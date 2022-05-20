Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо» в индустрии, рассказал источник.

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Администрация президента провела закрытую встречу с разработчиками игр на Российском интернет-форуме, пишет«Коммерсантъ». На ней присутствовал замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители VK и «Сбера».

По словам одного из участников встречи, на ней были не топ-менеджеры и владельцы компаний, а разработчики и продюсеры, так как АП «пыталась понять, насколько всё плохо».

На встрече обсудили трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store, Google Play) и компьютерных игр (Steam) и средствам разработки видеоигр Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям. Также источник «Ъ» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но её реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года».

Участники встречи обсудили также возможный выход российских разработчиков на китайский рынок: на нём есть деньги, но он крайне зарегулирован, и «войти туда без административной помощи государства не выйдет», рассказал один источник. На встрече также говорили об идее создать в России одного или нескольких издателей видеоигр, через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок.

На встрече поднималась тема «восприятия разработчиков игр российской общественностью», в том числе из-за критики со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.