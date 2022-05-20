Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала Time Статьи редакции
Президент Украины набрал более 3,3 миллиона голосов (5%).
Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100, в котором читатели журнала голосовали за самых влиятельных людей года. Об этом сообщается на сайте издания.
В мае 2022 года Time поместил на обложку выпуска журнала фото президента Украины. В апреле журналист издания провёл две недели вместе с Зеленским, наблюдая за его работой в чрезвычайных условиях. В начале марта на обложке журнала появилась цитата президента на фоне в цветах флага Украины.
Второе место досталось главе Tesla и SpaceX Илону Маску. Он набрал 3,5% голосов. В 2021 году редакция журнала Time выбрала его «Человеком года». «Он обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за пределами планеты», — отметили тогда в издании.
Третье место с 3,4% голосов занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. За ним с 3.2% идут медицинские работники, борющиеся с коронавирусом. На пятом месте — президент США Джо Байден с 3,1% голосов.
Редакция утвердил список TIME100 2022 года 23 мая.
Вообще, если разобраться, то самый влиятельный человек года - это Путче:
- коронавирус отменил,
- Запад сплотил,
- скандинавов в НАТО погнал,
- полмира голодать оставил,
- мировую систему коллективной безопасности на ноль помножил.
Короче, весь мир на рога поставил.
чет я про голод не понял. объясните без подъёбов пожалуйста;)
Украина и РФ крупнейшие поставщики зерна для ряда африканских, и не только, стран. С начала войны, экспорт зерна стал почти невозможным. Это, в свою очередь привело к рекордным ценам на пшеницу на мировом рынке и риском голода для ряда стран
Украина не может экспортировать по морю это понятно, а рашка то почему не может продавать африканцам. простите, если не хотят покупать зерно у агрессора, то разве не сами и провоцируют голод. опять же тот несчастный газ, европа как покупала таки покупает, хотя вроде как всё меньше и меньше
Россия скорее не хочет. Она шантажирует мир и хочет снять санкции за снятие блокады.
хмм, вполне вполне. надо будет углубиться в эту тему по подробнее
https://tjournal.ru/analysis/592527-konflikt-rossii-s-ukrainoy-riskuet-privesti-k-prodovolstvennomu-krizisu-na-blizhnem-vostoke-i-v-afrike-razbor
Углубляйся
Африканцы без экспорта зерновых голодать начинают, они там на 50% - 100% от него зависят, а посевная поздно началась и не полностью, порты заблокированы и тд
Из-за всего движа прогнозируют огромные проблемы с поставками зерна
От капитана команды КВН до самого влиятельного человека в мире.Кем бы вы хотели быть через 20 лет.
И под натиском орды устоял, не убежал. Это очень важный и нужный психологический момент. Побыстрее бы закончилось всё это. Хоть отоспится.
Маск самый влиятельный. Этих двух женщин не знаю
Он что-то решает?
Просто "говорящая голова"
Решает, и очень многое. Первое важнейшее решение - не сбежать с Киева в первые дни, хотя почти все были уверены, что Киев не выстоит, и власть убьют или будут судить. С этого решения и началось героическое сопротивление украинцев
Илон Маск , второе место - SpaceX, Tesla, Neuralink, OpenAI
Зеленский на фоне этого действительно влиятельный
Кто только не был... А посему, рейтинг их - гавнище!
Большинство подобных рейтингов субъективные, вопрос в том, что по данному опросу можно понять - цивилизованному миру не плевать на Украину и он выражает благодарность и лояльность украинцам
Это конечно не конкурс на новое название Макдональдса, но тоже ничего.