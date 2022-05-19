Первоначальное решение вынесли ещё в 2017 году, но блокировать сервис начали только спустя четыре года.

Решение районного суда первой инстанции по делу о блокировке сети Tor в России отменено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Дело передали на новое рассмотрение.

Официально решение о блокировке Tor вынесли ещё в декабре 2017 года, но с тех пор сервис долгое время оставался доступен. Только спустя четыре года стали появляться жалобы пользователей на проблемы в работе, а вскоре представители проекта написали, что получили предупреждение от РКН.