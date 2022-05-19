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«Сбер» вышел из состава собственников Okko, SberCloud, «СберЗвука», «Эвотора» и «Центра речевых технологий» Статьи редакции

Владельцем активов экосистемы стала компания «Новые возможности» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

17 мая «Сбер» продал сервисы экосистемы компании «Новые возможности». Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц. Как сообщили представители «Сбера» «Интерфаксу», сделка совершена на рыночных условиях, а компания планирует продолжить реализацию совместных маркетинговых активностей.

Ранее о сделке также сообщил гендиректор Okko Сергей Шишкин в письме партнёрам. Он отметил, что новый собственник не связан со «Сбером» и не попадает под текущие санкции, а также добавил, что предыдущий владелец «не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность Okko».

«Новые возможности» зарегистрирована только в марте 2022 года. Сфера деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её владелице Татьяне Портных принадлежит ещё четыре компании: АО «Актив», АО «Консалт групп», АО «Эксперт», АО «Пробизнес». Все они зарегистрированы весной с минимальным уставным капиталом.

#новости #сбер #санкции

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18 комментариев
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Прохладный диод

ребят го зарегаем компанию за десять тыщ и купим кинопоиск у яндекса

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Прохладный диод

по рыночной цене спокойно сможем купить, будем мультики смотреть и за подписку не платить

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Mikhail

я за

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Трезвый рубин

переплата же будет , года два будет отбиваться

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zero endorphine

переписали на номинального владельца чтобы санкциями не фигачили?

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Вирусный волк

Интересно, Татьяна Портная - это горничная Грефа, или ее вообще не существует нигде, кроме реестра юридических лиц?

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Nick Nick

Как будто это спасёт.

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Noname nonamer

Зависит насколько будут заморачиваться дальше — пока скорее не спасет

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kharitonovmtb

А что случилось?

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Ученый паркур

Новые возможности по изучению предпочтений и составлению психологических профилей для ФСБ.

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Noname nonamer

О как интересно - всмысле я не знал что сбер этим всем владел

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Shtirneer

Они тут рынок последние лет 5 конкретно пылесосили, скупили хуеву гору продуктов. И даже не все испортили, тк в некоторых они были просто инвесторами.

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Трезвый рубин

еще бы с 2Гис съебались

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Пiгулка

Крутят мутят говно в ополонке.

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пепси

10 тысяч доя новых возможностей маловато как-то

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Прозрачный франт
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Yggdrasil

Ну да, теперь государство все эти инструменты прихватизирует, чтобы не пилить новые нашсторы, рутубы и другую дичь

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Кирилл Половинкин

Представляю как Греф переводит своей секретарше 10 тысяч рублей через Сбер и говорит: "спустись вниз, там ребята тебе компанию сделают, будешь гендиректором у нас"

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