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Депутаты Госдумы предложили распространить на NFT законодательство по охране интеллектуальной собственности Статьи редакции

Так они хотят защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничества.

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Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы Антон Ткачёв и Владислав Даванков (партия «Новые люди») внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети. По сути это цифровой сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом: изображением, гифкой, роликом или аудио.

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Документ предполагает изменение статьи 1125 части 4 Гражданского кодекса об «охраняемых результатах интеллектуальной деятельности». Депутаты предложили закрепить в законодательстве понятие NFT и включить невзаимозаменяемые токены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Авторы законопроекта отметили, что NFT никак не урегулированы государством и рынок «сталкивается со спектром проблем»: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков. Закрепление понятия «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в ГК РФ позволит защитить правообладателей, считают депутаты.

Специалисты в разговоре с «Коммерсантом» обратили внимание на недостатки законопроекта:

  • «Авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать», — отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.
  • NFT — это скорее объект авторского права, что влияет на правовые конструкции, использующиеся при защите прав, считает управляющий партнёр ЭБР Александр Журавлёв. Кроме того, токены могут представлять не только цифровые произведения, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности. В последнем случае принятие поправок приведёт к тому, что передачу NFT нужно будет оформлять лицензионным договором либо договором отчуждения.
  • По мнению основателя NFT Academy Ольги Дворецкий, законопроект в текущем виде принимать нельзя: «Он показывает некомпетентность агентов законотворчества».

#новости #право #nft

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14 комментариев
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Здравый каякер

ну как же не взять эту наебательскую тему с запада под госкрыло
наёбывать так с разрешнием ведомств

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Иван Макеев

Я NFT автор и считаю это здравым законопроектом. А то сейчас развелось "авторов", скачал картинку в интернете отзеркалил и вот тебе якобы "уникальный контент".

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Я хохол
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Skomorokh

Чем отличается от банков сток-фото ситуация?

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Иван Макеев

Уникальность контента и имя автора. Это как к примеру картина Квадрат Малевича. Можно написать миллион таких же картин, но оригинал всегда один.

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Здравый каякер

дык NFT в данном случае это не сама картина, а бирка на рамке для картины

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Дарвин Пешеход

Только нахуя для этого NFT

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Здравый каякер

шоб лошки отдали свои бабки , в смысле зачем

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Skomorokh

Это хуйня, потому что там уже не "оригинал" - ведь биты были скопированы, пока загружались в сеть с компьютера.
NFT - это просто более технологически продвинутый способ заявить авторские права/права использования на что-нибудь (как один способов применения NFT, но не единственный). Никто не мешает шарить эти права более чем на одного человека при необходимости даже на базе NFT. Это уникальность прав на контент, а не самого контента. По типу стоковых фото, но там обычно выдают права не одному человеку, а всем, кто заплатит.
А рассказы про уникальность контента - хуйня, из-за которой мы тут вместо нормального применения технологии обсуждаем то, пирамида ли эти ваши блохчейны или нет. Потому что понабежало маркетологов и продают говно с лопаты и на их фоне мнения адекватных людей не слышно.

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Я хохол

Хорошо хоть не закрепили в конституции курс UST

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Жаль

В UST сейчас нормально было бы пенсии индексировать

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lovemyonahole

Других проблем нет я смотрю.

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Sloowbruh

Так ничего же не случилось.

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Оптимальный Куркумин

Да ну нах.
Панорама адекватнее этих новостей.
Они там реально сидят и соревнуются кто тупее?

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