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В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу Статьи редакции

По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь больше специалистов, умеющих управлять высокоточным оружием.

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Основной автор документа — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»).

По действующему законодательству, первый контракт россияне вправе заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Иностранные граждане — с 18 до 30 лет.

По мнению авторов инициативы, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

#новости #право #армия

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15 комментариев
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Здравый каякер
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Трагический Артем

Ветеранов WWII тоже будут призывать? Деды воевали и могут повторить ведь) Тем более, что верхнего предела нет.

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ваш ханимун

надо еще отменить половой ценз. уверен что самые воинственные граждане рф это бабки 70+, можно будет и флаг вручить как той бабке с Донбасса. чисто отряды путина

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Недоденацифицированный

Фух, прояснилось наконец-то. Не было высокоточных олдфагов. Теперь-то все наладится

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Лабудидадудай

Я думал, в другую сторону отменят, в 12 лет уже можно держать мосинку)

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Управляющий огонь

Слишком поздно, настоящий россиянин-патриот с зачатия желает на войну идти

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Максим
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aliftin

Ожидание и реальность.

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Недоденацифицированный

Все, до меня дошло! Пару-тройку недель назад были новости, о том, что заканчиваются современные ракеты и начали расконсервировать и использовать старючие Х-22.
Ракеты-то расконсервировали, а стрелять ими некому! Вот и понадобились олды. Они будут стрелять этими ракетами. Хитренькие

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Лев Ботвинник

Это про этих из World of Tanks?

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Русский
таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам

Сидели, сидели на диване и стали специалистами, не иначе

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Новогодний единорожек88

Всю юнармию на контракт получается

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Александр Дворовой

Во, массовка Путина сможет наконец пойти и проявить себя в деле.

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Клуб фанатов Skrillex
высокоточное оружие
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Согласный крюк
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