В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу Статьи редакции
По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь больше специалистов, умеющих управлять высокоточным оружием.
В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Основной автор документа — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»).
По действующему законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет.
По мнению авторов инициативы, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.
Ветеранов WWII тоже будут призывать? Деды воевали и могут повторить ведь) Тем более, что верхнего предела нет.
надо еще отменить половой ценз. уверен что самые воинственные граждане рф это бабки 70+, можно будет и флаг вручить как той бабке с Донбасса. чисто отряды путина
Фух, прояснилось наконец-то. Не было высокоточных олдфагов. Теперь-то все наладится
Я думал, в другую сторону отменят, в 12 лет уже можно держать мосинку)
Слишком поздно, настоящий россиянин-патриот с зачатия желает на войну идти
Ожидание и реальность.
Все, до меня дошло! Пару-тройку недель назад были новости, о том, что заканчиваются современные ракеты и начали расконсервировать и использовать старючие Х-22.
Ракеты-то расконсервировали, а стрелять ими некому! Вот и понадобились олды. Они будут стрелять этими ракетами. Хитренькие
Это про этих из World of Tanks?
Сидели, сидели на диване и стали специалистами, не иначе
Всю юнармию на контракт получается
Во, массовка Путина сможет наконец пойти и проявить себя в деле.