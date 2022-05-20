Сервис доставки еды утверждает, что утечка не содержит банковские реквизиты.

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В открытом доступе появилась частичная база данных, предположительно, клиентов службы доставки Delivery Club. Об этом пишет сервис разведки утечек информации Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Как утверждает источник, опубликовавший данные, архив содержит 250 миллионов строк. DLBI отмечает, что вы выложенном образце есть всего 1 011 812 строк. База содержит:

имя;

номер телефона (827 758 уникальных номеров);

адрес доставки (включая код домофона, этаж и номер подъезда);

адрес электронной почты (183 852 уникальных адреса);

состав заказа и стоимость;

IP-адрес (507 673 уникальных адреса);

дату и время заказа (с 24.05.2020 по 04.07.2021).

Пресс-служба Delivery Club подтвердила утечку. «Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении компании.

Сервис пообещал после окончания расследования перепроверить внутренние системы.