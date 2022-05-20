Администрация президента провела встречу с разработчиками игр: обсудила выход в Китай и создание российского движка Статьи редакции
Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо» в индустрии, рассказал источник.
Администрация президента провела закрытую встречу с разработчиками игр на Российском интернет-форуме, пишет«Коммерсантъ». На ней присутствовал замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители VK и «Сбера».
По словам одного из участников встречи, на ней были не топ-менеджеры и владельцы компаний, а разработчики и продюсеры, так как АП «пыталась понять, насколько всё плохо».
На встрече обсудили трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store, Google Play) и компьютерных игр (Steam) и средствам разработки видеоигр Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям. Также источник «Ъ» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но её реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года».
Участники встречи обсудили также возможный выход российских разработчиков на китайский рынок: на нём есть деньги, но он крайне зарегулирован, и «войти туда без административной помощи государства не выйдет», рассказал один источник. На встрече также говорили об идее создать в России одного или нескольких издателей видеоигр, через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок.
На встрече поднималась тема «восприятия разработчиков игр российской общественностью», в том числе из-за критики со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Основатель rawg.io Гаджи Махтиев подтвердил, что российская игровая индустрия рискует остаться без средств разработки. «Пока доступ к Unreal Engine и Unity есть, но если он пропадёт, то разрабатывать игры можно будет только на Open Source движках, которые намного слабее по функционалу», — заявил он. Также он назвал практически невозможным выход на китайский рынок, так как уровень игр там гораздо выше.
Пока власти пытаются понять, «насколько всё плохо»
А давайте рынок будет решать, делать ему свой движок или нет?
нет, президент должен , великий и умный подпишет и дела попрут прям
Нет. Мы как обычно выделим ротенбергу 20 миллиардов на разработку Росгосигрдвижка, потом сделаем Росгосигрнадзор и будем выделять деньги на разработку патриотических видеоигр. А дать рынку решать любой дурак может
Сделают свой RTEngine, чтобы фейки быстрее рендерить. Не нужно будет даже в Украину ездить
Ты там не бухти, еще конкурс по названию движка будет.
представьте себе "хуёво" и возведите в эту же степень
Тысячу раз
"российский движок"
В России есть вот такая штука https://unigine.com/ru/
Ребята из Сибири, они самостоятельно развиваются и на западные рынки ориентированы
С военными принципиально не сотрудничают
Цап царап
Насколько я знаю, сотрудничают и ещё как. Военные тренажёры точно делали.
На китайском рынке их просто сожрут. Там совсем другой менталитет и культура да и своих издателей полно. И это касается любого бизнеса.
но даже там стим работает нормально
Пора выделить очередной грант для создания своего Юнити и Анреал
Украсть у Эпиков и назвать Рупик.
У Гаядзин же есть крутейший Dagor от мирового хита Lada Racing Club. Аналогофнет!
Ремейк гульмана близко
Надеюсь Owlcat Games успели свалить нахер отсюда
Формально, штаб-квартира Совокотов — на Кипре, но основной офис в Москве.
О переездах не распространялись, вроде.
Все плохо
Для разработки движка, способного конкурировать с теми же Unity и UE нужно потратить как минимум лет 10, причем над ним должны работать не один-два человека, а целый штат. За два года получится полное говно. Ну или, что более чем вероятно, возьмут какой-нибудь условный оупен-сорсный Ogre, прикрутят к нему новые обои и назовут российским
Ну так цель то попилить миллиарды а не на самом деле создать движок.
Не туда
Два-три года на создание? АХАХАХАХАХАХАХ.
А сколько лет на внедрение?
А вам какая разница? Очевидно, 30 лет нужно на внедрение, это минимум, ПРОЙДЕМТЕ ТОВАРИЩ
РуДвиж?))) пыня, пыня...))) китайцы не поведутся на прогиб)
Ну "свои" ос/браузер понятно как сделать, но свой движок-то спиздить неоткуда будет, чо они несут там вообще.
- Ну вот у нас же есть Сталкер, мы смогли сделать хорошую отечественную игру, нужно сделать свой движок, чтобы таких игр было больше.
- Сталкер — украинский…
- Что?
- Что?
Вообще не кипишуйте, это просто предлог для распила денег. Никто всерьез в это не полезет в рф
Это как обосраться, но вместо того, чтобы менять трусы и мыть жопу, - собрать людей и обсуждать с ними, насколько плохо это, быть обосраным, и как дальше с этим жить.
А давайте примем закон, по которому быть обосраным будет считаться нормальным. А давайте наказывать тех, кто говорит, что от меня говной воняет. А давайте закупим китайских грелок, чтобы жопа в говне в холодную погоду не мёрзла. И вообще, вот в соседнем дворе бомж лежит не только обосраный, но ещё обоссаный и обблёваный!
Мой дед обсерался и мне завещал. Не забуду, как мой дед как-то набухался и так нагадил в штаны, что в квартире вонь неделю стояла - помню, горжусь, могу повторить. Лягу на полу в форме буквы Г в честь того, что моя жопа в говне - мне не стыдно. Своего пиздюка буду обмазывать говном - вырастет, будет обсераться как батя.
Уволили с работы и хреново стало с деньгами. Но это не потому что я пришёл на работу обосраный, а потому что мой начальник говнофоб. Вообще все вокруг - говнофобы: и продавщица в магазине, и кондуктор в троллейбусе, и бабка на остановке. Я очищу весь мир от этой говнофобии!
А что Unreal Engine и Unity тоже санкции ввели?
Нет, но разрабы не исключают и такого сценария
это западное, без скреп
Когда выпускаешь на анриле игру, надо заполнить форму на их сайте. Для рф форма стала недоступна. Как выпускать теперь, пока непонятно.
Скоро Русский и Российский геймдев окончательно вымрет...
Не скоро а уже. Он и так был мертв из-за пиратства в 2000e, и только начал зарождаться в последние несколько лет, пока хуйло его не прибило.
ру геймдев? це шо? на ум приходит тарков, патхфиндер и адские дрочильни
Сир бранте, патолоджик, луп хиро, черная книга, кингс баунти, атом рпг. Тот же тарков выстрелил у западной аудитории. Атомик харт ожидается
Ру геймдев встал с колен и ебет мировые чарты так то
тетрис!
Надеюсь, им рассказали, что выход в Китай - это целая спецоперация, там каждую игру министерство утверждает... Защита рынка колоссальная и никто просто так там не даст зарабатывать на их рынке миллионы. Для инди-разработчиков Азия - это просто невозможно
Это они пока обсуждают. Загонят потом в шарашки и дело с концом. Будут идеологически правильные игры делать, а не вот это вот всё.