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vc.ru

Магазины Reserved снова откроются в России под вывеской Re, Cropp — CR, Mohito — M Статьи редакции

Польский ритейлер продал российский бизнес китайскому консорциуму, но не оставил прав на товарные знаки.

Источник: «Свободная касса»
  • Магазины, принадлежащие российскому подразделению польского ритейлера LPP SA, будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
  • Прежние вывески постепенно заменят на временные с новыми логотипами. Бренд Reserved будет под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Telegram-канал «Свободная касса» добавляет, что Cropp получит название CR, а House — «Хс».
  • Сначала откроются магазины в тех торговых центрах, с которыми в период приостановки работы были достигнуты «приемлемые условия по аренде», отмечает агентство. В частности, по данным«Москвы 24», несколько магазинов готовят к открытию в ТЦ «Саларис».
  • LPP SA закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса. 19 мая компания объявила, что продаст его китайскому консорциуму, не уточнив детали. В сделку не вошло право на использование товарных знаков, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.

#новости #ктоушёл

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27 комментариев
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Депутат миллионов

Ждём, когда вместо Zara будет Z

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Нужный браслет

Zrada

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Очевидный украинец

А Виктория Сикрет? Только не это

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Нервный Женя

Так и знал, что ты викторию сикрет носишь

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Условный парфюмер

Za

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Очевидный кот

лучшая шутка

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Like.no.other
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aliftin

К концу года мы полностью такими темпами превратимся в Китай. Вроди все тоже самое, вроди и купить что-то можно, только все какое-то всратое и нифритовый стержень партии у каждого в жопе.

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ЖОПОКРАБ

Это такая геополитическая матрёшка - Си насаживает на хуй Путина, у того на хую Лукашенко, Россия колония Китая а Беларусь колония России.

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Здравый каякер

А Китай чья колония?

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Senya

Украины

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Ramierl

С каких пор все китайское всратое?

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tuorqai

даже RE, CR и Xc как-то лучше, чем очередной Росмагаз или Нашбутик

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Здравый каякер

НашRe, НашCr и РосX

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Очевидный кот

РосЯe РосCr PocX

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Повышенный самолет

НашМагаZ

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ЖОПОКРАБ

То есть там будет вывеска Re - а внутри товары с лейбой Reserved те же самые, или что?

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Ценный фитиль

Так пока наверняка старый товар распродавать будут. А вот что дальше - вопрос, так как эти бренды любят своё название на одежде писать, а прав на него не осталось.

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Очевидный кот

Они все производятся или в китае или во вьетнаме. Будут просто пришивать бирку Re, вместо Reserved.

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TJaba

Пока те же самые. Подруга работает в reserved

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Leo Galina

Вот тоже не понял. Если так, то зрада. Если товары будут другими - похуй.

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Alex Pushkin

да, зрада.
товары будут те же, что и в Европе и везде

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Бандеромобіль

Как сложно придумать название, когда ты русский. ПРОКЛЯТЫЙ ЗАПАД, ЗАЧЕМ ТАК СЛОЖНО!

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Здравый каякер

Re я так понимаю типа переиспользованное

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испанский смех

новояз

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плюшевый батон

M — вот что я люблю

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Демшиза круче либертарианства

Когда же откроется IK? Хочу себе купить акулу Бл и поесть фрикаделек.

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