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Администрация президента провела встречу с разработчиками игр: обсудила выход в Китай и создание российского движка Статьи редакции

Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо» в индустрии, рассказал источник.

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Администрация президента провела закрытую встречу с разработчиками игр на Российском интернет-форуме, пишет«Коммерсантъ». На ней присутствовал замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители VK и «Сбера».

По словам одного из участников встречи, на ней были не топ-менеджеры и владельцы компаний, а разработчики и продюсеры, так как АП «пыталась понять, насколько всё плохо».

На встрече обсудили трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store, Google Play) и компьютерных игр (Steam) и средствам разработки видеоигр Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям. Также источник «Ъ» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но её реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года».

Участники встречи обсудили также возможный выход российских разработчиков на китайский рынок: на нём есть деньги, но он крайне зарегулирован, и «войти туда без административной помощи государства не выйдет», рассказал один источник. На встрече также говорили об идее создать в России одного или нескольких издателей видеоигр, через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок.

На встрече поднималась тема «восприятия разработчиков игр российской общественностью», в том числе из-за критики со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Основатель rawg.io Гаджи Махтиев подтвердил, что российская игровая индустрия рискует остаться без средств разработки. «Пока доступ к Unreal Engine и Unity есть, но если он пропадёт, то разрабатывать игры можно будет только на Open Source движках, которые намного слабее по функционалу», — заявил он. Также он назвал практически невозможным выход на китайский рынок, так как уровень игр там гораздо выше.

#новости #игры

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66 комментариев
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Полезный чайник

Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо»

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Управляющий огонь

А давайте рынок будет решать, делать ему свой движок или нет?

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Здравый каякер

нет, президент должен , великий и умный подпишет и дела попрут прям

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18 комментариев
Сергей Панфилов

Нет. Мы как обычно выделим ротенбергу 20 миллиардов на разработку Росгосигрдвижка, потом сделаем Росгосигрнадзор и будем выделять деньги на разработку патриотических видеоигр. А дать рынку решать любой дурак может

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SP

Сделают свой RTEngine, чтобы фейки быстрее рендерить. Не нужно будет даже в Украину ездить

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Candy Boy

Ты там не бухти, еще конкурс по названию движка будет.

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Здравый каякер
АП «пыталась понять, насколько всё плохо».

представьте себе "хуёво" и возведите в эту же степень

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Всевозможный паркур

Тысячу раз

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Клуб фанатов Skrillex

"российский движок"

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Откровенный цветок

В России есть вот такая штука https://unigine.com/ru/
Ребята из Сибири, они самостоятельно развиваются и на западные рынки ориентированы
С военными принципиально не сотрудничают

UNIGINE: программная платформа 3D-визуализации в…
UNIGINE: программная платформа 3D-визуализации в реальном времени
unigine.com
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Пыхнувший кот

Цап царап

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Dmitry Lukyanov
С военными принципиально не сотрудничают

Насколько я знаю, сотрудничают и ещё как. Военные тренажёры точно делали.

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Пiгулка

На китайском рынке их просто сожрут. Там совсем другой менталитет и культура да и своих издателей полно. И это касается любого бизнеса.

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Здравый каякер

но даже там стим работает нормально

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Konstantin V

Пора выделить очередной грант для создания своего Юнити и Анреал

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Ученый паркур

Украсть у Эпиков и назвать Рупик.

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2 комментария
Хенрик Квинто

У Гаядзин же есть крутейший Dagor от мирового хита Lada Racing Club. Аналогофнет!

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Just Pancake

Ремейк гульмана близко

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Альф

Надеюсь Owlcat Games успели свалить нахер отсюда

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Akar Dorn

Формально, штаб-квартира Совокотов — на Кипре, но основной офис в Москве.
О переездах не распространялись, вроде.

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Всевозможный паркур
Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо» в индустрии

Все плохо

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Борат Сагдиев
Также источник «Ъ» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но её реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года»

Для разработки движка, способного конкурировать с теми же Unity и UE нужно потратить как минимум лет 10, причем над ним должны работать не один-два человека, а целый штат. За два года получится полное говно. Ну или, что более чем вероятно, возьмут какой-нибудь условный оупен-сорсный Ogre, прикрутят к нему новые обои и назовут российским

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Неподвижный турник

Ну так цель то попилить миллиарды а не на самом деле создать движок.

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1 комментарий
FireGrim

Не туда

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T:ema

Два-три года на создание? АХАХАХАХАХАХАХ.
А сколько лет на внедрение?

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Управляющий огонь
А сколько лет на внедрение?

А вам какая разница? Очевидно, 30 лет нужно на внедрение, это минимум, ПРОЙДЕМТЕ ТОВАРИЩ

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Bink Orrie

РуДвиж?))) пыня, пыня...))) китайцы не поведутся на прогиб)

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Nick Rosenberg

Ну "свои" ос/браузер понятно как сделать, но свой движок-то спиздить неоткуда будет, чо они несут там вообще.

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Daniyar Agabekov

- Ну вот у нас же есть Сталкер, мы смогли сделать хорошую отечественную игру, нужно сделать свой движок, чтобы таких игр было больше.
- Сталкер — украинский…
- Что?
- Что?

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Альф

Вообще не кипишуйте, это просто предлог для распила денег. Никто всерьез в это не полезет в рф

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Mykhailo Makarov

Это как обосраться, но вместо того, чтобы менять трусы и мыть жопу, - собрать людей и обсуждать с ними, насколько плохо это, быть обосраным, и как дальше с этим жить.

А давайте примем закон, по которому быть обосраным будет считаться нормальным. А давайте наказывать тех, кто говорит, что от меня говной воняет. А давайте закупим китайских грелок, чтобы жопа в говне в холодную погоду не мёрзла. И вообще, вот в соседнем дворе бомж лежит не только обосраный, но ещё обоссаный и обблёваный!

Мой дед обсерался и мне завещал. Не забуду, как мой дед как-то набухался и так нагадил в штаны, что в квартире вонь неделю стояла - помню, горжусь, могу повторить. Лягу на полу в форме буквы Г в честь того, что моя жопа в говне - мне не стыдно. Своего пиздюка буду обмазывать говном - вырастет, будет обсераться как батя.

Уволили с работы и хреново стало с деньгами. Но это не потому что я пришёл на работу обосраный, а потому что мой начальник говнофоб. Вообще все вокруг - говнофобы: и продавщица в магазине, и кондуктор в троллейбусе, и бабка на остановке. Я очищу весь мир от этой говнофобии!

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Anti-gravity cake

А что Unreal Engine и Unity тоже санкции ввели?

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Управляющий огонь

Нет, но разрабы не исключают и такого сценария

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УкраiнськийРобiт

это западное, без скреп

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FireGrim

Когда выпускаешь на анриле игру, надо заполнить форму на их сайте. Для рф форма стала недоступна. Как выпускать теперь, пока непонятно.

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Joel Miller

Скоро Русский и Российский геймдев окончательно вымрет...

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Arugin

Не скоро а уже. Он и так был мертв из-за пиратства в 2000e, и только начал зарождаться в последние несколько лет, пока хуйло его не прибило.

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УкраiнськийРобiт

ру геймдев? це шо? на ум приходит тарков, патхфиндер и адские дрочильни

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Alexander D

Сир бранте, патолоджик, луп хиро, черная книга, кингс баунти, атом рпг. Тот же тарков выстрелил у западной аудитории. Атомик харт ожидается
Ру геймдев встал с колен и ебет мировые чарты так то

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3 комментария
Низкий фитиль

тетрис!

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Алексей Логачев

Надеюсь, им рассказали, что выход в Китай - это целая спецоперация, там каждую игру министерство утверждает... Защита рынка колоссальная и никто просто так там не даст зарабатывать на их рынке миллионы. Для инди-разработчиков Азия - это просто невозможно

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Нужный браслет

Это они пока обсуждают. Загонят потом в шарашки и дело с концом. Будут идеологически правильные игры делать, а не вот это вот всё.

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