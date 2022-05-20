По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь больше специалистов, умеющих управлять высокоточным оружием.

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Основной автор документа — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»).

По действующему законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет.

По мнению авторов инициативы, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.