Владельцем активов экосистемы стала компания «Новые возможности» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

17 мая «Сбер» продал сервисы экосистемы компании «Новые возможности». Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц. Как сообщили представители «Сбера» «Интерфаксу», сделка совершена на рыночных условиях, а компания планирует продолжить реализацию совместных маркетинговых активностей.

Ранее о сделке также сообщил гендиректор Okko Сергей Шишкин в письме партнёрам. Он отметил, что новый собственник не связан со «Сбером» и не попадает под текущие санкции, а также добавил, что предыдущий владелец «не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность Okko».

«Новые возможности» зарегистрирована только в марте 2022 года. Сфера деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её владелице Татьяне Портных принадлежит ещё четыре компании: АО «Актив», АО «Консалт групп», АО «Эксперт», АО «Пробизнес». Все они зарегистрированы весной с минимальным уставным капиталом.