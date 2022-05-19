McDonald’s продаст российский бизнес предпринимателю, управляющему ресторанами сети в Сибири Статьи редакции
Бренд будет новым.
По условиям сделки, Александр Говор купит все рестораны McDonald's в России и будет управлять ими под новым брендом. «Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов», — уточнила компания. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие недели.
Персонал ресторанов сохранит рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Говор — франчайзи McDonald's с 2015 года, он управляет 25 ресторанами в Сибири. Бизнесмен также совладелец нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.
16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.
GOVOROV
Нефтехимсервис
хуета
McGovor's
В гостях у Говора
Предлагаю назвать «Уральский посикунчик»
хуета
Потаскунчик
Цветочек
хуета
Переиграл и уничтожил.
Макговорс
хуета
Отлайкал всю хуету
Уууууу. Ясна. Больше ни ногой. Да и вообще худеть пора.
типикал либераха, ещё как будешь заказывать в доставочке
СибДональдс
хуета
Уральские пельмени!
Уральские пельмени!
Уральские
бггг
Почему в статье не написано про запрет использования фирменного меню мака?
Это же часть бренда, зачем запрещать отдельно? И новому бренду всякие мак-штуки в меню не нужны
как можно запретить бургер, картошку фри и какаколу?
Они их назовут по другому и все. Нереально доказать что это то же самое. Были случаи уже. Тем более сейчас, когда кинотеатры фильмы с торрентов крутят)
Хуета
интересно
https://expert.ru/siberia/2015/42/sovdepiya-vsem-nadoela/
рашка усердно и ритмично начала деятельность с прицелом на долгосрочную изоляцию от всех благ цивилизации
румак, росмак, нашмак..
Росбургер?
блёвбургер
Блёвбургер — это вам не гамбургер
Вялый хер, опиумная прослойка из мудей
Луговая тростинка, немного лука
Мука и хуй моржа, за место кунжута — анаша
Параша за место соуса, в замес идёт филе сома
Патиссоны наструганы чётко
Сыр просроченный, очень вкусно
Кошачий ус, точечный массаж
нахуя в новокузнецке сеть частных клиник?