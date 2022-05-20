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Закомплексованная Душа

В сеть утекли данные о заказах клиентов Delivery Club. Компания извинилась и начала предотвращать распространение базы Статьи редакции

Сервис доставки еды утверждает, что утечка не содержит банковские реквизиты.

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В открытом доступе появилась частичная база данных, предположительно, клиентов службы доставки Delivery Club. Об этом пишет сервис разведки утечек информации Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Как утверждает источник, опубликовавший данные, архив содержит 250 миллионов строк. DLBI отмечает, что вы выложенном образце есть всего 1 011 812 строк. База содержит:

  • имя;
  • номер телефона (827 758 уникальных номеров);
  • адрес доставки (включая код домофона, этаж и номер подъезда);
  • адрес электронной почты (183 852 уникальных адреса);
  • состав заказа и стоимость;
  • IP-адрес (507 673 уникальных адреса);
  • дату и время заказа (с 24.05.2020 по 04.07.2021).

Пресс-служба Delivery Club подтвердила утечку. «Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении компании.

Сервис пообещал после окончания расследования перепроверить внутренние системы.

#новости #deliveryclub #утечки

Материал дополнен редакцией
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44 комментария
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Здравый каякер

в этой стране вообще можно пожрать чтобы потом об этом не рассказали на весь интернет ?

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ваш ханимун

ждём слив мэтчей из тиндера и карту ятакси кто к кому из них ездил в итоге

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Candy Boy

так блядь, АСТАНАВИТЕСЬ

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Громадный ящик

Спалился.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Вот это конечно была бы историческая хуйня

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ваш ханимун

представь тот РЕЗОНАНС

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aliftin

Да, но только если ты можешь оторвать жопу от дивана и пойдёшь купишь за наличные шавуху у Ашота.

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Здравый каякер

У Ашота касса подключена к ОФД или Атоллу

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Громадный ящик

Плати наликом, чё ты как этот.

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BreezyEzy

На улицах и у Ашота камеры, где ты лицом палишь

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Igor Gorbenko

Маску надень, эпидемия же

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ae

ОФД с увязкой карт лояльности, кстати, прекрасно и вполне легально анализируется

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aliftin

И? Плати налом.

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Denis Shiryaev

Ну все, пиздец им попали точно тысяч на 40 рублей, а может даже и на 60! А лучше данные нужно было хранить, теперь заебутся отбивать расходы!

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Roman E.

Ищи меня в прошмандовках Delivery Club

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アンチ-スパイラル
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Dmitry Proshenkov

традиционно спрошу, а адрес сайте есть?

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infinity one

Скинул тебе на пейджер, братишка

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Medium Brother

Пока суды присваивают моральную компенсацию в 1000 рублей, смысла в тратах на ИБ и защиту этих данных нет.

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Одинокий ящик

Все, сча засудят Деливери Клаб за такие приколы, обанкротятся. Пусть косарь готовят!

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BreezyEzy

Ну ты утрировал, конечно, тут штраф от 2к до 60к

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Рог Кирилл

Опять саверудата?

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Русский

Единый портал сливов

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Здравый каякер

Реестр неумеющих готовить

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СКИБИДИПАПА
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Dan

начинай день с новых утечек данных деливери сервисов

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Европейский алмаз

может там хоть появлюсь

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Оригинальный чайник
Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.

А, ну тогда спокоен!

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Бессмысленный завод

Ща вычислим любителей пожрать говна в БК

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Социалистический историк

и затравим всем тж?

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Бессмысленный завод

Человек, кушающий в бк, уже наказан природой

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Социалистический историк

ты зачем разрушил мне мем

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Здравый каякер

слыш во первых иди нахуй во вторых от кееэфсишника слышу

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Здравый каякер

все кто не кушает в бургер кинг - пидорасы

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Derek Stiles

Кто сказал заказах?

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Бессмысленный завод

Слил на пенёк - косарь должен!

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Управляющий огонь

Слава богу, что я сливаю на живот

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Должный чайник

за кого?

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Закомплексованная Душа
Автор
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Социалистический историк

клоуны блять

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Veritas Vincit

А вы удивляетесь политике государства. Та тут даже на уровне бизнеса пытаются загладить углы.
"Да слили, зато банковских данных нет"
"Да, тяжело, зато мы с неонацизмом боремся"

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Согласный крюк

Повезло, что давненько ничего у них не заказывал, не попал в слитую базу.

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Гражданин постиронии

Картинка с южного парка:
«sorry»

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Котике

Первый зарегистрированный случай применения украинского межконтинентального киберкомплекса "Течка У"

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