Магазины Reserved снова откроются в России под вывеской Re, Cropp — CR, Mohito — M Статьи редакции
Польский ритейлер продал российский бизнес китайскому консорциуму, но не оставил прав на товарные знаки.
- Магазины, принадлежащие российскому подразделению польского ритейлера LPP SA, будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
- Прежние вывески постепенно заменят на временные с новыми логотипами. Бренд Reserved будет под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Telegram-канал «Свободная касса» добавляет, что Cropp получит название CR, а House — «Хс».
- Сначала откроются магазины в тех торговых центрах, с которыми в период приостановки работы были достигнуты «приемлемые условия по аренде», отмечает агентство. В частности, по данным«Москвы 24», несколько магазинов готовят к открытию в ТЦ «Саларис».
- LPP SA закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса. 19 мая компания объявила, что продаст его китайскому консорциуму, не уточнив детали. В сделку не вошло право на использование товарных знаков, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
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Ждём, когда вместо Zara будет Z
Zrada
А Виктория Сикрет? Только не это
Так и знал, что ты викторию сикрет носишь
Za
лучшая шутка
К концу года мы полностью такими темпами превратимся в Китай. Вроди все тоже самое, вроди и купить что-то можно, только все какое-то всратое и нифритовый стержень партии у каждого в жопе.
Это такая геополитическая матрёшка - Си насаживает на хуй Путина, у того на хую Лукашенко, Россия колония Китая а Беларусь колония России.
А Китай чья колония?
Украины
С каких пор все китайское всратое?
даже RE, CR и Xc как-то лучше, чем очередной Росмагаз или Нашбутик
НашRe, НашCr и РосX
РосЯe РосCr PocX
НашМагаZ
То есть там будет вывеска Re - а внутри товары с лейбой Reserved те же самые, или что?
Так пока наверняка старый товар распродавать будут. А вот что дальше - вопрос, так как эти бренды любят своё название на одежде писать, а прав на него не осталось.
Они все производятся или в китае или во вьетнаме. Будут просто пришивать бирку Re, вместо Reserved.
Пока те же самые. Подруга работает в reserved
Вот тоже не понял. Если так, то зрада. Если товары будут другими - похуй.
да, зрада.
товары будут те же, что и в Европе и везде
Как сложно придумать название, когда ты русский. ПРОКЛЯТЫЙ ЗАПАД, ЗАЧЕМ ТАК СЛОЖНО!
Re я так понимаю типа переиспользованное
новояз
M — вот что я люблю
Когда же откроется IK? Хочу себе купить акулу Бл и поесть фрикаделек.