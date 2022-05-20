В сеть утекли данные о заказах клиентов Delivery Club. Компания извинилась и начала предотвращать распространение базы Статьи редакции
Сервис доставки еды утверждает, что утечка не содержит банковские реквизиты.
В открытом доступе появилась частичная база данных, предположительно, клиентов службы доставки Delivery Club. Об этом пишет сервис разведки утечек информации Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).
Как утверждает источник, опубликовавший данные, архив содержит 250 миллионов строк. DLBI отмечает, что вы выложенном образце есть всего 1 011 812 строк. База содержит:
- имя;
- номер телефона (827 758 уникальных номеров);
- адрес доставки (включая код домофона, этаж и номер подъезда);
- адрес электронной почты (183 852 уникальных адреса);
- состав заказа и стоимость;
- IP-адрес (507 673 уникальных адреса);
- дату и время заказа (с 24.05.2020 по 04.07.2021).
Пресс-служба Delivery Club подтвердила утечку. «Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении компании.
Сервис пообещал после окончания расследования перепроверить внутренние системы.
в этой стране вообще можно пожрать чтобы потом об этом не рассказали на весь интернет ?
ждём слив мэтчей из тиндера и карту ятакси кто к кому из них ездил в итоге
так блядь, АСТАНАВИТЕСЬ
Спалился.
Вот это конечно была бы историческая хуйня
представь тот РЕЗОНАНС
Да, но только если ты можешь оторвать жопу от дивана и пойдёшь купишь за наличные шавуху у Ашота.
У Ашота касса подключена к ОФД или Атоллу
Плати наликом, чё ты как этот.
На улицах и у Ашота камеры, где ты лицом палишь
Маску надень, эпидемия же
ОФД с увязкой карт лояльности, кстати, прекрасно и вполне легально анализируется
И? Плати налом.
Ну все, пиздец им попали точно тысяч на 40 рублей, а может даже и на 60! А лучше данные нужно было хранить, теперь заебутся отбивать расходы!
Ищи меня в прошмандовках Delivery Club
традиционно спрошу, а адрес сайте есть?
Скинул тебе на пейджер, братишка
Пока суды присваивают моральную компенсацию в 1000 рублей, смысла в тратах на ИБ и защиту этих данных нет.
Все, сча засудят Деливери Клаб за такие приколы, обанкротятся. Пусть косарь готовят!
Ну ты утрировал, конечно, тут штраф от 2к до 60к
Опять саверудата?
Единый портал сливов
Реестр неумеющих готовить
начинай день с новых утечек данных деливери сервисов
может там хоть появлюсь
А, ну тогда спокоен!
Ща вычислим любителей пожрать говна в БК
и затравим всем тж?
Человек, кушающий в бк, уже наказан природой
ты зачем разрушил мне мем
слыш во первых иди нахуй во вторых от кееэфсишника слышу
все кто не кушает в бургер кинг - пидорасы
Кто сказал заказах?
Слил на пенёк - косарь должен!
Слава богу, что я сливаю на живот
за кого?
клоуны блять
А вы удивляетесь политике государства. Та тут даже на уровне бизнеса пытаются загладить углы.
"Да слили, зато банковских данных нет"
"Да, тяжело, зато мы с неонацизмом боремся"
Повезло, что давненько ничего у них не заказывал, не попал в слитую базу.
Картинка с южного парка:
«sorry»
Первый зарегистрированный случай применения украинского межконтинентального киберкомплекса "Течка У"