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Саратовский областной суд отменил решение о блокировке сети Tor в России. Дело отправили на новое рассмотрение Статьи редакции

Первоначальное решение вынесли ещё в 2017 году, но блокировать сервис начали только спустя четыре года.

Решение районного суда первой инстанции по делу о блокировке сети Tor в России отменено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Дело передали на новое рассмотрение.

Официально решение о блокировке Tor вынесли ещё в декабре 2017 года, но с тех пор сервис долгое время оставался доступен. Только спустя четыре года стали появляться жалобы пользователей на проблемы в работе, а вскоре представители проекта написали, что получили предупреждение от РКН.

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kate
В России жалуются на блокировку Tor. Его можно заблокировать полностью? И что тогда делать? Отвечают специалисты Статьи редакции

Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров, но официально провайдеры и Роскомнадзор молчат.

Плакаты «Заблокировано» на петербургском офисе Роскомнадзора

#новости #блокировки #tor

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12 комментариев
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Нерестович

Оттепель

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Сергей Дворниченко

Единоросам сложно было порно смотреть

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Нерестович

через тор? нахуя

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Сергей Дворниченко

.onion сайты

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Лысина Арика

Им просто сложно создавать новую гидру с запретом на тор/

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Veritas Vincit

Со скоростью 10 Кбайт/сек?

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Андрей Лагутин

Судья: "так падажжи, ёмана, это я без наркотиков останусь чтолле. Полностью оправдан".

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Da Luxe

Тут есть эксперты-аналитики? Поясните плиз это хорошо или плохо?

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Гусь

Аналитик из меня от слова анал, но как по мне дело решили прост "обновить". Ща другой суд запретит и за него (тор) РКН основательнее возьмется, может придумали как заблокировать его целиком и полностью к хуям.

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shakethat

Да кто их знает. Пользователям блокировки не сильно мешали, т.к. их легко обойти и начались они недавно. Может задели другие ресурсы, может поняли, что толку нет (как с телегой), может свои интересы преследуют типа новой гидры, может всего понемногу.

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Борат Сагдиев

тор блокировали-блокировали да не заблокировали

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Клаус Шульце

Работал и работает. Новый мост запросить дело 5-ти секунд.

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