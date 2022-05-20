Так они хотят защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничества.

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Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы Антон Ткачёв и Владислав Даванков (партия «Новые люди») внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети. По сути это цифровой сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом: изображением, гифкой, роликом или аудио.

Интернет kate 15.03.2021 артефакт Статьи редакции Гид по NFT: как продавать свой и покупать чужой цифровой Краткий материал для тех, кто пока не познакомился с технологией. Проекция работы Покраса Лампаса, проданная в виде NFT Фото из инстаграма Покраса Лампаса

Документ предполагает изменение статьи 1125 части 4 Гражданского кодекса об «охраняемых результатах интеллектуальной деятельности». Депутаты предложили закрепить в законодательстве понятие NFT и включить невзаимозаменяемые токены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Авторы законопроекта отметили, что NFT никак не урегулированы государством и рынок «сталкивается со спектром проблем»: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков. Закрепление понятия «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в ГК РФ позволит защитить правообладателей, считают депутаты.

Специалисты в разговоре с «Коммерсантом» обратили внимание на недостатки законопроекта: