоны наструганы чётко
Сыр просроченный, очень вкусно
Кошачий ус, точечный массаж

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испанский смех

нахуя в новокузнецке сеть частных клиник?

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