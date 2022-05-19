Саратовский областной суд отменил решение о блокировке сети Tor в России. Дело отправили на новое рассмотрение Статьи редакции
Первоначальное решение вынесли ещё в 2017 году, но блокировать сервис начали только спустя четыре года.
Решение районного суда первой инстанции по делу о блокировке сети Tor в России отменено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Дело передали на новое рассмотрение.
Официально решение о блокировке Tor вынесли ещё в декабре 2017 года, но с тех пор сервис долгое время оставался доступен. Только спустя четыре года стали появляться жалобы пользователей на проблемы в работе, а вскоре представители проекта написали, что получили предупреждение от РКН.
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Оттепель
Единоросам сложно было порно смотреть
через тор? нахуя
.onion сайты
Им просто сложно создавать новую гидру с запретом на тор/
Со скоростью 10 Кбайт/сек?
Судья: "так падажжи, ёмана, это я без наркотиков останусь чтолле. Полностью оправдан".
Тут есть эксперты-аналитики? Поясните плиз это хорошо или плохо?
Аналитик из меня от слова анал, но как по мне дело решили прост "обновить". Ща другой суд запретит и за него (тор) РКН основательнее возьмется, может придумали как заблокировать его целиком и полностью к хуям.
Да кто их знает. Пользователям блокировки не сильно мешали, т.к. их легко обойти и начались они недавно. Может задели другие ресурсы, может поняли, что толку нет (как с телегой), может свои интересы преследуют типа новой гидры, может всего понемногу.
тор блокировали-блокировали да не заблокировали
Работал и работает. Новый мост запросить дело 5-ти секунд.