Президент Украины набрал более 3,3 миллиона голосов (5%).

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Зеленский 19 апреля в Киеве. Фото: Time

Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100, в котором читатели журнала голосовали за самых влиятельных людей года. Об этом сообщается на сайте издания.

В мае 2022 года Time поместил на обложку выпуска журнала фото президента Украины. В апреле журналист издания провёл две недели вместе с Зеленским, наблюдая за его работой в чрезвычайных условиях. В начале марта на обложке журнала появилась цитата президента на фоне в цветах флага Украины.

Второе место досталось главе Tesla и SpaceX Илону Маску. Он набрал 3,5% голосов. В 2021 году редакция журнала Time выбрала его «Человеком года». «Он обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за пределами планеты», — отметили тогда в издании.

Третье место с 3,4% голосов занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. За ним с 3.2% идут медицинские работники, борющиеся с коронавирусом. На пятом месте — президент США Джо Байден с 3,1% голосов.

Редакция утвердил список TIME100 2022 года 23 мая.